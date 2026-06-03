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Bakancslistás helyek a Balaton déli partján, amiket idén nyáron kár lenne kihagyni

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 12:15
déli parthíres látnivalókBalaton
A nyári szezonban a Balaton déli partja számtalan izgalmas felfedeznivalót tartogat a strandoláson túl is. Ha tartalmas kikapcsolódásra vágysz, a következő különleges balatoni látnivalók garantáltan emlékezetessé teszik a nyaralást.
Etédi Alexa
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A magyar tenger déli oldala messze túlmutat a sekély vizű strandok és az olajszagú lángosozók világán, hiszen építészeti remekművek, történelmi emlékek és lenyűgöző panorámák váltják egymást a somogyi lankák tövében. Az egyedülálló balatoni látnivalók felfedezése közben megelevenedik a múlt, miközben a modern kulturális és természeti értékek is új megvilágításba kerülnek. Bakancsot fel, és irány a Balaton déli partjának nevezetességei.

A kőröshegyi völgyhíd a balatoni látnivalók egyik példája.
A kőröshegyi völgyhíd - Magyarország leghosszabb hídja - a balatoni látnivalók egyik legkülönlegesebb példája a déli parton.
Fotó: Istvan Csak / Shutterstock 
  • Különleges panorámák: a déli part kilátói – a boglári Gömbkilátó és a fonyódi Sipos-hegy – egyedülálló, teljes körű kilátást nyújtanak a Balatonra és a tanúhegyekre.
  • Történelem és misztikum: a balatonszemesi Postamúzeum technikatörténeti ritkaságai és a zamárdi Szamárkő pogány legendái kulturális mélységet adnak a nyaralásnak.
  • Építészeti bravúrok: a Kőröshegyi völgyhíd monumentális szerkezete a somogyi dombvidék lankáival kombinálva rendkívüli fotótémát kínál.

Melyek a legkülönlegesebb balatoni látnivalók a déli parton?

Balatonboglári Gömbkilátó

A Várhegy tetején magasodó, 165 méter tengerszint feletti magasságban található futurisztikus építmény a déli part egyik legfontosabb jelképe. Az x-konstrukciós alumíniumgömb belső szerkezetéből tiszta időben szinte az egész tavat és a szemközti tanúhegyeket is tökéletesen látni. Esti kivilágításban a Gömbkilátó látványa a túlpartról is jól azonosítható, különleges hangulatot adva a környéknek.

Fonyódi Sipos-hegyi kilátó

Ez az egyetlen olyan pont a tónál, ahonnan a teljes Balaton belátható a Keszthelyi-öböltől egészen Balatonakarattyáig. A sűrű erdővel körülvett, faborítású építményhez hangulatos gyalogút vezet fel, amely önmagában is kiváló túraútvonal. A csúcsról nyíló panoráma miatt a fotósok és a természetjárók körében is kiemelt célpontnak számít.

Balatonszemesi Postamúzeum

A patinás, egykori Hunyady-szekérállás épületében berendezett kiállítás, a balatonszemesi Postamúzeum a magyar postatörténet legfontosabb mérföldköveit mutatja be az ókortól napjainkig. Az udvaron korabeli postakocsik és szállítójárművek tekinthetők meg, amelyek hűen tükrözik a XIX. századi utazási kultúrát. A tárlat a hírközlés és a logisztika fejlődését hozza testközelbe, így a technikatörténet iránt érdeklődőknek kötelező program.

Zamárdi Szamárkő

A település nyugati szélén található, legendákkal övezett sziklaformáció egy ősi pogány áldozóhely emlékét őrzi. A népi emlékezet szerint a kövön látható mélyedések a gyermek Jézus és a szamár lábnyomai, amelyeket a kő megpuhulása őrzött meg. A régészeti kutatások szerint a helyszín már a honfoglalás előtt is szakrális központként funkcionált a környéken lakók számára.

Kőröshegyi völgyhíd kilátópont

Magyarország leghosszabb hídjának, a kőröshegyi völgyhíd monumentális szerkezete nemcsak az autópályáról, hanem a mellette lévő domboldalról is lenyűgöző látványt nyújt. A viadukt tövében elterülő völgyből és a kijelölt panorámapontokról egyaránt jól érzékelhetők a 88 méter magas betonoszlopok méretei. A mérnöki precizitás és a somogyi dombvidék találkozása egyedi fotótémát kínál a látogatóknak.

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