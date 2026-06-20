Csobbanás a kedvenccel: íme a Balaton legjobb kutyás strandjai és fürdőhelyei

Tombol a nyár, legszívesebben mindannyian a Balaton hűsítő habjaiba menekülnénk. De miért hagynánk otthon a négylábú családtagokat? Szerencsére ma már nem kell a szálláson vagy a tűző napon hagyni a kedvenceket: a magyar tenger partján zseniális, kifejezetten kutyák számára kijelölt hivatalos strandok várják a pancsolni vágyó ebeket és gazdáikat. Összegyűjtöttük a legfrissebb infókat a hivatalos kutyás strandokról!
Ha biztosra akarsz menni, Fonyód a te helyed! A kikötő és a vízirendőrség mellett található strand valóságos legenda a kutyások körében. Hatalmas, gondozott, teljesen bekerített zöld terület várja a négylábúakat, a vízbe jutást pedig kényelmes rámpák és lépcsők segítik. Azért is imádjuk ezt a helyet, mert hatalmas a tér, van bőven árnyék, a büfékben a gazdik is feltöltődhetnek egy jó lángossal vagy hideg fröccsel, és akár közösen is SUP-ozhattok a kutyussal, miközben a balatoni panorámában gyönyörködtök.
Árak és infók: A belépő felnőtteknek és kutyáknak egyaránt 1200 Ft/nap (diák/nyugdíjas 600 Ft). Van kulturált WC, szemetes és kutyapiszok-zacskó is.
A balatonföldvári kutyás strand közel 2500 négyzetméteres, teljesen körbekerített területével maga a kutyás mennyország. Rendkívül tiszta, kulturált, és a vízparton rengeteg az árnyékot adó fa, így a legnagyobb kánikulában is találni hűvös menedéket. Külön rámpa és egy szuper stég könnyíti meg a vízbe jutást. Fontos tudni, hogy a víz itt viszonylag gyorsan mélyül, de a nádas mellett van egy sekélyebb rész a félősebb ebeknek. Bár közvetlenül a strand területén nincs büfé, a közelben több kutyabarát vendéglátóhely is akad, ráadásul a belépés teljesen ingyenes!
Sokáig az északi part hiányt szenvedett a kutyás fürdetőhelyekből, de a Keszthelyi Kutyás Park mindent megváltoztatott a régi Déli szabadstrand területén. Ez nem csupán egy strand, hanem egy igazi közösségi élményközpont. Azért vált az egyik legnagyobb kedvencünkké, mert a bekerített, füves területen a pancsolás mellett egy szuper agility pálya is várja a pörgősebb ebeket. A víz itt nagyon hosszan sekély, ami ideális a kezdő úszóknak, a gazdiknak pedig prémium pihenőágyak és kulturált vendéglátóhelyek garantálják a maximális lazítást.
Árak és infók: a felnőtt belépő 1000 Ft, a kutyajegy 800 Ft. Szuper büfé (isteni lángossal és kutyajutalomfalattal), mosdó, öltöző és napágybérlés is van.
Bár nem közvetlenül a Balaton, de ha Tihanyban jártok, ezt nem szabad kihagyni. A Belső-tó délkeleti sarkánál a helyi horgászegyesület hivatalosan is kijelölt egy kutyafürdető helyet, amit táblák is jeleznek. A csónakkikötőnél tábla mutatja a kijelölt partszakaszt, garantálva, hogy a kutyák ne zavarják a pecások nyugalmát. Arra viszont figyeljetek, hogy a vízminőség miatt ez a helyszín kizárólag a négylábúaknak ajánlott, a gazdiknak nem érdemes bemerészkedniük. Tökéletes választás, ha el akartok menekülni a nagy strandok zajától, és egy természetközeli, csendes környezetben sétálnátok egy nagyot a tihanyi lankák között.
Siófokon egyelőre nincs hivatalos kutyás strand, a városvezetés szerint viszont ott szabad kutyát fürdetni, ahol a jogszabályok ezt külön nem tiltják. A lényeg, hogy a fizetős és szabadstrandokra – mint a Nagystrand, Újhelyi, Sóstói, valamint az Aranypart és Ezüstpart kijelölt részei – tilos kutyát bevinni. A jövőbeli tervekben szerepel a Siófok-Szabadifürdő közvetlen határában található Gamászai strand fejlesztése is, amelyet a környék első hivatalos kutyás fürdőhelyévé alakítanának át, így ott a későbbiekben még rendezettebb körülmények között csobbanhatnak a kedvencek.
Bors-tippek a biztonságos kutyás strandoláshoz:
Nézz meg egy tökéletes balatoni kirándulást kutyával:
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