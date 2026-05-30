Négylábú utasok a fedélzeten: így utazz biztonságosan és szabályosan kedvenceiddel

A rögzítetlenül szállított háziállat hirtelen fékezésnél előre eshet, ami az ő, illetve a kocsiban ülők számára is végzetes lehet.

Kedvenceink jogilag rakománynak számítanak, így ha nem megfelelően szállítjuk azokat, súlyos bírságot kaphatunk.

Tömegközlekedésen a póráz és a szájkosár mellett tartsd magadnál a kutya oltási könyvét vagy útlevelét is.

Nyaralásra, hétvégi kirándulásra, vagy akár egy egyszerű állatorvosi vizitre is rendszeresen autóval közlekedünk, vagy tömegközlekedési eszközre szállunk háziállatainkkal. Az utazás kutyával azonban csak akkor lesz élmény, ha betartasz néhány szabályt. A nem megfelelően szállított állat nemcsak saját magára, hanem a járművezetőre, az utasokra és a közlekedés többi résztvevőjére is komoly veszélyt jelenthet. A BRFK figyelmeztetése segítségével összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Biztonságos utazás kutyával: a megfelelően rögzített hám vagy szállítóbox életet menthet az autóban. Fotó: Pupsiki / Shutterstock

Így lesz biztonságos az utazás kutyával

Sok gazdi úgy véli, azzal mutatja ki a szeretetét, ha engedi a kutyának, hogy szabadon mozogjon a kocsiban, vagy az első ülésről figyelje az utat. Ez azonban hatalmas kockázatot rejt magában, hiszen a rögzítetlen állat a kiszámíthatatlan viselkedésével közvetlenül akadályozhatja a vezetőt az autó irányításában. Hirtelen ijedtség vagy egy út mentén szaladó macska láttán kedvencünk ugrálni kezdhet, a sofőr ölébe ugorhat, amivel megzavarhatja a vezetést vagy a pedálok kezelését. Emellett a szélvédő elé vagy az oldalsó ablakokhoz ugró állat hirtelen kitakarhatja a sofőr látóterét is. A reakcióidő növekedésével is számolni kell, ha a sofőrnek vezetés közben folyamatosan fél szemmel az izgő-mozgó állatra kell figyelnie.

A tehetetlenség törvénye

Egy ütközés során vagy hirtelen fékezésnél a rögzítetlen testek szabadon repülnek tovább az utastérben. Ha egy 20 kilogrammos kutyát szállítunk rögzítés nélkül egy 50 km/órás sebességgel haladó autóban, egy ütközés pillanatában a rá ható tehetetlenségi erő miatt az állat több száz kilogrammos tömeggel csapódik előre. Ez a becsapódási energia mind az állat, mind az első üléseken helyet foglaló utasok számára végzetes lehet.

Élőállat szállítás a KRESZ szabályai szerint

Habár a magyar KRESZ-szabályok szövegszerűen nem nevesítik külön a háziállatok szállításának technikai feltételeit, a jogszabály általános érvényű pontjai egyértelműen vonatkoznak rájuk is. A törvény kimondja, hogy a rakományt – jogi szempontból az élőállat is annak minősül – úgy kell elhelyezni, hogy az a biztonságos közlekedést ne veszélyeztesse, és a vezetőt ne akadályozza a szabad kilátásban, valamint a jármű vezetésében. Ha a rendőr úgy ítéli meg, hogy az állat elhelyezkedése kockáztatja a menetbiztonságot, komoly bírságra számíthatunk.