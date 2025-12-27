KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

János névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Elég csak a bejglire nézni, máris hízol? Az IR-teszt kiderítheti, mi állhat a háttérben

Elég csak a bejglire nézni, máris hízol? Az IR-teszt kiderítheti, mi állhat a háttérben

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 18:35
egészségbetegséginzulinrezisztencia
A karácsonyi időszakot izgalommal várod, de lehet, hogy nem csak az ajándékok miatt, hanem plusz kilók miatt is. Az inzulinrezisztencia-teszt segítségével megtudhatod, mi lehet az oka annak, hogy ha csak ránézel egy süteményre, máris felugrik pár kiló. Lehet, hogy nem is a bejgli a hibás, hanem a háttérben megbúvó sunyi betegség.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A hízást, főleg a hasi területen IR is okozhatja.
  • Az ingadozó vércukorszint inzulinrezisztenciára utalhat.
  • A teszt segítségével megtudhatod, mikor érdemes orvoshoz fordulni.

Az inzulinrezisztencia-teszt iránymutatást ad, amiből megtudhatod, érdemes-e elmenned egy alapos kivizsgálásra. Sokszor már csak akkor figyelsz fel rá, hogy baj van, amikor a kilók makacsul ragaszkodnak hozzád, vagy amikor a vércukor-szinted egy hullámvasút útvonaltervére hasonlít. Az inzulinrezisztencia (IR) alattomos állapot, amely hosszú hónapokig, akár évekig lappanghat. Nem csak a testsúlyodat befolyásolja: az energiaszintedtől kezdve a hangulatodig mindenre hat.  

Inzulinrezisztencia-teszt: Egy nő távol tartja magától az édességeket.
Ez az inzulinrezisztencia-teszt segít eldönteni mi lehet a felelős a hízásért
Fotó: Tijana Moraca /  Shutterstock 

IR-teszt: Vajon hajlamos vagy az inzulinrezisztenciára?

A jó hír, hogy ha időben felismered, hogy tényleg IR okozza az indokolatlan hízást, akkor akár életmódváltással is sokat javíthatsz a helyzeten. A rossz hír viszont az, hogy nagyon könnyű összekeverni a „téli bekuckózós hízással”. A teszt segítségével fény derül az inzulinrezisztencia tüneteire.

1. Milyen gyakran érzel erős éhséget nem sokkal azután, hogy ettél?

A) Gyakran, akár 1-2 órán belül.
B) Néha előfordul, de nem rendszeresen.
C) Ritkán vagy soha nem fordul elő.

2. Hogyan reagálsz a gyorsan felszívódó szénhidrátokra (péksütemény, csoki, tészta)?

A) Fáradt leszek, elálmosodom, majd újra éhes leszek.
B) Kicsit felpörget, mintha rövid ideig élénkebb, aktívabb lennék, de ez a hatás nem tart sokáig. 
C) Nem vettem észre semmiféle hatást.

3. Mennyire jellemző rád a hasra hízás?

A) Elsősorban a hasamra hízok, nagyon könnyen.
B) Ha felszedek pát kilót, az több helyre megy, nem csak hasra.
C) Nem vagyok hasra hízós típus. Inkább más területen jelennek meg a zsírpárnák.

4. Előfordulnak a délutáni „cukorleeséses” tünetek, mint például remegés, ingerlékenység, levertség?

A) Igen, rendszeresen.
B) Néha, főleg akkor, ha kihagyom az ebédet.
C) Szinte soha.

5. Milyen a reggeli energiaszinted?

A) Kimerült vagyok még akkor is, ha eleget aludtam.
B) Néha fáradtan indulok el otthonról, de aztán felpörgök.
C) Reggelente általában frissnek érzem magam.

Készen állsz, hogy megtudd az inzulinrezisztencia-teszt eredményét?

Számold össze, melyik betűjelű válaszból gyűjtötted össze a legtöbbet, és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Legtöbb A válasz: Nagy az IR gyanúja

A tüneteid utalhatnak inzulinrezisztenciára, különösen, ha a hasra hízás, a fáradtság és az étkezések utáni energiazuhanás is jelen van. Érdemes lehet visszavenni a gyorsan felszívódó szénhidrátokból, és felkeresni szakembert HOMA-IR vagy terheléses cukorterhelés (OGTT + inzulin) vizsgálatra. De ne essünk kétségbe, ez nem azt jelenti, hogy le kell mondai a finom falatokról!

Legtöbb B válasz: Lehetnek inzulin-ingadozásaid, de nem biztos, hogy az IR okozza

Érdemes odafigyelni a szénhidrátminőségre, a rendszeres étkezésre és a stresszkezelésre, mert ezek jelentősen befolyásolják a vércukrot. Ha bizonytalan vagy, érdemes nem csak az otthoni vizsgálatot elvégezni, de felkeresni egy szakorvost, főleg, ha hirtelen súlygyarapodás vagy állandó fáradtság lép fel.

Legtöbb C válasz: Kicsi az IR esélye

A válaszaid alapján inkább kiegyensúlyozott a vércukorháztartásod. Ha mégis tapasztalsz hirtelen hízást, főleg hasi zsírt vagy étkezés utáni álmosságot, figyelj a rendszeres mozgásra és a rossz minőségű alapanyagok elkerülésére — de egyelőre semmi nem utal inzulinrezisztenciára.

Diós és mákos bejgli szelet
A bejgli-hatás létező panasz, amit a cukorhinta okozhat, ezért is érdemes inzulinrezisztencia-tesztet csinálni
Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock 

A „bejgli-hatás” tényleg létezik

A gyorsan felszívódó szénhidrátok — mint a bejgli, kalács vagy mézeskalács – hirtelen vércukor-emelkedést okoznak, amit a szervezet nagy mennyiségű inzulinnal próbál ellensúlyozni. Ez a „cukorhinta” nem csak éhséget, de hangulatingadozást és fáradtságot is okozhat. Az inzulincsúcs pedig hosszú távon hozzájárulhat a hízáshoz, még akkor is, ha a napi kalóriabevitel nem tűnik túl magasnak. Ezért fontos, hogy inzulinrezisztencia-tesztet csináljunk, ha erősödnek a panaszok, mellette pedig próbáljuk egészségesebben enni.

Ha szeretnél többet megtudni az inzulinrezisztenciáról, nézd meg a videót!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu