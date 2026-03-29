6 kihagyhatatlan program és látnivaló a Velencei-tónál a tavaszi szünetre

A Velencei-tóról a legtöbb embernek elsőre a strandolás jut az eszébe, pedig a környék jóval több látványosságot kínál. Pár kilométeren belül egymást érik a természetközeli programlehetőségek, a kilátók és azok a helyek, ami a gyerekeknek is élmény. Összegyűjtöttünk 5 olyan programot és látnivalót a Velencei-tónál, amelyek miatt megéri egy egész napot eltölteni itt.
Ha a Velencei-tó környékére indulsz, a pihenés mellett egy kis kirándulás, állatpark vagy akár történelmi kalandozás is belefér. A tó körül ugyanis egészen eltérő hangulatú helyeket találsz, a parasztudvartól a tanösvényen át a panorámás kilátóig.
A Dinnyési parasztudvarban a gyerekek megismerkedhetnek a régi falusi élettel. A Velencei-tótól nagyjából 5 kilométerre fekvő gazdaságban bele lehet pillantani a paraszti hétköznapokba, az állatok körüli teendőkbe és abba a világba, amit a legtöbben már csak történetekből ismernek. Jó választás családoknak, mert a pónilovaglás, a szalmababa-készítés és a traktoros élmény is része lehet a látogatásnak.
A Dinnyési Várparkot Alekszi Zoltán kezdte építeni, az egykori magyar várak anyaghű makettjeit tekinthetitek meg. A séta közben egymás után bukkannak fel a történelmi várak kicsinyített másai, a skanzenrészben pedig fatemplom, veremházak, palánkvár és honfoglalás kori rekonstrukciók is láthatók. A park kisvasúttal is bejárható, amely meghatározott időpontokban közlekedik.
A Pákozdi-ingókövek a Velencei-tó környékének egyik legkülönlegesebb természeti látnivalói közé tartoznak. A Duna–Ipoly Nemzeti Park védelme alatt álló területen olyan gránittömböket láthatsz, amelyek Magyarországon is ritkaságnak számítanak. Az ingókövek 200–250 méteres tengerszint feletti magasságban találhatók, és egy rövid, 7,2 kilométeres körtúra keretében kényelmesen bejárhatók. A séta kellemesen átmozgat, de nem túl megterhelő, így egy lazább kirándulónapba simán belefér.
A Velencei-hegység és a tó között fekvő, közel 100 hektáros területen az itteni élővilágot lehet felfedezni, a vadasparkban pedig az erdei nagyvadak mellett többféle madárfaj is látható. A másfél kilométeres, kilenc állomásos erdészeti tanösvény miatt ez olyan hely, ahol ráérősen érdemes végignézni mindent. Egy kellemes vadasparki, erdei séta után lehetőség van piknikezésre vagy akár a hatalmas játszótéren eltölteni az időt.
A Bence-hegyi kilátó a 210 méter magas Bence-hegy tetején áll, Velence központjától nagyjából 5 kilométerre található. Csodás körpanorámát ad a Velencei-tóra, a Velencei-hegységre a Budai-hegységre, a Vértesre, sőt még a Bakonyra is. A Bence-hegyi kilátó hazánk egyik legkülönlegesebb formájú kilátója, ráadásul éjszaka kivilágítják, így ilyenkor színeiben is egyedülálló. Önálló kirándulós programnak is jó, de akkor is megéri útba ejteni, ha csak egy rövidebb nézelődést tennél a környéken.
Nézd meg a Bence-hegyi kilátót videón:
