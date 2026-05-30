Négylábú utasok a fedélzeten: így utazz biztonságosan és szabályosan kedvenceiddel

Nyaralásra, hétvégi kirándulásra, vagy akár egy egyszerű állatorvosi vizitre is rendszeresen autóval közlekedünk, vagy tömegközlekedési eszközre szállunk háziállatainkkal. Az utazás kutyával azonban csak akkor lesz élmény, ha betartasz néhány szabályt. A nem megfelelően szállított állat nemcsak saját magára, hanem a járművezetőre, az utasokra és a közlekedés többi résztvevőjére is komoly veszélyt jelenthet. A BRFK figyelmeztetése segítségével összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Sok gazdi úgy véli, azzal mutatja ki a szeretetét, ha engedi a kutyának, hogy szabadon mozogjon a kocsiban, vagy az első ülésről figyelje az utat. Ez azonban hatalmas kockázatot rejt magában, hiszen a rögzítetlen állat a kiszámíthatatlan viselkedésével közvetlenül akadályozhatja a vezetőt az autó irányításában. Hirtelen ijedtség vagy egy út mentén szaladó macska láttán kedvencünk ugrálni kezdhet, a sofőr ölébe ugorhat, amivel megzavarhatja a vezetést vagy a pedálok kezelését. Emellett a szélvédő elé vagy az oldalsó ablakokhoz ugró állat hirtelen kitakarhatja a sofőr látóterét is. A reakcióidő növekedésével is számolni kell, ha a sofőrnek vezetés közben folyamatosan fél szemmel az izgő-mozgó állatra kell figyelnie.
A tehetetlenség törvénye
Egy ütközés során vagy hirtelen fékezésnél a rögzítetlen testek szabadon repülnek tovább az utastérben. Ha egy 20 kilogrammos kutyát szállítunk rögzítés nélkül egy 50 km/órás sebességgel haladó autóban, egy ütközés pillanatában a rá ható tehetetlenségi erő miatt az állat több száz kilogrammos tömeggel csapódik előre. Ez a becsapódási energia mind az állat, mind az első üléseken helyet foglaló utasok számára végzetes lehet.
Habár a magyar KRESZ-szabályok szövegszerűen nem nevesítik külön a háziállatok szállításának technikai feltételeit, a jogszabály általános érvényű pontjai egyértelműen vonatkoznak rájuk is. A törvény kimondja, hogy a rakományt – jogi szempontból az élőállat is annak minősül – úgy kell elhelyezni, hogy az a biztonságos közlekedést ne veszélyeztesse, és a vezetőt ne akadályozza a szabad kilátásban, valamint a jármű vezetésében. Ha a rendőr úgy ítéli meg, hogy az állat elhelyezkedése kockáztatja a menetbiztonságot, komoly bírságra számíthatunk.
Ma már számos olyan minősített biztonsági eszköz érhető el, amellyel minimalizálhatjuk a kockázatokat. A választást mindig az állat fajtájához és méretéhez kell igazítani.
Ha busszal, vonattal vagy villamossal vágunk neki az útnak, a póráz és szájkosár kötelező használata mellett a szolgáltatók üzletszabályzatát is szigorúan be kell tartanunk. A tömegközlekedési eszközök használatakor a hatályos szabályzatok szerint magunknál kell tartanunk az állat eredeti oltási könyvét (vagy uniós kisállat-útlevelét), amely igazolja az érvényes veszettség elleni védőoltást. Ennek hiányában büntetést szabhatnak ki. Habár egy szimpla utcai séta során a telefonban tárolt fotó is elegendő lehet a kiskönyvről az oltás igazolására, a járatokra mindig vigyük magunkkal az eredeti oltási könyvet.
Az utazás okozta stressz hatására még a legnyugodtabb kedvenc is kiszámíthatatlanná válhat. Pánik esetén folyamatosan hangoskodhat, agressziót mutathat, vagy az ajtó nyitásakor kiszaladhat az úttestre. A felelős utazáshoz hozzátartozik a kellemes hőmérséklet biztosítása és a rendszeres itatás. A kutyák a hosszabb utakat is jól bírják, ha rendszeresen beiktatunk pihenő- és mozgásidőket.
Az utazás kutyával nem kell, hogy stresszes legyen. A nyugalom érdekében érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat.
