Májgyulladás: miért alakul ki, hogyan ismerd fel, és mikor kell lépned az egészséged érdekében?

Talán nem gondolnánk, de a májunk egy igazi mindenes: feldolgozza az ételt, méregtelenít, energiát raktároz és segíti az immunrendszert. Amikor azonban valami miatt gyulladás alakul ki benne, a szervezet működése felborulhat. A májgyulladás – orvosi nevén hepatitis – okai rendkívül sokfélék lehetnek, és nem mindig egyértelmű, hogy mikor kell komolyan venni az első jeleket.
A májgyulladásnak két nagy „családja” van: fertőzéses és nem fertőzéses eredetű megbetegedések. A vírusos hepatitis világszerte az egyik leggyakoribb forma, de nem csak ez lehet a kialakulásának oka.
Vírusok, amelyek gyulladást okozhatnak a májban:
Hepatitis A, B, C, D és E vírus – mind más-más módon terjed és hat a szervezetre
Ez a sokféleség azt jelenti, hogy nagyon fontos ismerni a rizikófaktorokat, hiszen más-más módon előzhető meg vagy kezelhető a gyulladás attól függően, mi váltotta ki.
A májgyulladás nem mindig robban be erőteljes tünetekkel. Előfordulhat, hogy eleinte tényleg csak fáradtságot vagy gyengeséget érzel – és ezt könnyen betudhatod a mindennapi stressznek is.
Nehéz lehet eldönteni, mikor kell orvoshoz fordulni, de ha a tünetek több napig fennállnak, vagy idővel erősödnek, mindenképp érdemes kivizsgáltatni magad. A krónikus – vagyis hosszú távú – gyulladás sokszor egész enyhe panaszokkal kezdődik, és csak később okoz komolyabb bajt.
Az orvos először beszélget veled a tünetekről és a kórelőzményről. Ezt követi vérvizsgálat, amellyel megmérik a májenzimek szintjét és keresik a vírusellenes antitesteket is. Bizonyos esetekben ultrahang vagy biopszia is szükséges lehet.
Kerüld az alkoholt, tartsd be az orvos által javasolt pihenést és diétát, csak olyan gyógyszereket szedj, amik biztonságosak a számodra, ebben az orvos segít.
Ha olyan helyre utazol, ahol rosszabbak a higiénés körülmények, figyelj a kézmosásra és az ételek tisztaságára – ezzel csökkentheted például a hepatitis A fertőzés esélyét.
Védőoltások is léteznek bizonyos hepatitis vírusok ellen.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
További infókért nézd meg az alábbi videót:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.