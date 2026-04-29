Felfedeztük Székesfehérvárt, ahol a történelem és az érzelmek találkoznak

Székesfehérvár – a szeretet városa – nemcsak koronázóvárosként, hanem az emberi kapcsolatok mély megélésének helyszíneként is emlékezetes marad számomra. A Visit Hungary és a Városi séta Kft. szervezésének köszönhetően volt szerencsém végigjárni azokat a helyszíneket, ahol a családi összetartozás, a szenvedélyes szerelem és az önzetlen, megbocsátó szeretet kézzelfogható közelségbe kerül a látogatóhoz.

A koronázóváros, Székesfehérvár számtalan kulturális látnivalóval csábítja a látogatókat / Fotó: Etédi Alexa

A szeretet nyolc arca: Székesfehérvár látnivalói az ókori görögök sokszínű érzelemvilágán keresztül mutatják be a szenvedélyt, a hűséget és az önzetlen megbocsátást.

Kőbe zárt imádat: a Bory-vár nem csupán egy különleges építmény, hanem egy szegény sorból indult művész élethosszig tartó hálája és szeretete szülővárosa és felesége iránt.

Szakrális és világi kincsek: a II. János Pál pápa relikviáit bemutató tárlat és a fűtőerőműben rejtőző óriásbábok egyaránt emlékezetes élményt nyújtanak.

Székesfehérvár látnivalói a sokszínű szeretet nevében

Az ókori görögök bölcsessége abban is megmutatkozott, hogy nem egyetlen, elcsépelt szót használtak minden érzelemre, hanem árnyaltan megkülönböztették a szeretet nyolc különböző arcát. Az agapé, az önzetlen, spirituális szeretet mellett ott állt az erósz, a mindent elsöprő szenvedély és testi vágy, valamint a philia, amely a mély, szellemi barátságokat és a bajtársiasságot jelentette. A családi kötődést a storgé írta le, míg a játékos, flörtölő vonzalmat a ludus névvel illették. A tartós, érett elköteleződést, amely a közös célokon és a tiszteleten alapult, pragma néven ismerték. A listát a philautia, azaz az egészséges önszeretet, és a mania, a megszállott, birtokló féltékenység zárta.

Székesfehérvár egyik legismertebb szülötte, Bory Jenő szobrász és építész, aki számtalan alkotással gazdagította a gyönyörű várost / Fotó: Etédi Alexa

Ez a nyolcas felosztás tökéletesen árnyalja az emberi kapcsolatok sokféleségét: a görögöknél a szeretet nem egy elvont fogalom volt, hanem a létezés minden árnyalatát lefedő, rendkívül kifejező rendszer. A szeretetnek pontosan ezt a sokféleségét éreztem székesfehérvári kirándulásom során.