Szőlőhegyeken és mesebeli falvakon vezet át Balaton-felvidék új kerékpárútja

Két kerékre fel, nemrég ugyanis bemutatkozott a BalatonBike365 úthálózat mintegy 70 kilométeres új, balaton-felvidéki kerékpárútja. A magyar tengert minden évben körbebicikliző természetjárók számos, eddig ismeretlen helyszínt felfedezhetnek idén, az új útvonal ugyanis tíz olyan településen vezet keresztül, amelyből hat csak most csatlakozott a hálózathoz, nem is beszélve a környező tájakról, ahova eddig aligha lehetett begurulni. A bicikliút szerencsére több ponton csatlakozik a már meglévő vonalakhoz, így szinte bármikor rá lehet térni a még ismeretlen izgalmakat tartogató útra, amely megnyitja a lehetőséget a Bakony irányába történő további összeköttetésre is.
A Balaton-felvidék Magyarország egyik legkülönlegesebb tájegysége, ahol a vulkanikus formák, a szőlőhegyek, a kisfalvas településszerkezet és a helyi gasztronómia egyedülálló kombinációt alkot. Aki ezen az útvonalon elindul, garantáltan életre szóló élményben részesül. A biciklisek a lehengerlő látvány és az új kalandok mellett komplex turisztikai szolgáltatásokat élvezhetnek az úton, ugyanis a hálózathoz szorosan kapcsolódó borászatok, vendéglátóhelyek, kézműves termelők és szálláshelyek várják őket.
A tájékozódást 160 helyszínen kihelyezett, összesen 376 darab útirányjelző és megerősítő tábla segíti, amelyek egységes rendszert alkotva teszik könnyen követhetővé az útvonalat. A kijelölt szakaszok burkolat szempontjából változatosak: közel azonos arányban tartalmaznak aszfaltos, murvás és földutas részeket. Több helyen párhuzamosan is elérhető burkolt és burkolatlan alternatíva, így a különböző felkészültségű és érdeklődésű kerékpárosok egyaránt megtalálhatják a számukra ideális útvonalat.
Aki esetleg amiatt aggódna, hogy az eddig ismeretlen útvonalon mégis elveszíti a tájékozódási képességét, netán attól tart, hogy szükség esetén távol lenne a segítség, annak megnyugvásul szolgálhat, hogy Vigántpetenden, a Kossuth u. 33. szám alatt megnyitották a BalatonBike365 Port információs és szolgáltató központot kifejezetten a kerékpárosok támogatására.
A port kerékpárkölcsönzőként, túraindító pontként, találkozóhelyként is funkcionál, ahol a látogatók naprakész információkat kapnak az útvonalakról, látnivalókról és a térség kínálatáról.
– A BalatonBike365 projekttel azon dolgozunk, hogy minden évben új útvonalakkal bővítsük a kerékpározható hálózatot. A mostani fejlesztés egy kiváló példája annak, hogyan tud egy település szervesen bekapcsolódni a bringások életébe. A Vigántpetenden megnyíló központ a most átadott úthálózat szívében helyezkedik el, és ideális kiindulópontja lehet az egy vagy több napos túráknak is – mondta Szilasi László, a BalatonBike365 szakmai vezetője. Győriványi Dániel, Vigántpetend polgármestere hozzátette: a település számára fontos, hogy aktív részese legyen a Balaton-felvidék turisztikai kínálatának.
– A célunk, hogy egyre több látogatót meg tudjunk szólítani. A BalatonBike365 Port és a kitáblázott útvonal abban segít, hogy az ideérkezők könnyebben felfedezzék a környéket, és ne csak áthaladjanak, hanem több időt is eltöltsenek itt. Bízunk benne, hogy így a vendégek jobban megismerik a helyi értékeket, legyen szó természetről, gasztronómiáról vagy a települések hangulatáról” – emelte ki a polgármester.
Vadnai Jonatán, olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett vitorlázó, a VisitBalaton365 nagykövete úgy fogalmazott: „a Balaton számomra mindig a szabadság érzését jelenti – nemcsak a vízen, hanem a parton is. Aki biciklire ül, egészen más szemmel látja a tájat: közelebb kerül a helyekhez, az emberekhez, és valóban átéli a környék hangulatát. A Káli-medence pedig pont az a vidék, ahol minden tekerés új élményt ad”.
