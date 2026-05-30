BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Zsanett, Janka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Utazás kutyával autóban

Négylábú utasok a fedélzeten: így utazz biztonságosan és szabályosan kedvenceiddel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors utazás kutyával
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 09:45
biztonságos közlekedéstoptippek
Magaddal viszed kis kedvenced a kirándulásokra, nyaralásra? Az utazás kutyával csak akkor lesz igazi élmény, ha a biztonságra is figyelsz. Összeszedtük a legfontosabb közlekedési szabályokat és autós trükköket, hogyan utazhattok kényelmesen és biztonságosan együtt!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A rögzítetlenül szállított háziállat hirtelen fékezésnél előre eshet, ami az ő, illetve a kocsiban ülők számára is végzetes lehet.
  • Kedvenceink jogilag rakománynak számítanak, így ha nem megfelelően szállítjuk azokat, súlyos bírságot kaphatunk.
  • Tömegközlekedésen a póráz és a szájkosár mellett tartsd magadnál a kutya oltási könyvét vagy útlevelét is.

Nyaralásra, hétvégi kirándulásra, vagy akár egy egyszerű állatorvosi vizitre is rendszeresen autóval közlekedünk, vagy tömegközlekedési eszközre szállunk háziállatainkkal. Az utazás kutyával azonban csak akkor lesz élmény, ha betartasz néhány szabályt. A nem megfelelően szállított állat nemcsak saját magára, hanem a járművezetőre, az utasokra és a közlekedés többi résztvevőjére is komoly veszélyt jelenthet. A BRFK figyelmeztetése segítségével összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat. 

Biztonságos utazás kutyával szállítóbox használatával
Biztonságos utazás kutyával: a megfelelően rögzített hám vagy szállítóbox életet menthet az autóban. Fotó: Pupsiki / Shutterstock

Így lesz biztonságos az utazás kutyával

Sok gazdi úgy véli, azzal mutatja ki a szeretetét, ha engedi a kutyának, hogy szabadon mozogjon a kocsiban, vagy az első ülésről figyelje az utat. Ez azonban hatalmas kockázatot rejt magában, hiszen a rögzítetlen állat a kiszámíthatatlan viselkedésével közvetlenül akadályozhatja a vezetőt az autó irányításában. Hirtelen ijedtség vagy egy út mentén szaladó macska láttán kedvencünk ugrálni kezdhet, a sofőr ölébe ugorhat, amivel megzavarhatja a vezetést vagy a pedálok kezelését. Emellett a szélvédő elé vagy az oldalsó ablakokhoz ugró állat hirtelen kitakarhatja a sofőr látóterét is. A reakcióidő növekedésével is számolni kell, ha a sofőrnek vezetés közben folyamatosan fél szemmel az izgő-mozgó állatra kell figyelnie.

A tehetetlenség törvénye
Egy ütközés során vagy hirtelen fékezésnél a rögzítetlen testek szabadon repülnek tovább az utastérben. Ha egy 20 kilogrammos kutyát szállítunk rögzítés nélkül egy 50 km/órás sebességgel haladó autóban, egy ütközés pillanatában a rá ható tehetetlenségi erő miatt az állat több száz kilogrammos tömeggel csapódik előre. Ez a becsapódási energia mind az állat, mind az első üléseken helyet foglaló utasok számára végzetes lehet.

Élőállat szállítás a KRESZ szabályai szerint

Habár a magyar KRESZ-szabályok szövegszerűen nem nevesítik külön a háziállatok szállításának technikai feltételeit, a jogszabály általános érvényű pontjai egyértelműen vonatkoznak rájuk is. A törvény kimondja, hogy a rakományt – jogi szempontból az élőállat is annak minősül – úgy kell elhelyezni, hogy az a biztonságos közlekedést ne veszélyeztesse, és a vezetőt ne akadályozza a szabad kilátásban, valamint a jármű vezetésében. Ha a rendőr úgy ítéli meg, hogy az állat elhelyezkedése kockáztatja a menetbiztonságot, komoly bírságra számíthatunk.

Kutya rögzítése az autóban

Ma már számos olyan minősített biztonsági eszköz érhető el, amellyel minimalizálhatjuk a kockázatokat. A választást mindig az állat fajtájához és méretéhez kell igazítani.

  • Kutyáknál használjunk speciális, az autó gyári biztonsági övcsatjába rögzíthető kutyahámot; rögzíthető szállítóboxot (kennel); vagy kombi autók esetében csomagtér-elválasztó rácsot.
  • Macskákat kizárólag zárt hordozóban szabad szállítani, mert stresszhelyzetben a pedálok alá menekülhetnek. A hordozó boxot a biztonsági övvel fixen rögzíteni kell az ülésen vagy a padlón.

Kutya szállítása tömegközlekedésen

Ha busszal, vonattal vagy villamossal vágunk neki az útnak, a póráz és szájkosár kötelező használata mellett a szolgáltatók üzletszabályzatát is szigorúan be kell tartanunk. A tömegközlekedési eszközök használatakor a hatályos szabályzatok szerint magunknál kell tartanunk az állat eredeti oltási könyvét (vagy uniós kisállat-útlevelét), amely igazolja az érvényes veszettség elleni védőoltást. Ennek hiányában büntetést szabhatnak ki. Habár egy szimpla utcai séta során a telefonban tárolt fotó is elegendő lehet a kiskönyvről az oltás igazolására, a járatokra mindig vigyük magunkkal az eredeti oltási könyvet.

Hogyan utazzunk kutyával hosszabb úton?

Az utazás okozta stressz hatására még a legnyugodtabb kedvenc is kiszámíthatatlanná válhat. Pánik esetén folyamatosan hangoskodhat, agressziót mutathat, vagy az ajtó nyitásakor kiszaladhat az úttestre. A felelős utazáshoz hozzátartozik a kellemes hőmérséklet biztosítása és a rendszeres itatás. A kutyák a hosszabb utakat is jól bírják, ha rendszeresen beiktatunk pihenő- és mozgásidőket.

A kutya autóhoz szoktatása

Az utazás kutyával nem kell, hogy stresszes legyen. A nyugalom érdekében érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat.

  • Az állatot először csak rövid, pár perces utakra vigyük el, és az élményt mindig pozitív megerősítéssel (jutalomfalat) társítsuk.
  • Sose hagyjuk a kutyát az autóban! Meleg időben a zárt utastér percek alatt halálos csapdává változik. Még leengedett ablak mellett is életveszélyes az állatot a kocsiban hagyni.
  • A sofőrnek kerülnie kell a hirtelen manővereket és az éles kanyarokat, mivel az állatok nem képesek előre felkészülni a testüket érő fizikai erőhatásokra.

Nézd meg videón, hogyan vonatozhatnak kedvenceink:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu