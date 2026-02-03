Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mitől olyan egészséges a termálvíz? Most kiderül– Galéria

termálvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 14:00
termálfürdőmeleg víz
A magyarok évszázadok óta keresik a meleget a hideg téli napokon. A fürdők téli hangulata semmivel sem összehasonlítható, a testet és lelket egyaránt melengető termálvíz odavonz magához időset és fiatalt egyaránt. Fedezzük fel együtt a retro fürdők titkait és történeteit!
Lukács-Sánta Andrea
A szerző cikkei

A magyar fürdők nem csupán a nyári, de régóta a téli kikapcsolódás szentélyei is. A meleg víz és a mozaikos falak különleges időutazásra hívnak a Széchenyi, vagy a Gellért és sok más fővárosi és vidéki fürdőben is ugyanaz a retro báj fogadja a látogatót, amely a 20. század elején és közepén is vonzó volt. A hideg téli levegő és a termálvíz kontrasztja mindig is a magyarok kedvenc feltöltődési rituáléja volt. Sétáljunk most együtt a múlt század kádjai és medencéi között, kukkantsunk bele a téli fürdőzés 20. századi pillanataiba. 

A termálvíz felmelegíti a testet és a lelket
A termálvíz felmelegíti a testet és a lelket Fotó: Fortepan/Kurutz Márton

Termálvíz és a téli fürdőzés a magyar történelemben


Amikor a gőzölgő medencék körül halk csevegés és kabátban sétáló párok képe sejlik fel, rögtön a múlt század hangulata idéződik meg, pedig sokkal régebben is jártak a magyarok fürdőkbe télen is. Magyarországot a világ termálvíz-térképén nem véletlenül emlegetik „vízországként”: már a római korban is ismerték a hévizek gyógyító erejét, gondoljunk csak Aquincumra, de az igazi magyar fürdőkultúra a középkorra nyúlik vissza, majd a török hódoltság idején élte virágkorát. A barokk és a 19. századi fürdőépítkezések pedig végleg megalapozták azt a hagyományt, amely a magyar tél egyik legkedveltebb szórakozásává vált.

Az egyik legrégebbi budapesti fürdő a Rudas Fotó: Wikipedia

A magyarok szeretnek termálfürdőkbe járni télen is, amikor a hó és a hideg lepi be az utcákat, és csak a gőzölgő medencék nyújtanak meleg menedéket. A forró víz nemcsak a testet melengeti, hanem a lelket is, hiszen a baráti beszélgetések, a családi kikapcsolódás és a pezsgő társasági élet mindig is a fürdők világához tartozott. Budapesten a Gellért, Széchenyi és Rudas fürdők klasszikus téli célpontok, de a vidéki fürdők, mint Hévíz, Bük vagy Zalakaros, ugyancsak tele vannak látogatókkal a hideg hónapokban, sőt a külföldi turisták körében is egyre népszerűbb célpontok a magyar termálfürdők.

Ez a víz bizony nem hűl ki, akkor sem, ha a sakkozás órákig elhúzódna Fotó: Fortepan

A magyar termálvizek különleges összetételük miatt az egészségnek is jót tesznek: gazdagok nátriumban, kálciumban, magnéziumban, kénben és jódban, így segítenek az ízületi problémák, reumatikus panaszok, a vérkeringés és az idegrendszer regenerálódásában. Néhány legendás történet szerint a hosszan tartó fürdőzések olyan “csodás” gyógyulást hoztak, hogy idős nagymamák is újjászületve távoztak a medencékből. A forró víz és a hideg levegő különleges kontrasztja felélénkíti a szervezetet, felfrissíti a bőrt, és igazi feltöltődést jelent. A medencék körül kialakított, ma már retro-nak számító hangulat, a mozaikos falak, a gőz és a fáklyafényes esték mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a termálfürdőzés ne csupán egészségügyi rutin, hanem élmény is legyen.

1918-ban így fürdőztek a Csillaghegyi termálvízben Fotó: Fortepan

A fürdők ma már nem csak napközben, de éjjel is nyitva tartanak sok helyen, ahol zenés programokkal várják a fiatalokat. A magyar termálvizek és fürdők tehát nem csupán múltidéző kulturális kincsek, hanem a mindennapok “meleg szigetei” a hideg téli napokon. Akár a gyógymedencékben, akár a szabadtéri medencékben ülve, a gőzölgő vízben a magyarok évszázadok óta élvezik a természet ajándékát.

Galéria: Téli luxus magyar módra – Gőzölgő termálvizek
1/10
Csillaghegyi strandfürdő 1918-ban Fotó: Fortepan

 


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu