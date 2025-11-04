Velence sötét titkai – Az Adria lagúnájának misztikus ködbe burkolózó szigetei

Velence Olaszország egyik legkedveltebb és mint ilyen, az egyik leglátogatottabb városa. Olyannyira, hogy a romantikus település már kénytelen extra turisztikai adót bevezetni, hogy valahogy kordában tarthassa a nap mint nap ki- és beözönlő turistaáradatot. És talán pont ez a tömegturizmus Velence legnagyobb rákfenéje is. Hiába szerepel a lagúnák gyöngye mindenki kötelező bakancslistáján, sokakat éppen az állandó tömeg rettent el a város felkeresésétől.

A gyönyörű Velence sokak bakancslistáján szerepel, azonban a kitaposott utakat kevesen merik elhagyni. Cikkünkben Velence kevésbé ismert, sötétebb oldalát mutatjuk be

Fotó: Didier Descouens / wikipedia

Velence sötét múltja

A Szent Márk bazilika, a Campanile, a Rialto vagy a Sóhajok hídja, az üvegfújásról ismert Murano és a vidáman színes Burano valóban azon velencei látnivalók közé tartoznak, amelyeket mindenki útba ejt, amikor felkeresi a várost. De nem kell beállnunk a sorba ahhoz, hogy tömeg nélkül élvezhessük a dekadensen romantikus, sőt, néha bizony a múlt vészjósló ködébe burkolózó titkos-misztikus Velence titkait.

Cikkünkben azon helyszíneket járjuk végig, amelyek amellett, hogy távol esnek a kitaposott, mindenki által bejárt turista ösvényektől, Velence rejtélyes és sokszor sötét múltjáról lebbentik fel a fátylat.

Torcello – A sziget, ahol Velence elfeledett bölcsője ringott

Az első állomás, Torcello ugyan nem annyira sötét és rejtélybe burkolózó, mint a többi helyszín, de elhagyatott magánya a lagúna egy eldugott szegletében egyfajta nosztalgikus ködbe burkolja a szigetet.

A velencei lagúna Torcello közelében - az egykor sűrűn lakott sziget mára teljesen elhagyatottá vált

Forrás: wikipedia

A Velence központjától távolabb fekvő Torcello egykor a lagúna szíve volt, ma azonban egy alig lakott, csendes sziget, melynek időtlenséget árasztó történelmi emlékei, elárvult romjai és az elmúlásról suttogó mocsaras környéke méltó helyet biztosítanak a szigetnek felsorolásunkban.

Nyáron ugyan többen keresik fel, de ahogy az első őszi ködök ráereszkednek a tájra, és a turisták elmaradnak, misztikus hangulat telepszik Torcellora.

Elhagyatottság, magány és csend - jól jellemzik az egykor szebb napokat megélt Torcellót

Fotó: wikipedia

A sziget, amely a legelső velenceiek menedéke volt, akik Attila hun portyái elől rejtőztek el a mocsárvilágban, az V-VI. század között népesült be. Torcello a bizánci, majd a kora középkor idején virágzott fel igazán, amikor a sótermelésnek köszönhetően több mint 10 ezren éltek itt. Ebből a korszakból maradt fenn két fontos kulturális nevezetessége, a VII. században alapított Santa Maria Assunta székesegyház, amely bizánci mozaikjairól nevezetes, illetve a román kori Santa Fosca templom, amely spirituális atmoszférájával hívogat.