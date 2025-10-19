Rézhiány: íme a tünetek, és hogy hogyan pótolhatod

Nehéz elképzelni, de a réznek óriási szerepe van abban, hogy jól működhessen a testünk, ugyanis több fiziológiai folyamatban is szerepe van. Segít a vas hasznosulásában, támogatja az ideg- és immunrendszert, erősíti a kötőszöveteket és hozzájárul a bőr, a haj és a szem egészségéhez. Lássuk, mit tehetsz, ha rézhiány lép fel!
A baj ott kezdődik, hogy a test nem tud a rézből tartalékot képezni, így mindennap kell belőle valamennyi. Ha hosszabb időn keresztül keveset viszel be a szervezetedbe, a tünetek folyamatosan halmozódhatnak.
Rézhiány esetén a test előbb-utóbb jelez, ám ezeket a jeleket a legtöbben figyelmen kívül hagyják. „Csak fáradt vagyok”, „ma hidegebb van”, „hullik a hajam, mint mindig” – mondjuk sokszor magunknak, ám ezeknek a tüneteknek a hosszú távú fennállása rézhiányt jelezhet.
Ha ezekből néhány tünet rendszeresen visszaköszön, ne hagyd figyelmen kívül, menj orvoshoz!
Rézhiány nem véletlenül alakul ki; a legtöbb esetben a nem megfelelő táplálkozás az oka. Az egysíkú étkezés, feldolgozott ételek rendszeres fogyasztása és a magvak, hüvelyesek, gabonafélék kerülése idővel hiánybetegségekhez vezethet.– ha nem eszel sok magot, hüvelyest, változatos gabonát, esélyes, hogy nem viszel be annyi rezet, amennyit kellene. Ezenkívül probléma lehet a cink és vas túlzott bevitele, nagy mennyiségben ugyanis nehezíthetik a réz felszívódását.
Szintén rézhiányhoz vezethetnek bizonyos emésztési zavarok és felszívódási problémák, ha ugyanis a bélrendszer nem működik jól, a tápanyagok sem szívódnak fel rendesen. Mindemellett a különböző gyógyszerek, hormonális fogamzásgátlók, és a genetikai hajlam is közrejátszhat a rézhiány kialakulásában. Utóbbi ritkán fordul elő, de ha a probléma minden próbálkozás ellenére fennáll, veleszületett probléma állhat a háttérben.
A legjobb stratégia, hogy ne egy tablettára bízd magad, hanem étellel dolgozz – természetesen és élvezettel. Alább rézben gazdag élelmiszereket listázunk, amelyeket könnyű beiktatni a napi étkezésbe:
Rézhiány esetén tökéletes napi menü például, ha reggelire magvakkal dúsított zabkását, ebédre quinoa salátát sült gombával, vacsorára pedig egy kis májpörköltet fogyasztasz. Ha a rézhiányt csak gyanítod, az étrended alakításával akkor sem lőhetsz mellé, ha tévedsz, étrend-kiegészítők ellenőrizetlen szedésével ugyanakkor könnyen árthatsz is magadnak. A túl sok réz hányingert, hányást, hasmenést, hosszabb távon vese- vagy májproblémákat is okozhat, így tablettákat sose kezdj önállóan szedni, csak ha konzultáltál orvossal, és a hiánybetegséget laboreredmények is igazolták.
Ha több tünetet egyszerre tapasztalsz és azok hónapok múltán sem javulnak, érdemes kivizsgáltatnod magad. Olyan esetekben különösen ajánlott, ha
Ha a rézhiányt vérvétellel igazolták, az orvos étkezési tanácsot adhat, és ha kell, óvatosan beállított kiegészítőt írhat fel.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
