KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Györgyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek a legjobb hazai cölöpsétányok.

Titkos pallósorok és lebegő ösvények: Magyarország legszebb természeti helyei

vizes élőhelyek
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 14:15
gyerekprogramtanösvénymocsár
Fedezzétek fel hazánk legkülönlegesebb vízi világait és erdei útvonalait a kiépített pallósorokon keresztül. A természet közelsége és a különleges építészeti megoldások miatt a jól felépített tanösvények mindenki számára maradandó élményt nyújthatnak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Magyarország természeti adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a szabadtéri kikapcsolódáshoz, legyen szó sűrű erdőkről vagy kiterjedt mocsárvidékekről. A hazai tanösvények az ország egész területén segítenek abban, hogy a látogatók szervezett keretek között fedezhessék fel a helyi ökoszisztémákat. Ezek az útvonalak gyakran mocsaras, vizenyős területeken vezetnek keresztül, ahol a járhatóságot fából készült építmények, pallósorok, cölöpsétányok biztosítják.

A vizes élőhelyeken található tanösvények kanalasgémekkel is szolgálnak.
A legizgalmasabb hazai vizes élőhelyi tanösvények különleges flórával és faunával kedeskednek a látogatóknak. 
Fotó: David Havel /   shutterstock
  • Változatos helyszínek: a mocsaras ártéri erdőktől a hortobágyi halastavakig fedezheted fel hazánk legszebb tájait.
  • Családbarát utak: a rövid, jól kiépített pallósorok és cölöpsétányok kisebb gyerekekkel is biztonságosan járhatók.
  • Egész éves kaland: ezek a természetvédelmi területek minden évszakban ingyenesen vagy minimális belépővel látogathatók.

Melyek a leglátványosabb tanösvények Magyarországon, ha cölöpsétányt keresel?

A vizes élőhelyeken kihelyezett információs táblák segítségével mélyebb betekintést nyerhetünk a környék flórájába és faunájába. A fenntartható turizmus jegyében kialakított sétányok minden évszakban látogathatók, és különböző nehézségi szinteket kínálnak a túrázóknak. A kijelölt ösvények követése nemcsak a biztonságot szolgálja, hanem a sérülékeny élőhelyek védelmét is garantálja.

A hazai tájak egyik leglátványosabb eleme a mocsarak felett kanyargó pallósor, amely közvetlen közelbe hozza a vadon élő állatvilágot. Ezek az építmények lehetővé teszik a védett területek megtekintését anélkül, hogy kárt tennénk az aljnövényzetben. A következőkben öt olyan tanösvényt mutatunk be, ahol a kalandokhoz különleges faépítmények vezetnek.

Gyadai tanösvény, Szendehely-Katalinpuszta

A Katalinpusztai Kirándulóközpontból induló útvonal az egyik legváltozatosabb túraélményt nyújtja a Cserhát lábánál. A látogatók egy 150 méter hosszú pallósoron és egy különleges cölöpsétányon haladhatnak át a vizenyős rétek felett. A túra leglátványosabb pontja a 25 méter hosszú függőhíd, amely után az Óriások pihenője kínál helyet a piknikezéshez.

Kis-Tisza Ökocentrum, Tiszalök

Tiszalökön a Kis-Tisza Ökocentrum területe biztosít nyugodt környezetet a folyó menti élővilág megfigyeléséhez. A vízen átvezető fahídon és a tanösvényen haladva a kirándulók testközelből ismerhetik meg a nádasok lakóit. A gazdag faunát olyan fajok képviselik itt, mint a nemes kócsag, a szárcsa, a különböző vadkacsák és a vízfelszín alatt úszó halrajok.

Sóstó tanösvény, Székesfehérvár

Székesfehérvár belvárosától alig több mint két kilométerre található a Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület zöld szigete. A 218 hektáros területen kanyargó nyolc kilométeres útvonalon számos védett növény- és állatfajjal találkozhatnak a látogatók. A népszerű cölöpsétány mellett két madármegfigyelő torony és egy látogatóközpont is segíti a természet értékeinek megismerését.

Hortobágy-halastavi tanösvény

Ez a 14 állomásból álló útvonal a Hortobágyi Nemzeti Park mocsaras és nyílt vízi területeinek madárvilágát mutatja be. A túrázók választhatnak a rövidebb 3,6 kilométeres és a hosszabb 10 kilométeres szakaszok közül, amelyek mindegyike könnyen teljesíthető. A terület különlegessége a halastavi környezetben futó kisvasút, amely az indítóállomástól a Festetics Antal megállóig közlekedik.

Orfűi Vízfő tanösvény, Orfű

A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben található rövid, mindössze egy kilométeres Orfűi Vízfő tanösvény a helyi vízimalomtól indul. A négy állomást érintő szakasz bejárása nagyjából fél órát vesz igénybe, így kisgyermekes családok számára is kedvező választás. Az útvonal egész évben szabadon látogatható, és bemutatja a környék legfontosabb kultúrtörténeti, valamint természeti értékeit.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu