Májgyulladás: miért alakul ki, hogyan ismerd fel, és mikor kell lépned az egészséged érdekében?

Talán nem gondolnánk, de a májunk egy igazi mindenes: feldolgozza az ételt, méregtelenít, energiát raktároz és segíti az immunrendszert. Amikor azonban valami miatt gyulladás alakul ki benne, a szervezet működése felborulhat. A májgyulladás – orvosi nevén hepatitis – okai rendkívül sokfélék lehetnek, és nem mindig egyértelmű, hogy mikor kell komolyan venni az első jeleket.

A májgyulladás kezdeti tüneteit könnyű összekeverni a stresszel és a fáradsággal.

Ha szemsárgaságot tapasztalsz, mindenképpen fordulj orvoshoz.

A rendszeres alkoholfogyasztás könnyen májgyulladáshoz vezethet.

Mi okozhat májgyulladást?

A májgyulladásnak két nagy „családja” van: fertőzéses és nem fertőzéses eredetű megbetegedések. A vírusos hepatitis világszerte az egyik leggyakoribb forma, de nem csak ez lehet a kialakulásának oka.

Vírusok, amelyek gyulladást okozhatnak a májban:

Hepatitis A, B, C, D és E vírus – mind más-más módon terjed és hat a szervezetre

Nem vírusos okok:

Alkoholos májkárosodás – rendszeres vagy nagy mennyiségű alkoholfogyasztás hosszú távon komoly gyulladást idézhet elő.

Bizonyos gyógyszerek és méreganyagok – még a gyakran használt gyógyszerek túladagolása is bajt okozhat.

Autoimmun betegségek – amikor az immunrendszer támadja a saját májsejteket.

Ez a sokféleség azt jelenti, hogy nagyon fontos ismerni a rizikófaktorokat, hiszen más-más módon előzhető meg vagy kezelhető a gyulladás attól függően, mi váltotta ki.

A májgyulladás nem mindig robban be erőteljes tünetekkel. Előfordulhat, hogy eleinte tényleg csak fáradtságot vagy gyengeséget érzel – és ezt könnyen betudhatod a mindennapi stressznek is.

Májgyulladás tünetei:

Általános rossz közérzet, étvágytalanság, hányinger

Fájdalom vagy nyomás a jobb bordaív alatt

Sárgás elszíneződés a szemfehérjén vagy bőrön (sárgaság)

Sötét vizelet és világos széklet

Viszketés és izomfájdalmak

Nehéz lehet eldönteni, mikor kell orvoshoz fordulni, de ha a tünetek több napig fennállnak, vagy idővel erősödnek, mindenképp érdemes kivizsgáltatni magad. A krónikus – vagyis hosszú távú – gyulladás sokszor egész enyhe panaszokkal kezdődik, és csak később okoz komolyabb bajt.