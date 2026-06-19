Biciklitúra a magyar tenger körül: így éld túl életed első Balaton-körútját

A kényelmes balatoni bringakörhöz érdemes három-négy napot tervezni.

Míg a déli part lapos és gyorsan teljesíthet, addig az északi part komolyabb emelkedőkkel tesz próbára.

A túra előtt kötelező a kerékpár műszaki átvizsgálása, a szállások előre lefoglalása és a jó minőségű felszerelés beszerzése.

A Balaton-felvidék lankái, a hűvös fröccsök a parton és a semmivel össze nem hasonlítható szabadságérzet – nem csoda, hogy évente ezrek indulnak neki a legendás Balatoni Bringakörnek. Összegyűjtöttük a legfontosabb túlélési tippeket és buktatókat, hogy a biciklitúra ne szenvedés, hanem életed kalandja legyen!

Egy felejthetetlen biciklitúra a családdal a Balaton körül: csodás panoráma és szabadságérzet vár

Fotó: berni0004

Biciklitúra a Balaton körül

A Balaton megkerüléséhez nem kell profi kerékpárosnak lenned. Megfelelő felkészüléssel egy átlagos kondiban lévő baráti társaság vagy család is bátran belevághat egy biciklitúrába, a kérdés már csak az, hogyan csináld okosan és felesleges szenvedés nélkül.

Hány nap alatt teljesíthető a Balatoni Bringakör?

Ez a legelső és legfontosabb kérdés a tervezésnél. Bár a profik egyetlen nap alatt, akár hét-nyolc óra alatt is lezavarják a kört, ha élvezni is szeretnéd a tájat, a strandokat és a lángosozókat, több napra is szükség lehet. A legnépszerűbb választás a kényelmes, három-négy napos túra, ami napi ötven-hetven kilométeres tekerést jelent. Ez ideális kezdőknek és családosoknak, hiszen így marad idő fotózni, csobbanni és beülni egy jó halászlére.

A sportosabbak megpróbálkozhatnak a kétnapos teljesítéssel is, de a napi száz kilométerhez már komoly edzettség kell, különben a második nap végén már ülni sem vágysz majd. Bárhogy is döntesz, az aranyszabály az, hogy mindig az óramutató járásával megegyező irányban indulj el. Így ugyanis végig a tóhoz közelebbi oldalon haladsz majd, szebb lesz a kilátás, és a kritikus szakaszokon a széljárás is sokkal gyakrabban lesz a szövetségesed, mint az ellenséged.

Milyen a terep?

A túra tervezésekor arra is fel kell készülni, hogy a Balaton déli partja lapos, így itt rendkívül könnyű és haladós a tekerés, ráadásul végig a nyüzsgő szabadstrandok és a pörgős parti élet mellett haladsz. Ezzel szemben az északi part igazi kihívás a dimbes-dombos terepével és az emelkedőivel. Tihany vagy a Badacsony környéke alaposan megdolgoztatja a combizmokat, viszont a gyönyörű panoráma, a történelmi borvidékek és a romantikus, eldugott falvak hangulata minden csepp izzadságért kárpótol.