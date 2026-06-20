Csobbanás a kedvenccel: íme a Balaton legjobb kutyás strandjai és fürdőhelyei

A Balaton partján több kiváló, teljesen bekerített és hivatalos fürdőhely várja a kutyásokat Fonyódtól Keszthelyig.

A déli parton Balatonföldváron teljesen ingyen, míg az északi parti Keszthelyen agility pályával és prémium szolgáltatásokkal pancsolhatnak a kedvencek.

A kutyás strandoláshoz elengedhetetlen az érvényes oltási könyv, a chip és a kutyás etikett betartása.

Tombol a nyár, legszívesebben mindannyian a Balaton hűsítő habjaiba menekülnénk. De miért hagynánk otthon a négylábú családtagokat? Szerencsére ma már nem kell a szálláson vagy a tűző napon hagyni a kedvenceket: a magyar tenger partján zseniális, kifejezetten kutyák számára kijelölt hivatalos strandok várják a pancsolni vágyó ebeket és gazdáikat. Összegyűjtöttük a legfrissebb infókat a hivatalos kutyás strandokról!

Kutyás strand a Balatonnál, ahol a gazdi és a kedvence együtt élvezheti a hűsítő habokat.

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Íme a legjobb kutyás strandok a Balatonnál

1. A legnépszerűbb klasszikus: fonyódi kutyás strand

Ha biztosra akarsz menni, Fonyód a te helyed! A kikötő és a vízirendőrség mellett található strand valóságos legenda a kutyások körében. Hatalmas, gondozott, teljesen bekerített zöld terület várja a négylábúakat, a vízbe jutást pedig kényelmes rámpák és lépcsők segítik. Azért is imádjuk ezt a helyet, mert hatalmas a tér, van bőven árnyék, a büfékben a gazdik is feltöltődhetnek egy jó lángossal vagy hideg fröccsel, és akár közösen is SUP-ozhattok a kutyussal, miközben a balatoni panorámában gyönyörködtök.

Árak és infók: A belépő felnőtteknek és kutyáknak egyaránt 1200 Ft/nap (diák/nyugdíjas 600 Ft). Van kulturált WC, szemetes és kutyapiszok-zacskó is.

2. A déli part ingyenes ékköve: balatonföldvári kutyabarát fürdőhely

A balatonföldvári kutyás strand közel 2500 négyzetméteres, teljesen körbekerített területével maga a kutyás mennyország. Rendkívül tiszta, kulturált, és a vízparton rengeteg az árnyékot adó fa, így a legnagyobb kánikulában is találni hűvös menedéket. Külön rámpa és egy szuper stég könnyíti meg a vízbe jutást. Fontos tudni, hogy a víz itt viszonylag gyorsan mélyül, de a nádas mellett van egy sekélyebb rész a félősebb ebeknek. Bár közvetlenül a strand területén nincs büfé, a közelben több kutyabarát vendéglátóhely is akad, ráadásul a belépés teljesen ingyenes!