Elég csak a bejglire nézni, máris hízol? Az IR-teszt kiderítheti, mi állhat a háttérben

A hízást, főleg a hasi területen IR is okozhatja.

Az ingadozó vércukorszint inzulinrezisztenciára utalhat.

A teszt segítségével megtudhatod, mikor érdemes orvoshoz fordulni.

Az inzulinrezisztencia-teszt iránymutatást ad, amiből megtudhatod, érdemes-e elmenned egy alapos kivizsgálásra. Sokszor már csak akkor figyelsz fel rá, hogy baj van, amikor a kilók makacsul ragaszkodnak hozzád, vagy amikor a vércukor-szinted egy hullámvasút útvonaltervére hasonlít. Az inzulinrezisztencia (IR) alattomos állapot, amely hosszú hónapokig, akár évekig lappanghat. Nem csak a testsúlyodat befolyásolja: az energiaszintedtől kezdve a hangulatodig mindenre hat.

Ez az inzulinrezisztencia-teszt segít eldönteni mi lehet a felelős a hízásért

Fotó: Tijana Moraca / Shutterstock

IR-teszt: Vajon hajlamos vagy az inzulinrezisztenciára?

A jó hír, hogy ha időben felismered, hogy tényleg IR okozza az indokolatlan hízást, akkor akár életmódváltással is sokat javíthatsz a helyzeten. A rossz hír viszont az, hogy nagyon könnyű összekeverni a „téli bekuckózós hízással”. A teszt segítségével fény derül az inzulinrezisztencia tüneteire.

1. Milyen gyakran érzel erős éhséget nem sokkal azután, hogy ettél?

A) Gyakran, akár 1-2 órán belül.

B) Néha előfordul, de nem rendszeresen.

C) Ritkán vagy soha nem fordul elő.

2. Hogyan reagálsz a gyorsan felszívódó szénhidrátokra (péksütemény, csoki, tészta)?

A) Fáradt leszek, elálmosodom, majd újra éhes leszek.

B) Kicsit felpörget, mintha rövid ideig élénkebb, aktívabb lennék, de ez a hatás nem tart sokáig.

C) Nem vettem észre semmiféle hatást.

3. Mennyire jellemző rád a hasra hízás?

A) Elsősorban a hasamra hízok, nagyon könnyen.

B) Ha felszedek pát kilót, az több helyre megy, nem csak hasra.

C) Nem vagyok hasra hízós típus. Inkább más területen jelennek meg a zsírpárnák.

4. Előfordulnak a délutáni „cukorleeséses” tünetek, mint például remegés, ingerlékenység, levertség?

A) Igen, rendszeresen.

B) Néha, főleg akkor, ha kihagyom az ebédet.

C) Szinte soha.

5. Milyen a reggeli energiaszinted?

A) Kimerült vagyok még akkor is, ha eleget aludtam.

B) Néha fáradtan indulok el otthonról, de aztán felpörgök.

C) Reggelente általában frissnek érzem magam.