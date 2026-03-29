6 kihagyhatatlan program és látnivaló a Velencei-tónál a tavaszi szünetre

A Velencei-tó környéke tavasszal is számtalan családi programmal és kirándulóhelyekkel vár.

A Velencei-tó látnivalói között kilátó, vadaspark, skanzen és különleges természeti helyszín is szerepel.

Mutatjuk, melyik 5 helyet érdemes felírni a tavaszi szüneti bakancslistára, ha a Velencei-tó felé indulnátok.

A Velencei-tóról a legtöbb embernek elsőre a strandolás jut az eszébe, pedig a környék jóval több látványosságot kínál. Pár kilométeren belül egymást érik a természetközeli programlehetőségek, a kilátók és azok a helyek, ami a gyerekeknek is élmény. Összegyűjtöttünk 5 olyan programot és látnivalót a Velencei-tónál, amelyek miatt megéri egy egész napot eltölteni itt.

A Velencei-tó az egyik legnépszerűbb kirándulóhely tavasszal

5 program és látnivaló a Velencei-tónál, amit ne hagyj ki

Ha a Velencei-tó környékére indulsz, a pihenés mellett egy kis kirándulás, állatpark vagy akár történelmi kalandozás is belefér. A tó körül ugyanis egészen eltérő hangulatú helyeket találsz, a parasztudvartól a tanösvényen át a panorámás kilátóig.

1. Dinnyési parasztudvar

A Dinnyési parasztudvarban a gyerekek megismerkedhetnek a régi falusi élettel. A Velencei-tótól nagyjából 5 kilométerre fekvő gazdaságban bele lehet pillantani a paraszti hétköznapokba, az állatok körüli teendőkbe és abba a világba, amit a legtöbben már csak történetekből ismernek. Jó választás családoknak, mert a pónilovaglás, a szalmababa-készítés és a traktoros élmény is része lehet a látogatásnak.

2. Dinnyési Várpark és Skanzen

A Dinnyési Várparkot Alekszi Zoltán kezdte építeni, az egykori magyar várak anyaghű makettjeit tekinthetitek meg. A séta közben egymás után bukkannak fel a történelmi várak kicsinyített másai, a skanzenrészben pedig fatemplom, veremházak, palánkvár és honfoglalás kori rekonstrukciók is láthatók. A park kisvasúttal is bejárható, amely meghatározott időpontokban közlekedik.

3. Pákozdi-ingókövek

A Pákozdi-ingókövek a Velencei-tó környékének egyik legkülönlegesebb természeti látnivalói közé tartoznak. A Duna–Ipoly Nemzeti Park védelme alatt álló területen olyan gránittömböket láthatsz, amelyek Magyarországon is ritkaságnak számítanak. Az ingókövek 200–250 méteres tengerszint feletti magasságban találhatók, és egy rövid, 7,2 kilométeres körtúra keretében kényelmesen bejárhatók. A séta kellemesen átmozgat, de nem túl megterhelő, így egy lazább kirándulónapba simán belefér.