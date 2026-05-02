A Lillafüreden található magyarországi vízesés.

Eleged van a város zajából? Íme 3 mesébe illő magyar vízesés, amit neked is látnod kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 09:15
Beköszöntött a tavasz, irány a természet! Fedezzétek fel ezeket az eldugott természeti kincseket egy hétvégi családi kirándulás alkalmával! Íme 3 magyarországi vízesés, amelyet a következő túrátok alkalmával ti is megcsodálhattok. Aki egyszer ellátogatott ide, az örökre visszavágyik.
Ripszám Boglárka
Egy kis séta a természetben mindig jó program egy tavaszi hétvégére, de mit szólnál, ha egy igazán különleges látvány is várna a célban? Összegyűjtöttünk 3 túrát, amely során megcsodálhatjátok a magyarországi vízesések egyikét!

Egy család a magyarországi vízesésekhez túrázik.
Magyarországi vízesések: 3 kirándulás, amelynek során megcsodálhatjátok a hazai zuhatagokat
  • Mátrakeresztesen két vízesést is megcsodálhattok.
  • A lillafüredi vízesés Magyarország legmagasabb szabadesésű vízesése.
  • A Római-fürdő vízesést egy izgalmas és látványos szurdokvölgyi kirándulás részeként fedezhetitek fel.

3 tavaszi programötlet: fedezzétek fel a magyarországi vízeséseket!

1. Lillafüredi-vízesés

Egy könnyed séta, de ikonikus látvány vár benneteket Lillafüreden. Ha nem szeretnétek megterhelő, hosszú túrát bevállalni, vagy kisgyerekekkel kerestek programot a természetben, ez egyértelműen a ti célpontotok.

A lillafüredi zuhatag a magyarországi vízesések legmagasabbika, mintegy 20 méteres magasságával. Kialakulása a Palotaszálló építéséhez köthető: a Szinva-patak medrét úgy alakították át, hogy helyet biztosítsanak az épületnek, így jött létre a ma is látható gyönyörű zuhatag.

A legnagyobb magyarországi vízesés Lillafüreden.
A lillafüredi vízesés az esőzések után igazán elképesztő látványt nyújt, így érdemes egy tavaszi zápor utáni időszakra időzíteni a látogatást
Egy rövid tavaszi programnak tökéletes, de akár egy egész napos lillafüredi kirándulás része is lehet.

2. Mátrakeresztesi vízesések

Mátrakeresztesen, Pásztótól pár perc sétára két vízesés is található egymáshoz közel: az Alsó- és a Felső-vízesés. Mindkettő más jellegű, így ugyanazon a kiránduláson két különböző, hihetetlenül különleges természeti látványban lehet részetek.

Az Alsó-vízesés zuhataga egy sziklalépcsőn bukik le. Mellette a sziklafalban található a Vidróczki-barlang, amely még különlegesebbé teszi a kirándulás hangulatát. Érdemes még tavasszal meglátogatni, mert nyáron már jóval visszafogottabb a vízhozam.

A Felső-vízesés környezetét szürke sziklafalak, moha és borostyán borítja. Fölötte található a Lyukas-kő is, más néven a Sziklakapu, egy természetes sziklaboltív, amely jellegzetes dísze a környéknek. A gyerekek kedvence, mert egy kis kreativitással sok-sok figurát képzelhetünk a képződményekbe.

Magyarországi vízesés télen Mátrakeresztesnél.
A Mátrakeresztesnél található vízesések télen is egészen elképesztő látványt nyújtanak: mesés jégfüggönnyé változnak
3. Római-fürdő vízesés

Magyarországi vízesés a Bakonyban.
Ha egy igazán különleges bakonyi kirándulásra vágytok, irány a Római-fürdő vízesés!
A Bakonyban található bakonynánai vízesés a Gaja-patak mentén, Magyarország egyik legcsodálatosabb szurdokvölgyében bújik meg. A vízesés csapadékos időben a leglátványosabb, de sok más látnivaló is vár benneteket az útvonalon, ami miatt érdemes felhúzni a túrabakancsot. A völgyet függőleges sziklafalak határolják, a patak mentén pedig több kisebb vízlépcső és zúgó is található.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu