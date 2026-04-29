KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Székesfehérvár izgalmas látnivalókkal vár.

Felfedeztük Székesfehérvárt, ahol a történelem és az érzelmek találkoznak

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 10:15
Fedezd fel a királyok városát, ahol a történelem mellett a szeretet legkülönfélébb formái is megelevenednek. Székesfehérvár számtalan titkot és meghitt történetet tartogat azoknak, akik a felszín mögé nézve az igazi, szeretettel teli élményeket keresik.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Székesfehérvár – a szeretet városa – nemcsak koronázóvárosként, hanem az emberi kapcsolatok mély megélésének helyszíneként is emlékezetes marad számomra. A Visit Hungary és a Városi séta Kft. szervezésének köszönhetően volt szerencsém végigjárni azokat a helyszíneket, ahol a családi összetartozás, a szenvedélyes szerelem és az önzetlen, megbocsátó szeretet kézzelfogható közelségbe kerül a látogatóhoz.

Székesfehérvár egyik leghíresebb köztéri alkotása az országalma.
A koronázóváros, Székesfehérvár számtalan kulturális látnivalóval csábítja a látogatókat / Fotó: Etédi Alexa
  • A szeretet nyolc arca: Székesfehérvár látnivalói az ókori görögök sokszínű érzelemvilágán keresztül mutatják be a szenvedélyt, a hűséget és az önzetlen megbocsátást.
  • Kőbe zárt imádat: a Bory-vár nem csupán egy különleges építmény, hanem egy szegény sorból indult művész élethosszig tartó hálája és szeretete szülővárosa és felesége iránt.
  • Szakrális és világi kincsek: a II. János Pál pápa relikviáit bemutató tárlat és a fűtőerőműben rejtőző óriásbábok egyaránt emlékezetes élményt nyújtanak.

Székesfehérvár látnivalói a sokszínű szeretet nevében

Az ókori görögök bölcsessége abban is megmutatkozott, hogy nem egyetlen, elcsépelt szót használtak minden érzelemre, hanem árnyaltan megkülönböztették a szeretet nyolc különböző arcát. Az agapé, az önzetlen, spirituális szeretet mellett ott állt az erósz, a mindent elsöprő szenvedély és testi vágy, valamint a philia, amely a mély, szellemi barátságokat és a bajtársiasságot jelentette. A családi kötődést a storgé írta le, míg a játékos, flörtölő vonzalmat a ludus névvel illették. A tartós, érett elköteleződést, amely a közös célokon és a tiszteleten alapult, pragma néven ismerték. A listát a philautia, azaz az egészséges önszeretet, és a mania, a megszállott, birtokló féltékenység zárta.

Bory Jenő szobra Székesfehérváron.
Székesfehérvár egyik legismertebb szülötte, Bory Jenő szobrász és építész, aki számtalan alkotással gazdagította a gyönyörű várost / Fotó: Etédi Alexa

Ez a nyolcas felosztás tökéletesen árnyalja az emberi kapcsolatok sokféleségét: a görögöknél a szeretet nem egy elvont fogalom volt, hanem a létezés minden árnyalatát lefedő, rendkívül kifejező rendszer. A szeretetnek pontosan ezt a sokféleségét éreztem székesfehérvári kirándulásom során.

A szeretet sokféleségének megnyilvánulása: a Bory-sztori

Bory Jenő egy hétgyermekes, szegény családban látta meg a napvilágot. Tehetsége már korán megmutatkozott, felemelkedését pedig szülővárosa támogatta: Székesfehérvár ösztöndíja tette lehetővé, hogy Budapesten, majd külföldi tanulmányutakon csiszolja tudását. Ezt a bizalmat és támogatást a művész egész életében mély hálával viszonozta. Alkotói pályája során számos köztéri szobrot, emlékművet és épületet tervezett a városnak, szinte ajándékként szórva szét tehetségének gyümölcseit az utcákon és tereken. Számára a szobrászat és az építészet nem csupán önkifejezés volt, hanem egyfajta nemes törlesztés is azon közösség felé, amely elindította őt a világhír felé vezető úton.

A Bory Jenő által készített Püspökkút Székesfehérváron.
A Bory Jenő által készített Püspökkút, amelyet eredetileg az Országalma helyén avattak fel 1928-ban. Ma a Piac téren, a buszpályaudvar mellett látható / Fotó: Etédi Alexa

Székesfehérvár legújabb tematikus város sétája – a Bory-sztori – a neves építész és szobrász városi alkotásainak nyomába ered, mely során az érdeklődők megismerhetik a művek mögött rejtőző történeteket, szülővárosa iránti szeretetét és elköteleződését, valamint a művész valódi személyiségét is.

Az agapé ereje: II. János Pál pápa relikviái

A Szent István Király Múzeum Rendház gyönyörűen felújított épületében egy egészen más típusú, felemelő szeretetformával lehet találkozni. Szent II. János Pál pápa nagyszabású kiállítása – mely négy különböző múzeum hozzájárulásával – 18 termen keresztül mutatja be a Szentatya életútját.

II. János Pál pápáról készült szobor a székesfehérvári Totus Tuus kiállításon.
A Szent II. János Pál pápa életéről és a történelemre gyakorolt hatásáról készült kiállítás, a Totus Tuus 2026. 09. 27-ig látható a  Szent István Király Múzeum Rendházban / Fotó: Etédi Alexa

A több száz személyes tárgy, mint a „Kavics” névre keresztelt kajakja vagy a sífelszerelése, egy közvetlen, természetközeli embert hoz elénk. A legmegrázóbb rész mégis az a két terem, amely a pápa elleni merényletet és az azt követő megbocsátást dolgozza fel. Ali Agca fegyverének másolata és a megbékélés pillanatait megörökítő fotók az agapé, azaz a feltétel nélküli szeretet és megbocsátás erejét hirdetik.

Ali Agca fegyvere és lőszerei kiálllítva Székesfehérváron
A fegyver, amellyel Ali Agca rálőtt a pápára. A Szentatya, amint magához tért a műtét után, azonnal megbocsátott merénylőjének / Fotó: Etédi Alexa

Külön érdekesség, hogy a tárlaton látható az a levél is, amelyben a pápa köszönetet mondott a Bory családnak egy tőlük kapott kisplasztikáért.

A helyi művészet és királyi óriások a belvárosban

A városnézést érdemes a bájos Kossuth udvarban folytatni, ahol a fehérvári Órajáték mellett az Árpikép Galériában Kovács Árpád festőművész sajátos, pasztell színvilágú akvarelljein keresztül láthatod Székesfehérvár leghangulatosabb szegleteit.

Kovács Árpád székesfehérvári festőművész képe.
Kovács Árpád festőművész akvarellje az Árpikép Galériában / Fotó: Etédi Alexa

Ha pedig egy igazán különleges ipartörténeti helyszínre vágysz, a fűtőerőmű csarnoka ad otthont a város 23 tagú királyi óriásbáb-családjának. Ezek a közel öt méter magas figurák a Székesfehérvári Királyi Napok emblematikus alakjai, és itt, a kulisszák mögött nemcsak az elkészítésük titkait lehet megismerni, hanem akár a mozgatásukat is ki lehet próbálni. Az egykori kazánház bejáratánál pedig egy újabb Bory-alkotás, a Villanytelepi Munkások Emlékműve emlékeztet a város múltjára.

A Székesfehérvári Királyi Napok óriásbábjai
A Székesfehérvári Királyi Napok emblematikus óriásbábjai a magyar uralkodókat és családtagjaikat ábrázolják / Fotó: Etédi Alexa

Az erós, a storgé és a pragma megtestesülése: a Bory-vár

Kevés olyan hely létezik a világon, ahol a feleség, Komócsin Ilona iránti tartós szerelem, és a férj iránti kitartó hűség ilyen monumentális formát öltött volna. A Bory-vár nem egy távoli kor uralkodójának vágyálma, hanem Bory Jenő építész-szobrászművész saját kezűleg emelt emlékműve a családja és hitvese előtt. A vár falaiba zárt versek és szobrok között járva érezni, hogy a beton – Bory kedvelt építészeti alapanyaga – itt nem hideg építőanyag, hanem a hűség tartóeleme.

A Bory-vár belső udvara.
A Bory-vár belső udvara a tornyokkal, amelyek a művész családját, gyermekeit szimbolizálják / Fotó: Etédi Alexa

A művész „Csók” című szobra a szenvedélyes, de mégis méltóságteljes szerelem mementója. A belső udvarból jól láthatóak a vár kisebb-nagyobb tornyai, melyek a gyermekei, illetve a család iránti szeretet jelképei, míg az udvar túlsó végében kapott helyet a hitvesi szeretet kápolnája, amely már önmagában is kifejezi az Ilona iránti szeretet szinte valamennyi formáját.

A hitvesi szeretet kápolnája a Bory-várban Székesfehérváron
A hitvesi szeretet kápolnája  a Bory-várban, középen Komócsin Ilona szobrával, két oldalt A csók című szobor egy-egy példánya látható különböző szögekből / Fotó: Etédi Alexa

A történelmi séta végén érdemes megpihenni a belvárosban, elfogyasztani egy könnyű ebédet, egy kávét, vagy süteményt. Székesfehérvár minden szeglete azt igazolja, hogy a kövek és falak mögött mindig ott rejlik egy mély, emberi történet, amely a szeretet erejével vált maradandóvá.

Nézd meg Székesfehérvárt a videón is:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
