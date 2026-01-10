Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Ha a tél már minden porcikádat megviseli, ezek a termálfürdők segíthetnek

2026. január 10.
Nálad is elérkezett a pont, amikor már nem vigasztal a vastag kabát, és a hideg reggelek sem tűnnek romantikusnak? Ilyenkor érdemes olyan helyet keresni, ahol gyógyírt találunk testi és lelki bajainkra. Akad néhány termálfürdő, amely ilyenkor különösen jó választás. Ezek közül ajánlunk most ötöt.
  • A termálfürdők télen a testet és a lelket is feltöltik.
  • A különböző összetételű termálvíz többféle panaszra is megoldást jelenthet.
  • Megmutatjuk, melyik termálfürdő milyen tünetnél segíthet igazán.

A téli hideg és a hosszan tartó szürkeség sokakat kimerít lelkileg. A termálfürdőzés télen különösen jól tud esni, hiszen a gőzölgő kültéri medencék, a meleg gyógyvíz nemcsak a testet lazítja el, hanem a gondolatokat is lecsendesíti. A különböző hatóanyagú termálvizek másként hatnak a testre és az idegrendszerre, ezért érdemes tudatosan választani. Megmutatjuk, melyik tünethez milyen termálvíz passzol igazán.

Boldog pár termálfürdőzés közben
A termálfürdő segít ellazulni és feltöltődni a téli napokon.
Fotó: pio3 /  Shutterstock 

Ha idegileg teljesen kimerültél, irány egy jódos-brómos vizű termálfürdő

A folyamatos feszültség, a depresszió, az alvászavar tipikus téli panasz. Ilyenkor a jódos-brómos gyógyvizek segíthetnek a legtöbbet, mert kifejezetten nyugtató hatásúak, segítenek lelassulni, és sokaknál az alvásminőséget is javítják. Ilyen víz található például a Zalakarosi Fürdő medencéiben, de hasonló összetételű vízben lehet megmártózni a Bükfürdő Thermal & Spaban is.

Ha fájnak az ízületeid és merev a tested, a kén segíthet

A hideg sokaknál előhozza az ízületi panaszokat és a reggeli merevséget, ideértve a beállt derekat, nyakat. Ilyen helyzetben a kénes gyógyvizek segíthetnek, amelyek támogatják az izmok ellazulását és a mozgékonyság visszanyerését. A legismertebb ilyen hely a Harkányi Gyógyfürdő, amelyet a víz összetétele miatt régóta keresnek fel a mozgásszervi panaszokkal rendelkezők. Alternatívát jelenthet a Mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdő is, ahol szintén kénes gyógyvíz segíti a téli regenerálódást.

Ha állandóan feszült vagy, kalciumra és magnéziumra lehet szükséged

Az izomfeszültség, a vállba húzódó stressz és az általános nyugtalanság gyakran a tél velejárója. A kalcium- és magnéziumtartalmú vizek ilyenkor hatékonyan segíthetnek az izmok és az idegrendszer kiegyensúlyozásában. A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő pont ezt a fajta csendes feltöltődést kínálja. Hasonló hatású vízben lehet fürdőzni a Lipóti Termál- és Élményfürdőben is.

Ha fáradt vagy és semmihez sincs energiád, szénsavval tehetsz ellene

Amikor úgy érzed, mindenhez több erőfeszítésre van szükséged, a szénsavas gyógyvizek jelenthetnek megoldást. Ezek élénkítik a keringést, frissítő hatásúak. A Mátraderecskei Gyógyfürdő kifejezetten ilyen célra alkalmas: a földből feltörő, szén-dioxidban gazdag gáz (mofetta) felszívódik a bőrön át, értágító hatása révén célzott regenerálást nyújt. Szénsavas kezelések miatt sokan keresik fel Parádfürdő környékét is.

Ha a stressz testi fájdalmakat szül, radonos gyógyvíz segíthet

Amikor a tartós stressz fejfájást, izomfájdalmat vagy krónikus panaszokat okoz, jussanak eszedbe a radonos gyógyvizek. Ezek elsősorban a fájdalomérzet csökkentésében segíthetnek, ami közvetve a lelki terhelést is oldja. A Egri Török Fürdő különleges atmoszférája és történelmi tere önmagában is kizökkent a hétköznapokból. Radonos víz található a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. több fürdőjében is, például a Lukács fürdőben, amely szintén jó választás lehet télen.

Fényfestés az egri törökfürdőben:

