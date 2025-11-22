Az orvos figyelmeztet: ezt a hat tünetet soha ne hagyd figyelmen kívül!

A legtöbben azonnal észrevesszük, ha valami nincs rendben a mellékhelységben, ám azt már jóval nehezebb eldönteni, az aggasztó tünetek mögött ártalmatlan probléma, vagy komolyabb betegség húzódik. Egy brit orvos most hat olyan tünetre hívta fel a figyelmet, amelyeket szerinte soha nem szabad félvállról venni, mert akár vastagbélrákra is utalhatnak.
Az Egyesült Királyságban évente mintegy 44 100 embernél diagnosztizálnak vastagbél- vagy végbélrákot, derül ki a Cancer Research UK adataiból, így ez a negyedik leggyakoribb daganattípus az országban, míg Magyarországon a harmadik helyen áll. Bár a betegség jellemzően idősebbeknél fordul elő, a Macmillan Cancer Support szerint egyre gyakoribb az 50 év alatti korosztályban is.
Dr. Sana Sadoxai, aki több mint 41 ezres követőtáborral rendelkezik a TikTokon, egy rövid videójában sorolta fel azt a hat tünetet, amely bármennyire hétköznapinak tűnik is, akár életmentő jelentőségű is lehet, amennyiben időben felfigyelünk rájuk. A felsorolás így hangzik: makacs székrekedés vagy olyan hasmenés, ami „egyszerűen nem érződik normálisnak”, ceruzavékony széklet, amely nem tér vissza a megszokott formájához.
A megmagyarázhatatlan fogyás, az állandó fáradtság elegendő alvás mellett is, vér a vécében vagy a papíron, illetve az az érzés, mintha a bélrendszer nem ürült volna ki teljesen, is intő jel lehet.
Ezek a tünetek nem minden esetben jelentenek rákot – de néha igen. És a korai felismerés valóban életet menthet
– figyelmeztetett a doktor.
A kommentelők közül sokan osztották meg a személyes történetüket: volt, akit nyolc alkalommal küldtek haza savlekötővel, és olyan is, akinek csupán belső aranyér okozta a tüneteket – ám abban mindenki egyetértett, hogy a kivizsgálás elengedhetetlen.
Mi növeli a vastagbélrák kockázatát?
A Macmillan szerint a pontos okok ismeretlenek, ám több tényező növelheti a betegség kialakulását:
A doktornő egyértelmű üzenete: nem kell pánikba esni, de nem szabad halogatni sem. A tünetek mögött számtalan ártalmatlan ok is állhat, ám a korai vizsgálat kulcsfontosságú lehet és életet is menthet - írja a Mirror.
