Hajhullás rézhiány miatt

Rézhiány: íme a tünetek, és hogy hogyan pótolhatod

rézhiány
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 13:45
vitaminpótlásbetegségvitaminhiány
A reggeli kávéd után is álmos vagy? Fázol, pedig bent meleg van? Hullik a hajad, és nem találod az okát? Lehet, hogy a tested jelez: rézhiányban szenvedsz.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Nehéz elképzelni, de a réznek óriási szerepe van abban, hogy jól működhessen a testünk, ugyanis több fiziológiai folyamatban is szerepe van. Segít a vas hasznosulásában, támogatja az ideg- és immunrendszert, erősíti a kötőszöveteket és hozzájárul a bőr, a haj és a szem egészségéhez. Lássuk, mit tehetsz, ha rézhiány lép fel!

Rézhiány pótlása természetes alapanyagokkal
Rézhiány esetén természetes alapanyagokból is pótolhatod a nyomelemet.
Fotó: Ekaterina Markelova /  Shutterstock 

Furcsa tüneteket tapasztalsz? – Lehet, hogy rézhiányos vagy

A réz szerepe

A baj ott kezdődik, hogy a test nem tud a rézből tartalékot képezni, így mindennap kell belőle valamennyi. Ha hosszabb időn keresztül keveset viszel be a szervezetedbe, a tünetek folyamatosan halmozódhatnak.

Figyelmeztető jelek, amelyek felett sokan átsiklanak

Rézhiány esetén a test előbb-utóbb jelez, ám ezeket a jeleket a legtöbben figyelmen kívül hagyják. „Csak fáradt vagyok”, „ma hidegebb van”, „hullik a hajam, mint mindig” – mondjuk sokszor magunknak, ám ezeknek a tüneteknek a hosszú távú fennállása rézhiányt jelezhet.

A rézhiány tünetei

  • Az energiaszinted mindig alacsonyabb, mint azt elvárnád – ha reggel is így érzed magad, az jel.
  • Vérszegénység lép fel, de a vas- és B12‑szinted rendben van.
  • A csontjaid érzékenyebbek: fájnak, a környékük meggyengül.  
  • Hajhullás, sőt akár korai őszülés kezdődik.
  • Gyakoribb megfázások, hosszabban tartó betegségek alakulnak ki, mert az immunrendszer nem kap elég támogatást.
  • Zsibbadás, bizsergés jelentkezik a kezekben-lábakban.
  • Hormoningadozás, a menstruációs ciklus felborulása tapasztalható.
  • Gyermekeknél lassabb növekedés, általános gyengülés lép fel.

Ha ezekből néhány tünet rendszeresen visszaköszön, ne hagyd figyelmen kívül, menj orvoshoz!

Rézhiány miatt állandó fáradtsággal küzdő fiatal nő egy tankönyv felett
A rézhiány állandó fáradtságérzethez vezet.
Fotó: fizkes /  Shutterstock 

Mi okozza a rézhiányt?

Rézhiány nem véletlenül alakul ki; a legtöbb esetben a nem megfelelő táplálkozás az oka. Az egysíkú étkezés, feldolgozott ételek rendszeres fogyasztása és a magvak, hüvelyesek, gabonafélék kerülése idővel hiánybetegségekhez vezethet.– ha nem eszel sok magot, hüvelyest, változatos gabonát, esélyes, hogy nem viszel be annyi rezet, amennyit kellene. Ezenkívül probléma lehet a cink és vas túlzott bevitele, nagy mennyiségben ugyanis nehezíthetik a réz felszívódását.

Szintén rézhiányhoz vezethetnek bizonyos emésztési zavarok és felszívódási problémák, ha ugyanis a bélrendszer nem működik jól, a tápanyagok sem szívódnak fel rendesen. Mindemellett a különböző gyógyszerek, hormonális fogamzásgátlók, és a genetikai hajlam is közrejátszhat a rézhiány kialakulásában. Utóbbi ritkán fordul elő, de ha a probléma minden próbálkozás ellenére fennáll, veleszületett probléma állhat a háttérben.

Így pótolhatod okosan – étellel és tudatossággal

A legjobb stratégia, hogy ne egy tablettára bízd magad, hanem étellel dolgozz – természetesen és élvezettel. Alább rézben gazdag élelmiszereket listázunk, amelyeket könnyű beiktatni a napi étkezésbe:

  • marhamáj;
  • sötét csokoládé (legalább 70%-os kakaótartalommal);
  • olajos magvak;
  • hüvelyesek;
  • zöldségek;
  • quinoa;
  • kecskesajt, avokádó, mazsola.

Rézhiány esetén tökéletes napi menü például, ha reggelire magvakkal dúsított zabkását, ebédre quinoa salátát sült gombával, vacsorára pedig egy kis májpörköltet fogyasztasz. Ha a rézhiányt csak gyanítod, az étrended alakításával akkor sem lőhetsz mellé, ha tévedsz, étrend-kiegészítők ellenőrizetlen szedésével ugyanakkor könnyen árthatsz is magadnak. A túl sok réz hányingert, hányást, hasmenést, hosszabb távon vese- vagy májproblémákat is okozhat, így tablettákat sose kezdj önállóan szedni, csak ha konzultáltál orvossal, és a hiánybetegséget laboreredmények is igazolták.

Ekkor menj orvoshoz

Ha több tünetet egyszerre tapasztalsz és azok hónapok múltán sem javulnak, érdemes kivizsgáltatnod magad. Olyan esetekben különösen ajánlott, ha

  • már szedsz cinket vagy vasat;
  • vegán vagy vegetáriánus vagy;
  • emésztési panaszaid vannak;
  • vérszegénységed van, de nem találnak szervi okot.

Ha a rézhiányt vérvétellel igazolták, az orvos étkezési tanácsot adhat, és ha kell, óvatosan beállított kiegészítőt írhat fel.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

