Szőlőhegyeken és mesebeli falvakon vezet át Balaton-felvidék új kerékpárútja

Két kerékre fel, nemrég ugyanis bemutatkozott a BalatonBike365 úthálózat mintegy 70 kilométeres új, balaton-felvidéki kerékpárútja. A magyar tengert minden évben körbebicikliző természetjárók számos, eddig ismeretlen helyszínt felfedezhetnek idén, az új útvonal ugyanis tíz olyan településen vezet keresztül, amelyből hat csak most csatlakozott a hálózathoz, nem is beszélve a környező tájakról, ahova eddig aligha lehetett begurulni. A bicikliút szerencsére több ponton csatlakozik a már meglévő vonalakhoz, így szinte bármikor rá lehet térni a még ismeretlen izgalmakat tartogató útra, amely megnyitja a lehetőséget a Bakony irányába történő további összeköttetésre is.

Izgalmas helyszínek és új infopont a kibővített balaton-felvidéki kerékpárúton

A Balaton-felvidék Magyarország egyik legkülönlegesebb tájegysége, ahol a vulkanikus formák, a szőlőhegyek, a kisfalvas településszerkezet és a helyi gasztronómia egyedülálló kombinációt alkot. Aki ezen az útvonalon elindul, garantáltan életre szóló élményben részesül. A biciklisek a lehengerlő látvány és az új kalandok mellett komplex turisztikai szolgáltatásokat élvezhetnek az úton, ugyanis a hálózathoz szorosan kapcsolódó borászatok, vendéglátóhelyek, kézműves termelők és szálláshelyek várják őket.

A tájékozódást 160 helyszínen kihelyezett, összesen 376 darab útirányjelző és megerősítő tábla segíti, amelyek egységes rendszert alkotva teszik könnyen követhetővé az útvonalat. A kijelölt szakaszok burkolat szempontjából változatosak: közel azonos arányban tartalmaznak aszfaltos, murvás és földutas részeket. Több helyen párhuzamosan is elérhető burkolt és burkolatlan alternatíva, így a különböző felkészültségű és érdeklődésű kerékpárosok egyaránt megtalálhatják a számukra ideális útvonalat.

Aki esetleg amiatt aggódna, hogy az eddig ismeretlen útvonalon mégis elveszíti a tájékozódási képességét, netán attól tart, hogy szükség esetén távol lenne a segítség, annak megnyugvásul szolgálhat, hogy Vigántpetenden, a Kossuth u. 33. szám alatt megnyitották a BalatonBike365 Port információs és szolgáltató központot kifejezetten a kerékpárosok támogatására.

A port kerékpárkölcsönzőként, túraindító pontként, találkozóhelyként is funkcionál, ahol a látogatók naprakész információkat kapnak az útvonalakról, látnivalókról és a térség kínálatáról.