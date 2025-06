/Kutyabarát szállások a Balaton északi partján – 5 hely, ahol a négylábú kedvenced is jól érzi magát

Egyre többen szervezzük úgy a nyaralásunkat, kikapcsolódásunkat, hogy a kutyánk is velük tartson, hiszen ő nemcsak házi kedvenc, hanem a társunk, a családtagunk. Bár a kutyabarát szemlélet gyorsan terjed, a valóban felkészült szálláshelyekből még mindig nincs túl sok.

Kutyabarát szálláshelyek a Balaton közelében.

Fotó: ORION PRODUCTION / shutterstock

Kutyabarát szálláshelyek a Balaton közelében

A Balaton-felvidéken és környékén egyre több ilyen szállás bukkan fel – nem feltétlenül a parton, hanem kicsit távolabb, erdőszélen, szőlőtőkék között vagy egy csendes dombtetőn. Most öt szálláshelyet mutatunk be, amelyeket saját tapasztalat vagy megbízható ajánlás alapján választottunk ki. Más és más stílust, hangulatot képviselnek, de egyvalamiben megegyeznek: itt a kutyád is szívesen látott vendég. Ráadásul van, ahol plusz költség nélkül.

HeLo Bungalow – Badacsonytördemic

Ez a modern, letisztult stílusú kis ház Badacsonytördemicen igazi menedék, ha egy kis nyugalomra vágysz. A házat világos átgondolt belső terek jellemzik, nagy a kert és alig néhány percre található a Balatonpart. A szállás kutyabarát, extra díjat sem számolnak fel a kisállatért, így ideális hely négylábúval utazóknak. A ház berendezése modern és ízléses. A hatalmas ablakokon át beáradó fény, a csendes kert, a stílusos belső tér és olyan apró részletek, mint a szűrt ivóvíz vagy a fenntarthatóságra való törekvés, mind hozzájárulnak a nyugodt pihenéshez. A környék kiváló túra lehetőségeket kínál, hiszen a Badacsony lábánál vagyunk.

Natura Jurta – Felsőpere

Ha a hagyományos vendégházaknál valami izgalmasabbat keresel, a felsőperei Natura Jurta jó eséllyel felkelti az érdeklődésedet. Ez a szálláshely nem egy szokványos faház vagy apartman: egy valódi, kör alaprajzú jurta, amely a hagyományokat ötvözi a modern komforttal. Belül teljesen felszerelt, klimatizált – van külön háló, fürdőszoba, konyha, nappali –, így nem kell lemondanod a kényelemről sem. A plexi kupolán keresztül este be lehet látni a csillagos eget, ami külön hangulatot ad az itt töltött időnek. A hely kutyabarát, a hatalmas kert körbekerített, így a kutyád szabadon szaladgálhat, sőt még etető-itató tálat és mancs törlőt is biztosítanak. Túrázni, kirándulni bőven van lehetőség a közeli erdőkben, de a környék is tele van látnivalóval: Római-fürdő, Alsóperei Arborétum, Tési szélmalmok. A Balaton partja körülbelül 30 perc autóval.