Ez a bélbetegség növelheti a vastagbélrák kockázatát

A Crohn-betegség krónikus, gyulladásos bélbetegség, amely az emésztőrendszer bármely szakaszát érintheti, a szájtól egészen a végbélig. Leggyakrabban a vékonybél utolsó szakasza, de a vastagbél és a gyomor is érintett lehet. A betegség háttérben az immunrendszer kóros túlműködése áll, ami tartós gyulladást tart fenn a bélfalban. Ez egy hullámzó lefolyású állapot, nyugodtabb időszakok és fellángolások váltják egymást.

A Crohn-betegség tartós gyulladást tarthat fenn a bélrendszerben.

Fotó: 123RF

Milyen tünetek utalhatnak Crohn-betegségre?

A tünetek egyénenként és a gyulladás mértékétől függően eltérhetnek. Enyhébb szakaszban alig észrevehetők, fellángolás idején viszont kifejezetten megterhelők lehetnek. Gyakran jelentkező panaszok:

tartós vagy visszatérő hasmenés;

hasi fájdalom, görcsök;

étvágytalanság, akaratlan fogyás;

kifejezett fáradtság;

véres széklet;

láz;

szájüregi fekélyek;

végbéltáji fájdalom vagy kellemetlen érzés.

Ha ezek közül bármelyik több napon át fennáll vagy visszatérően jelentkezik, indokolt orvoshoz fordulni.

Mi állhat a Crohn-betegség hátterében?

A Crohn-betegség pontos oka nem ismert, több tényező együttes hatása vezet a kialakulásához. Az immunrendszer túlzott reakciója gyulladást tart fenn a bélfalban, miközben genetikai és környezeti tényezők is szerepet játszanak benne. Ismert kockázati tényezők:

családi halmozódás;

nyugati típusú étrend és életmód;

korábbi emésztőrendszeri fertőzések;

dohányzás.

A betegség bármely életkorban megjelenhet, de az első tünetek leggyakrabban 15–30 éves kor között jelentkeznek.

Lehetséges szövődmények

A Crohn-betegség nem csak a beleket érintheti. Előfordulhat, hogy a gyulladás máshol is megjelenik, például az ízületekben, a bőrön vagy a májban. A bélrendszert érintő tartós gyulladás esetén a bélfal megvastagodhat, ami bélszűkülethez és bélelzáródáshoz vezethet. Ez súlyos, azonnali ellátást igénylő állapot. A gyulladás következtében sipolyok is kialakulhatnak, vagyis rendellenes összenövések a belek és más szervek, illetve a bőr között.

A Crohn-betegség hosszú távon növelheti a vastagbélrák kialakulásának esélyét is, különösen tartós, súlyos gyulladás esetén.

Miért fontos a korai felismerés?

A Crohn-betegség korai felismerése azért különösen fontos, mert a tartós, kezeletlen bélgyulladás idővel súlyos szövődményekhez vezethet. Minél hamarabb derül fény a betegségre, annál nagyobb az esély arra, hogy a gyulladás mértékének csökkentésével a fellángolások ritkábbá váljanak, és a bélfal maradandó károsodása megelőzhető legyen. A rendszeres orvosi ellenőrzés nemcsak a tünetek kordában tartását segíti, hanem a vastagbélrák kockázatának csökkentésében is kulcsszerepet játszik, hiszen az esetleges elváltozások korai stádiumban felismerhetők.