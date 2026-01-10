Ha a tél már minden porcikádat megviseli, ezek a termálfürdők segíthetnek

A téli hideg és a hosszan tartó szürkeség sokakat kimerít lelkileg. A termálfürdőzés télen különösen jól tud esni, hiszen a gőzölgő kültéri medencék, a meleg gyógyvíz nemcsak a testet lazítja el, hanem a gondolatokat is lecsendesíti. A különböző hatóanyagú termálvizek másként hatnak a testre és az idegrendszerre, ezért érdemes tudatosan választani. Megmutatjuk, melyik tünethez milyen termálvíz passzol igazán.
A folyamatos feszültség, a depresszió, az alvászavar tipikus téli panasz. Ilyenkor a jódos-brómos gyógyvizek segíthetnek a legtöbbet, mert kifejezetten nyugtató hatásúak, segítenek lelassulni, és sokaknál az alvásminőséget is javítják. Ilyen víz található például a Zalakarosi Fürdő medencéiben, de hasonló összetételű vízben lehet megmártózni a Bükfürdő Thermal & Spaban is.
A hideg sokaknál előhozza az ízületi panaszokat és a reggeli merevséget, ideértve a beállt derekat, nyakat. Ilyen helyzetben a kénes gyógyvizek segíthetnek, amelyek támogatják az izmok ellazulását és a mozgékonyság visszanyerését. A legismertebb ilyen hely a Harkányi Gyógyfürdő, amelyet a víz összetétele miatt régóta keresnek fel a mozgásszervi panaszokkal rendelkezők. Alternatívát jelenthet a Mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdő is, ahol szintén kénes gyógyvíz segíti a téli regenerálódást.
Az izomfeszültség, a vállba húzódó stressz és az általános nyugtalanság gyakran a tél velejárója. A kalcium- és magnéziumtartalmú vizek ilyenkor hatékonyan segíthetnek az izmok és az idegrendszer kiegyensúlyozásában. A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő pont ezt a fajta csendes feltöltődést kínálja. Hasonló hatású vízben lehet fürdőzni a Lipóti Termál- és Élményfürdőben is.
Amikor úgy érzed, mindenhez több erőfeszítésre van szükséged, a szénsavas gyógyvizek jelenthetnek megoldást. Ezek élénkítik a keringést, frissítő hatásúak. A Mátraderecskei Gyógyfürdő kifejezetten ilyen célra alkalmas: a földből feltörő, szén-dioxidban gazdag gáz (mofetta) felszívódik a bőrön át, értágító hatása révén célzott regenerálást nyújt. Szénsavas kezelések miatt sokan keresik fel Parádfürdő környékét is.
Amikor a tartós stressz fejfájást, izomfájdalmat vagy krónikus panaszokat okoz, jussanak eszedbe a radonos gyógyvizek. Ezek elsősorban a fájdalomérzet csökkentésében segíthetnek, ami közvetve a lelki terhelést is oldja. A Egri Török Fürdő különleges atmoszférája és történelmi tere önmagában is kizökkent a hétköznapokból. Radonos víz található a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. több fürdőjében is, például a Lukács fürdőben, amely szintén jó választás lehet télen.
Fényfestés az egri törökfürdőben:
