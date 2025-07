Ezek a legjobb kutyás strandok Magyarországon – Mutatjuk, hol pancsolhatsz együtt házi kedvenceddel

A nyári hőségben nincs is jobb, mint egy frissítő csobbanás, és négylábú barátaink is megérdemlik ezt az élményt. Szerencsére egyre több helyen gondolnak a kutyás gazdikra is, kijelölve olyan területeket, ahol a kedvenceink is szabadon fürdőzhetnek és játszhatnak. Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb kutyás strandokat Magyarországon, ahol a gazdik és kutyáik együtt élvezhetik a vízparti kikapcsolódást.

A legjobb kutyás strandok felkutatása előtt érdemes tisztázni a hazai jogszabályokat (78/2008-as Iv.3 számú rendelet) a kutyák strandolásával kapcsolatban. Általánosságban elmondható, hogy a közegészségügyi előírások miatt az emberek számára kijelölt fürdőhelyeken tilos a kutyák jelenléte. Összegyűjtöttük nektek a legjobb kutyás strandokat Magyarországon

Fotó: Piotr Piatrouski / Shutterstock Szabályok a kutyás strandokon Éppen ezért kiemelten fontos, hogy csak azokon a kijelölt kutyás strandokon engedjük be kedvenceinket a vízbe, amelyeket kifejezetten erre a célra hoztak létre, e szabály alól a szabadstrandok és a horgásztavak sem kivételek. A kutyák számára is engedélyezett strandokon azonban a kutyák biztonságos körülmények között fürödhetnek. Most pedig nézzük meg, milyen etikett vonatkozik ezekre a helyekre és melyek Magyarország legnépszerűbb és legmegbízhatóbb kutyás strandjai, ahol felejthetetlen közös élmények várnak rátok. Általános etikett a strandon A kutyás strandokon is kiemelten fontos a tisztaság, ezért mindig azonnal szedjük össze kedvencünk után a kutyapiszkot (tehát legyen nálunk kakizacsi). A biztonság érdekében érkezéskor és távozáskor, illetve idegenek közeledésekor tartsuk kutyánkat pórázon, és soha ne hagyjuk őt felügyelet nélkül a területen. Tüzelő szukát, illetve beteg kutyát soha ne vigyünk strandra, előbbinél nagy a verekedés kockázata, utóbbinál pedig az esetleges fertőzésveszély, de épp így nem jól szocializált, agresszív kutyát sem néznek jó szemmel a strandokon. Ügyeljünk arra, hogy kutyánk ne zavarja a többi strandolót vagy kutyát, és biztosítsunk számára friss vizet, valamint árnyékos pihenőhelyet a nap folyamán. Csak egészséges, behívható házikedvencet vigyünk a kutyás strandra

Fotó: Life In Pixels / Shutterstock Ezek a legjobb kutyás strandok Budapest és környéke Gyál kutyás strand (Fundy tó): a népszerű gyáli Fundy tó tiszta vizű, fizetős kutyás strandján a kutyák fürödhetnek, a gazdik pedig sportolhatnak, büfé és felújítás alatt álló mellékhelyiség is található. Délegyháza (Tavirózsa kemping és kutyás strand): A kiváló vízminőségű, díjköteles délegyházi kutyás strandon lassan mélyülő, kavicsos part várja a látogatókat, büfé és illemhely is rendelkezésre áll, a partszakasz pedig a kis- és nagykutyások számára elkülönített.

Dunakeszi kutyás strand: A hatalmas, árnyékos dunakeszi Duna-parti kutyás strand ingyenesen látogatható, tiszta, lassan mélyülő vízzel és apró kavicsos parttal rendelkezik, de büfé és illemhely nincs a területen. Fontos, hogy jól szocializált kutyával menjünk strandolni

Fotó: Kirsty Cussens / Shutterstock A Balaton környékén Fonyód: a fonyódi kutyás strand a Balatoni körúton található, és belépődíjas: a gazdiknak és a kutyáknak is külön díjat kell fizetni. A strand füves területű, lassan mélyülő vízzel, és a kutyák számára rámpák segítik a vízbe jutást. A strandon büfé, WC és parkolási lehetőség is van. Keszthely: Keszthelyen az egykori szabadstrandon alakítottak ki egy kutyabarát partszakaszt, ahol a négylábúak szabadon futkározhatnak és fürödhetnek emellett agility pályát és pihenőrészt is kialakítottak. A keszthelyi strand szintén belépődíjas. Balatonföldvár: Balatonföldvár hatalmas, mintegy 2500 négyzetméteres, ingyenes kutyás strandja 2016 óta várja a négylábúakat. Bár a part viszonylag gyorsan mélyül és nincs illemhely a területen, bőven akad árnyékot adó fa és egy füves rész a kutyák számára. Tihany Belső-tó: a Tihanyi-félszigeten nem közvetlenül a Balaton partján, hanem a Belső-tónál található egy népszerű és ingyenes kutyás fürdőhely. A tó nyugodt vize és a természetközeli környezet ideális a kutyák számára, ugyanakkor fontos a tó élővilágának védelme, ezért a kutyák csak a tó délkeleti sarkánál fürdőzhetnek. A Velencei-tónál: A Velencei-tónál egyedüliként a Drótszamár kempingben található fizetős kutyás strand, ahol a kemping területén bőséges árnyék, a 600 méteres partszakaszon kevesebb, de lépcső és rámpa is segíti a kutyák vízbe jutását. A kempingben sportpálya és büfé is található, így a látogatók aktívan pihenhetnek. A Velencei-tónál, a Drótszamár kemping területén fürödhetünk együtt a kutyusunkkal

Fotó: Forrás: Kapeter77/commons.wikimedia Pécs és környéke, Baranya vármegye: Pécsett két kutyabarát fürdőhely is várja a látogatókat: a fizetős, körbekerített Hirdi kutyastrand sekély vízzel, árnyékkal, kiülőkkel és játszótérrel rendelkezik, ahol hivatalosan csak kutyák fürödhetnek. Emellett az orfűi szabadstrand Árnyas part büfé alatti része ingyenesen látogatható kutyával, sok árnyékkal, de a helyiekkel való konfliktusok miatt fokozott figyelem szükséges a kutyák viselkedését illetően

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: A szolnoki szabadstrand 2020-as fejlesztésének köszönhetően egy ingyenes kutyás partszakasz is létrejött homokos parttal és napernyőkkel. A terület nincs körbekerítve, ezért a kutyák vagy hosszú pórázon tartandók, vagy megbízhatóan behívhatónak kell lenniük. Nyírtelek, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: A Szabolcs megyei Nyírteleken található Vizsla-tó az egyetlen tó a környéken, ahol kutyák fürödhetnek, de a látogatás május és szeptember között csak előzetes egyeztetés után lehetséges. A teljesen körbekerített, lassan mélyülő, kavicsos lejáratú tó kisebb agility pályával, mobil WC-vel és más kényelmi szolgáltatásokkal várja a gazdikat, a belépés pedig VIP bérlés keretében vagy a meghirdetett programokon lehetséges. A kutyás strandokra vonatkozó szabályok és nyitvatartás időpontjai szezononként változhatnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az adott önkormányzat vagy a strand üzemeltetőjének weboldalán. További helyszíneket találsz az alábbi videóban: