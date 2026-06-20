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Csobbanás a kedvenccel: íme a Balaton legjobb kutyás strandjai és fürdőhelyei

Csobbanás a kedvenccel: íme a Balaton legjobb kutyás strandjai és fürdőhelyei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kutyás strand
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 15:30
balatoni nyaralásBalaton
Négylábú kedvenced is imádja a vizet, de nem tudod, hol csobbanhattok legálisan? Jó hírünk van: a magyar tenger partján kifejezetten kutyák számára kijelölt helyek várnak rátok. Összegyűjtöttük a Balaton legjobb kutyás strandjait!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A Balaton partján több kiváló, teljesen bekerített és hivatalos fürdőhely várja a kutyásokat Fonyódtól Keszthelyig.
  • A déli parton Balatonföldváron teljesen ingyen, míg az északi parti Keszthelyen agility pályával és prémium szolgáltatásokkal pancsolhatnak a kedvencek.
  • A kutyás strandoláshoz elengedhetetlen az érvényes oltási könyv, a chip és a kutyás etikett betartása.

Tombol a nyár, legszívesebben mindannyian a Balaton hűsítő habjaiba menekülnénk. De miért hagynánk otthon a négylábú családtagokat? Szerencsére ma már nem kell a szálláson vagy a tűző napon hagyni a kedvenceket: a magyar tenger partján zseniális, kifejezetten kutyák számára kijelölt hivatalos strandok várják a pancsolni vágyó ebeket és gazdáikat. Összegyűjtöttük a legfrissebb infókat a hivatalos kutyás strandokról!

Kutyás strand a Balatonnál
Kutyás strand a Balatonnál, ahol a gazdi és a kedvence együtt élvezheti a hűsítő habokat.
Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Íme a legjobb kutyás strandok a Balatonnál 

1. A legnépszerűbb klasszikus: fonyódi kutyás strand

Ha biztosra akarsz menni, Fonyód a te helyed! A kikötő és a vízirendőrség mellett található strand valóságos legenda a kutyások körében. Hatalmas, gondozott, teljesen bekerített zöld terület várja a négylábúakat, a vízbe jutást pedig kényelmes rámpák és lépcsők segítik. Azért is imádjuk ezt a helyet, mert hatalmas a tér, van bőven árnyék, a büfékben a gazdik is feltöltődhetnek egy jó lángossal vagy hideg fröccsel, és akár közösen is SUP-ozhattok a kutyussal, miközben a balatoni panorámában gyönyörködtök. 

Árak és infók: A belépő felnőtteknek és kutyáknak egyaránt 1200 Ft/nap (diák/nyugdíjas 600 Ft). Van kulturált WC, szemetes és kutyapiszok-zacskó is.

2. A déli part ingyenes ékköve: balatonföldvári kutyabarát fürdőhely

A balatonföldvári kutyás strand közel 2500 négyzetméteres, teljesen körbekerített területével maga a kutyás mennyország. Rendkívül tiszta, kulturált, és a vízparton rengeteg az árnyékot adó fa, így a legnagyobb kánikulában is találni hűvös menedéket. Külön rámpa és egy szuper stég könnyíti meg a vízbe jutást. Fontos tudni, hogy a víz itt viszonylag gyorsan mélyül, de a nádas mellett van egy sekélyebb rész a félősebb ebeknek. Bár közvetlenül a strand területén nincs büfé, a közelben több kutyabarát vendéglátóhely is akad, ráadásul a belépés teljesen ingyenes!

3. Az északi part büszkesége: keszthelyi kutyás park, piknikkert és strand 

Sokáig az északi part hiányt szenvedett a kutyás fürdetőhelyekből, de a Keszthelyi Kutyás Park mindent megváltoztatott a régi Déli szabadstrand területén. Ez nem csupán egy strand, hanem egy igazi közösségi élményközpont. Azért vált az egyik legnagyobb kedvencünkké, mert a bekerített, füves területen a pancsolás mellett egy szuper agility pálya is várja a pörgősebb ebeket. A víz itt nagyon hosszan sekély, ami ideális a kezdő úszóknak, a gazdiknak pedig prémium pihenőágyak és kulturált vendéglátóhelyek garantálják a maximális lazítást.
Árak és infók: a felnőtt belépő 1000 Ft, a kutyajegy 800 Ft. Szuper büfé (isteni lángossal és kutyajutalomfalattal), mosdó, öltöző és napágybérlés is van.

4. A különleges hely: Tihanyi Belső-tó

Bár nem közvetlenül a Balaton, de ha Tihanyban jártok, ezt nem szabad kihagyni. A Belső-tó délkeleti sarkánál a helyi horgászegyesület hivatalosan is kijelölt egy kutyafürdető helyet, amit táblák is jeleznek. A csónakkikötőnél tábla mutatja a kijelölt partszakaszt, garantálva, hogy a kutyák ne zavarják a pecások nyugalmát. Arra viszont figyeljetek, hogy a vízminőség miatt ez a helyszín kizárólag a négylábúaknak ajánlott, a gazdiknak nem érdemes bemerészkedniük. Tökéletes választás, ha el akartok menekülni a nagy strandok zajától, és egy természetközeli, csendes környezetben sétálnátok egy nagyot a tihanyi lankák között.

+1 bónusz tipp: Siófok

Siófokon egyelőre nincs hivatalos kutyás strand, a városvezetés szerint viszont ott szabad kutyát fürdetni, ahol a jogszabályok ezt külön nem tiltják. A lényeg, hogy a fizetős és szabadstrandokra – mint a Nagystrand, Újhelyi, Sóstói, valamint az Aranypart és Ezüstpart kijelölt részei – tilos kutyát bevinni. A jövőbeli tervekben szerepel a Siófok-Szabadifürdő közvetlen határában található Gamászai strand fejlesztése is, amelyet a környék első hivatalos kutyás fürdőhelyévé alakítanának át, így ott a későbbiekben még rendezettebb körülmények között csobbanhatnak a kedvencek.

Bors-tippek a biztonságos kutyás strandoláshoz:

  • Oltási könyv nélkül útnak se indulj! A hivatalos kutyastrandokra csak chippel ellátott és érvényes veszettség elleni oltással rendelkező kutya léphet be – ezt a bejáratnál ellenőrizhetik!
  • Mindig vigyél magaddal tiszta, hideg ivóvizet és tálat a kutyának és ügyelj rá, hogy ne tartózkodjon túl sokat a tűző napon.
  • Keszthelyen és Fonyódon is kavicsos, kagylós lehet a meder alja, ami a gazdi lábának kellemetlen, így egy vízi cipő jó szolgálatot tehet.
  • Csak jól szocializált ebekkel látogassátok a strandokat, és a kutyapiszok összeszedése itt is szigorúan kötelező!

Nézz meg egy tökéletes balatoni kirándulást kutyával:

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