Rézhiány: íme a tünetek, és hogy hogyan pótolhatod

Nehéz elképzelni, de a réznek óriási szerepe van abban, hogy jól működhessen a testünk, ugyanis több fiziológiai folyamatban is szerepe van. Segít a vas hasznosulásában, támogatja az ideg- és immunrendszert, erősíti a kötőszöveteket és hozzájárul a bőr, a haj és a szem egészségéhez. Lássuk, mit tehetsz, ha rézhiány lép fel!

Rézhiány esetén természetes alapanyagokból is pótolhatod a nyomelemet.

Fotó: Ekaterina Markelova / Shutterstock

Furcsa tüneteket tapasztalsz? – Lehet, hogy rézhiányos vagy

A réz szerepe

A baj ott kezdődik, hogy a test nem tud a rézből tartalékot képezni, így mindennap kell belőle valamennyi. Ha hosszabb időn keresztül keveset viszel be a szervezetedbe, a tünetek folyamatosan halmozódhatnak.

Figyelmeztető jelek, amelyek felett sokan átsiklanak

Rézhiány esetén a test előbb-utóbb jelez, ám ezeket a jeleket a legtöbben figyelmen kívül hagyják. „Csak fáradt vagyok”, „ma hidegebb van”, „hullik a hajam, mint mindig” – mondjuk sokszor magunknak, ám ezeknek a tüneteknek a hosszú távú fennállása rézhiányt jelezhet.

A rézhiány tünetei

Az energiaszinted mindig alacsonyabb, mint azt elvárnád – ha reggel is így érzed magad, az jel.

Vérszegénység lép fel, de a vas- és B12‑szinted rendben van.

A csontjaid érzékenyebbek: fájnak, a környékük meggyengül.

Hajhullás, sőt akár korai őszülés kezdődik.

Gyakoribb megfázások, hosszabban tartó betegségek alakulnak ki, mert az immunrendszer nem kap elég támogatást.

Zsibbadás, bizsergés jelentkezik a kezekben-lábakban.

Hormoningadozás, a menstruációs ciklus felborulása tapasztalható.

Gyermekeknél lassabb növekedés, általános gyengülés lép fel.

Ha ezekből néhány tünet rendszeresen visszaköszön, ne hagyd figyelmen kívül, menj orvoshoz!

A rézhiány állandó fáradtságérzethez vezet.

Fotó: fizkes / Shutterstock

Mi okozza a rézhiányt?

Rézhiány nem véletlenül alakul ki; a legtöbb esetben a nem megfelelő táplálkozás az oka. Az egysíkú étkezés, feldolgozott ételek rendszeres fogyasztása és a magvak, hüvelyesek, gabonafélék kerülése idővel hiánybetegségekhez vezethet.– ha nem eszel sok magot, hüvelyest, változatos gabonát, esélyes, hogy nem viszel be annyi rezet, amennyit kellene. Ezenkívül probléma lehet a cink és vas túlzott bevitele, nagy mennyiségben ugyanis nehezíthetik a réz felszívódását.