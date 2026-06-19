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Biciklitúra a magyar tenger körül: így éld túl életed első Balaton-körútját

Biciklitúra a magyar tenger körül: így éld túl életed első Balaton-körútját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 14:45
kerékpározásbiciklitúracsaládi program
Készen állsz a nagy kalandra? A legendás Balatoni Bringakör teljesítése nem csak a profik kiváltsága. Legyen szó kényelmes, többnapos családi tekerésről vagy egy pörgős hétvégi menetről, ez a biciklitúra garantáltan felejthetetlen élmény marad. Íme a legjobb tippek a gondtalan tekeréshez!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A kényelmes balatoni bringakörhöz érdemes három-négy napot tervezni.
  • Míg a déli part lapos és gyorsan teljesíthet, addig az északi part komolyabb emelkedőkkel tesz próbára.
  • A túra előtt kötelező a kerékpár műszaki átvizsgálása, a szállások előre lefoglalása és a jó minőségű felszerelés beszerzése.

A Balaton-felvidék lankái, a hűvös fröccsök a parton és a semmivel össze nem hasonlítható szabadságérzet – nem csoda, hogy évente ezrek indulnak neki a legendás Balatoni Bringakörnek. Összegyűjtöttük a legfontosabb túlélési tippeket és buktatókat, hogy a biciklitúra ne szenvedés, hanem életed kalandja legyen!

biciklitúra kerékpárok a Balatonparton
Egy felejthetetlen biciklitúra a családdal a Balaton körül: csodás panoráma és szabadságérzet vár
Fotó: berni0004

Biciklitúra a Balaton körül

A Balaton megkerüléséhez nem kell profi kerékpárosnak lenned. Megfelelő felkészüléssel egy átlagos kondiban lévő baráti társaság vagy család is bátran belevághat egy biciklitúrába, a kérdés már csak az, hogyan csináld okosan és felesleges szenvedés nélkül.

Hány nap alatt teljesíthető a Balatoni Bringakör?

Ez a legelső és legfontosabb kérdés a tervezésnél. Bár a profik egyetlen nap alatt, akár hét-nyolc óra alatt is lezavarják a kört, ha élvezni is szeretnéd a tájat, a strandokat és a lángosozókat, több napra is szükség lehet. A legnépszerűbb választás a kényelmes, három-négy napos túra, ami napi ötven-hetven kilométeres tekerést jelent. Ez ideális kezdőknek és családosoknak, hiszen így marad idő fotózni, csobbanni és beülni egy jó halászlére. 

A sportosabbak megpróbálkozhatnak a kétnapos teljesítéssel is, de a napi száz kilométerhez már komoly edzettség kell, különben a második nap végén már ülni sem vágysz majd. Bárhogy is döntesz, az aranyszabály az, hogy mindig az óramutató járásával megegyező irányban indulj el. Így ugyanis végig a tóhoz közelebbi oldalon haladsz majd, szebb lesz a kilátás, és a kritikus szakaszokon a széljárás is sokkal gyakrabban lesz a szövetségesed, mint az ellenséged.

Milyen a terep?

A túra tervezésekor arra is fel kell készülni, hogy a Balaton déli partja lapos, így itt rendkívül könnyű és haladós a tekerés, ráadásul végig a nyüzsgő szabadstrandok és a pörgős parti élet mellett haladsz. Ezzel szemben az északi part igazi kihívás a dimbes-dombos terepével és az emelkedőivel. Tihany vagy a Badacsony környéke alaposan megdolgoztatja a combizmokat, viszont a gyönyörű panoráma, a történelmi borvidékek és a romantikus, eldugott falvak hangulata minden csepp izzadságért kárpótol. 

Bicikli a naplementében
Bringakör mentén csodás látnivalók mellett haladsz el
Fotó: A great shot of

Mit pakolj a táskába?

A leggyakoribb hiba, amit a kezdők elkövetnek, hogy felpakolják a fél háztartást a kerékpárra, pedig minden plusz kiló téged húz vissza a dombon. A guruló gardrób helyett csak a legszükségesebb túlélőcsomagra van szükség. A jó minőségű esőkabát nagyon fontos, hiszen a balatoni viharok villámgyorsan lecsapnak. 

Elengedhetetlen egy alapvető defektjavító készlet, mert lehet, hogy a legmesszebb eső ponton kapsz egy tüskét a gumiba, és egy kisméretű pumpát is szerezz be. Ha van valami, amin semmiképp ne spórolj, az a jó minőségű nyereg és a párnázott biciklis nadrág, a feneked hálás lesz érte a második nap reggelén. Végül, de nem utolsósorban a vízzel teli kulacs és a zsebben lapuló szőlőcukor a hirtelen leeső vércukorszint ellen nyújt védelmet.

Gyöngyszemek, amiket ne hagyj ki

Ha már nyeregbe pattantál, ne csak a betonra tapadjon a szemed, hiszen a Bringakör mentén csodás látnivalók mellett haladsz el. Bár a Tihanyi Apátsághoz fel kell tekerni a hegyre, a fentről nyíló panoráma és a levendulaillat miatt ezt kár lenne kihagyni. Ugyancsak kötelező megálló a Szigligeti vár, amelyet nem véletlenül neveznek a Balaton várának. Ha pedig a déli parton tekerve vágysz egy kis kulturális kitérőre, a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont különleges kilátója és az onnan nyíló panoráma nyújt felüdülést.

Bors-tippek
A biciklitúrához nem kell méregdrága profi felszerelés, csak egy műszakilag teljesen átvizsgált, megbízható kerékpár, jó társaság és egy nagy adag lelkesedés. A főszezonban pedig mindenképpen foglald le előre a szállásokat. 

Nézd meg videón a Balaton kerülés legszebb tájait és látnivalóit:

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