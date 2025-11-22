Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az orvos figyelmeztet: ezt a hat tünetet soha ne hagyd figyelmen kívül!

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 14:00
tünetekrák
A szakértő hívta fel ezekre a figyelmet. A tüneteket jobb minél hamarabb felismerni.

A legtöbben azonnal észrevesszük, ha valami nincs rendben a mellékhelységben, ám azt már jóval nehezebb eldönteni, az aggasztó tünetek mögött ártalmatlan probléma, vagy komolyabb betegség húzódik. Egy brit orvos most hat olyan tünetre hívta fel a figyelmet, amelyeket szerinte soha nem szabad félvállról venni, mert akár vastagbélrákra is utalhatnak.

TÜNET
Egy apró tünet mögött óriási gond húzódhat / Illusztráció: jaojormami / Shutterstock 

Egy apró tünet megváltoztathat egy életet

Az Egyesült Királyságban évente mintegy 44 100 embernél diagnosztizálnak vastagbél- vagy végbélrákot, derül ki a Cancer Research UK adataiból, így ez a negyedik leggyakoribb daganattípus az országban, míg Magyarországon a harmadik helyen áll. Bár a betegség jellemzően idősebbeknél fordul elő, a Macmillan Cancer Support szerint egyre gyakoribb az 50 év alatti korosztályban is.

Dr. Sana Sadoxai, aki több mint 41 ezres követőtáborral rendelkezik a TikTokon, egy rövid videójában sorolta fel azt a hat tünetet, amely bármennyire hétköznapinak tűnik is, akár életmentő jelentőségű is lehet, amennyiben időben felfigyelünk rájuk. A felsorolás így hangzik: makacs székrekedés vagy olyan hasmenés, ami „egyszerűen nem érződik normálisnak”, ceruzavékony széklet, amely nem tér vissza a megszokott formájához. 

A megmagyarázhatatlan fogyás, az állandó fáradtság elegendő alvás mellett is, vér a vécében vagy a papíron, illetve az az érzés, mintha a bélrendszer nem ürült volna ki teljesen, is intő jel lehet.

Ezek a tünetek nem minden esetben jelentenek rákot – de néha igen. És a korai felismerés valóban életet menthet

– figyelmeztetett a doktor.

A kommentelők közül sokan osztották meg a személyes történetüket: volt, akit nyolc alkalommal küldtek haza savlekötővel, és olyan is, akinek csupán belső aranyér okozta a tüneteket – ám abban mindenki egyetértett, hogy a kivizsgálás elengedhetetlen.

Mi növeli a vastagbélrák kockázatát?
A Macmillan szerint a pontos okok ismeretlenek, ám több tényező növelheti a betegség kialakulását:

  • Életkor: a diagnózisok 40%-a 75 év felettieknél történik
  • Étrend: a sok vörös és feldolgozott hús, illetve a kevés rost
  • Testsúly: a túlsúly, különösen férfiaknál
  • Mozgáshiány
  • Alkoholfogyasztás: az esetek 6%-a köthető hozzá
  • Dohányzás
  • Családi előzmény: több érintett közeli rokon esetén nő a rizikó
  • Gyulladásos bélbetegségek: például Crohn-betegség vagy colitis ulcerosa
  • 2-es típusú diabétesz

A doktornő egyértelmű üzenete: nem kell pánikba esni, de nem szabad halogatni sem. A tünetek mögött számtalan ártalmatlan ok is állhat, ám a korai vizsgálat kulcsfontosságú lehet és életet is menthet - írja a Mirror.

@dailydoc86 🔴❗️❗️ Here are 6 symptoms you might ignore - but shouldn't: 1 Constipation or diarrhoea that just doesn't feel right 2 Pencil-thin stools that don't go back to normal 3 Unexplained weight loss (even if you didn't mind) 4 Ongoing fatigue despite good sleep 5 Blood in the toilet or on the paper 6 A constant feeling like your bowels didnt fully empty These symptoms don't always mean cancer - but sometimes, they do. And catching it early can truly save your life. #coloncancer #guthealthmatters #doctok #medtok #colon ♬ original sound - Dailydoc-86 | Dr. Sana🇵🇰🇩🇪

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu