Egy kihagyhatatlan hétvége Fonyódon: életre szóló élmények, ha idén többre vágysz egy lángosnál

Kripta Villa, az Örök szerelem háza Fonyódon, mesés kilátással a Balatonra

Fotó: Faludi Imre / MTI

Tipp:

A Kripta villa első emeletén található a Villa Kávézó, amely nem csak impozáns kilátással – erkélyéről és a tágas tetőteraszáról tökéletes látképet nyújt kávézás közben a Balatonra –, de hűsítő italokkal, ízletes reggeli falatokkal is várja az ideérkezőket. A szerelmes pillanatokat pedig még édesebbé tudod tenni egy finom süteménnyel.

2. Sipos-hegyi kilátó: minden megtett lépés megéri

Ha hajlandó vagy egy kicsivel több lépést is megtenni felfele, úgy a Sipos-hegy tetején egy csodás kilátó fogad, ahonnan a Balaton egyik legjobb panorámája tárul eléd. Javaslom, hogy a Balaton felőli hegyfalon végig vezető sétányon közelítsd meg, úgy egy igazán felejthetetlen látványban lesz részed. Érdemes késő délután menni, a naplemente különösen varázslatos innen.

3. Fonyódi piac és vásár: minden finomság egy helyen

A Balaton legnagyobb és legismertebb piaca szerdán és szombaton várja a látogatókat. Itt aztán tényleg mindent megtalálsz, ami egy felejthetetlen nyárhoz szükséges: friss zöldség, gyümölcs, termelői sajtok, kézműves pékáruk, hideg italok, ropogós retró lángos. De akkor sem fogsz csalódni, ha hozzám hasonlóan igazi divatrajongó vagy – a piacon több helyen is találsz vintage-ruha strandot kilós és darabáras változatban, valamint magasabb árkategóriás olasz márkás darabokat is. Ha szívesen fejest ugranál az antikvitások között, úgy megrögzött „kincsvadászónak” számára is remek délelőtti program lehet a piac.

Tipp:

A megközelítése sem nehéz, hiszen a 7-es főút mellett, annak közvetlen közelében fekszik, és már a puszta mérete miatt is nehéz volna elmenni mellette. A gépkocsit a közeli parkolóban hagyhatjátok a nézelődés idejére, vagyis cipekedni sem sokat kell a piaclátogatás végén.

4. Városi szabadstrand: ahol a kutyák is csobbanhatnak

A város talán legnépszerűbb és leghangulatosabb szabadstrandja az Árpád parti szabadstrand, ahol a füves parton büfé, csúszda és játszóterek várják a látogatókat. A legkisebbeket a part mentén sekély, biztonságos víz fogadja. A strand könnyen megközelíthető: a legközelebbi buszmegálló és vasútállomás mindössze 400 méterre található. A zöldterületet egy gumiborítású futópálya osztja ketté, az út felőli oldalon pedig négy játszótér gondoskodik a gyerekek szórakozásáról. Az állandó büfék mellett mozgóárusok is kínálnak finomságokat és hűs frissítőt. A kutyásoknak pedig jó hír, hogy van külön elkülönített strandszakasz a négylábúaknak is – nem sok balatoni város mondhatja ezt el magáról!