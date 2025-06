Különleges élményre vágysz? Balatoni hajózás, ami felejthetetlenné varázsolja a nyaralást

Balatoni hajózás: kicsik és nagyok együtt élvezhetik az eléjük táruló kékséget Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Séta- és nosztalgiahajó

Amennyiben nem szeretnél átutazni a túlpartra, válaszd a sétahajózást, melynek során megcsodálhatod a Balatont és a part melletti látnivalókat is. Keszthelyről, Siófokról és Balatonfüredről minden nap indul sétahajó, míg pénteken és hétvégén Badacsonyból és Balatonlelléről is, szombaton pedig az említettekhez csatlakozik Balatonszemes, Balatonalmádi és Balatonmáriafürdő. Emellett 6 kikötőből naplementés sétahajózásra is van lehetőség. A sétahajók díja 3300 és 4500 forint között, míg 4-től 14 éves korig 1650 és 3150 forint között alakul, 4 éves kor alatt pedig a program ingyenes.

Bulihajó

Ha a Balaton közepén szeretnél tombolni egy hagyományos szórakozóhely helyett, a Siófok Hajóállomásról induló bulihajó csak téged vár egy felejthetetlen partira, melynek szezonja június 21-én kezdődik.

Emellett számos más program közül választhatnak a nyaralók attól függően, hogy éppen melyik Balaton-parti városban foglaltak szállást. Amennyiben hajóbérlésben vagy még egyedibb programokban gondolkoznál, érdemes szétnézni a Bahart honlapján.

Az alábbi videóban jobban is megismerheted a Balatont, mint a vitorlások paradicsomát: