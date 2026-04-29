Szőlőhegyeken és mesebeli falvakon vezet át Balaton-felvidék új kerékpárútja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 18:07 / FRISSÍTÉS: 2026. április 29. 18:13
Vulkanikus formák, végtelen szőlőhegyek, aprócska, mesébe illő falvak: ilyen és ezekhez hasonló izgalmas helyeken vezet keresztül a BalatonBike365 úthálózat nemrég bemutatkozott új, mintegy 70 kilométeres balaton-felvidéki kerékpárútja. Az útvonal összesen tíz települést érint, közülük hat újonnan kapcsolódott be a hálózatba.
Két kerékre fel, nemrég ugyanis bemutatkozott a BalatonBike365 úthálózat mintegy 70 kilométeres új, balaton-felvidéki kerékpárútja. A magyar tengert minden évben körbebicikliző természetjárók számos, eddig ismeretlen helyszínt felfedezhetnek idén, az új útvonal ugyanis tíz olyan településen vezet keresztül, amelyből hat csak most csatlakozott a hálózathoz, nem is beszélve a környező tájakról, ahova eddig aligha lehetett begurulni. A bicikliút szerencsére több ponton csatlakozik a már meglévő vonalakhoz, így szinte bármikor rá lehet térni a még ismeretlen izgalmakat tartogató útra, amely megnyitja a lehetőséget a Bakony irányába történő további összeköttetésre is.

Az új, 70 kilométeres balaton-felvidéki kerékpárút eddig ismeretlen, izgalmas terepeken vezet végig.

Izgalmas helyszínek és új infopont a kibővített balaton-felvidéki kerékpárúton

A Balaton-felvidék Magyarország egyik legkülönlegesebb tájegysége, ahol a vulkanikus formák, a szőlőhegyek, a kisfalvas településszerkezet és a helyi gasztronómia egyedülálló kombinációt alkot. Aki ezen az útvonalon elindul, garantáltan életre szóló élményben részesül. A biciklisek a lehengerlő látvány és az új kalandok mellett komplex turisztikai szolgáltatásokat élvezhetnek az úton, ugyanis a hálózathoz szorosan kapcsolódó borászatok, vendéglátóhelyek, kézműves termelők és szálláshelyek várják őket.

A tájékozódást 160 helyszínen kihelyezett, összesen 376 darab útirányjelző és megerősítő tábla segíti, amelyek egységes rendszert alkotva teszik könnyen követhetővé az útvonalat. A kijelölt szakaszok burkolat szempontjából változatosak: közel azonos arányban tartalmaznak aszfaltos, murvás és földutas részeket. Több helyen párhuzamosan is elérhető burkolt és burkolatlan alternatíva, így a különböző felkészültségű és érdeklődésű kerékpárosok egyaránt megtalálhatják a számukra ideális útvonalat.

Aki esetleg amiatt aggódna, hogy az eddig ismeretlen útvonalon mégis elveszíti a tájékozódási képességét, netán attól tart, hogy szükség esetén távol lenne a segítség, annak megnyugvásul szolgálhat, hogy Vigántpetenden, a Kossuth u. 33. szám alatt megnyitották a BalatonBike365 Port információs és szolgáltató központot kifejezetten a kerékpárosok támogatására.

A port kerékpárkölcsönzőként, túraindító pontként, találkozóhelyként is funkcionál, ahol a látogatók naprakész információkat kapnak az útvonalakról, látnivalókról és a térség kínálatáról.

A kerékpárosok megsegítésére BalatonBike365 Port nyílt Vigántpetenden.

– A BalatonBike365 projekttel azon dolgozunk, hogy minden évben új útvonalakkal bővítsük a kerékpározható hálózatot. A mostani fejlesztés egy kiváló példája annak, hogyan tud egy település szervesen bekapcsolódni a bringások életébe. A Vigántpetenden megnyíló központ a most átadott úthálózat szívében helyezkedik el, és ideális kiindulópontja lehet az egy vagy több napos túráknak is – mondta Szilasi László, a BalatonBike365 szakmai vezetője. Győriványi Dániel, Vigántpetend polgármestere hozzátette: a település számára fontos, hogy aktív részese legyen a Balaton-felvidék turisztikai kínálatának.

– A célunk, hogy egyre több látogatót meg tudjunk szólítani. A BalatonBike365 Port és a kitáblázott útvonal abban segít, hogy az ideérkezők könnyebben felfedezzék a környéket, és ne csak áthaladjanak, hanem több időt is eltöltsenek itt. Bízunk benne, hogy így a vendégek jobban megismerik a helyi értékeket, legyen szó természetről, gasztronómiáról vagy a települések hangulatáról” – emelte ki a polgármester.

Vadnai Jonatán, olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett vitorlázó, a VisitBalaton365 nagykövete úgy fogalmazott: „a Balaton számomra mindig a szabadság érzését jelenti – nemcsak a vízen, hanem a parton is. Aki biciklire ül, egészen más szemmel látja a tájat: közelebb kerül a helyekhez, az emberekhez, és valóban átéli a környék hangulatát. A Káli-medence pedig pont az a vidék, ahol minden tekerés új élményt ad”. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
