Egy tökéletes hétvége Sárospatakon: termálvíz, borospincék és zempléni kalandok

Termálfürdő, történelmi vár és tokaji borok egyetlen hétvégén.

Sárospatak télen is meglepően sok élményt kínál.

A zempléni kiruccanás akkor is jó választás, ha pihenni és kirándulni is szeretnél.

Sárospatak ideális úti cél, ha egy hétvégére szeretnél kiszakadni és egyszerre vágysz termálfürdőre, hegyvidéki környezetre és egy jó pohár tokajira. A Bodrog völgyében fekvő város rövid idő alatt is sokféle élményt nyújt. Mutatjuk, mit érdemes megnézni.

Télen különösen jólesik betérni egy sárospataki borospincébe egy pohár tokajiért

Fotó: Ádám János / Észak-Magyarország

Sárospataknak komoly múltja van

Sárospatak Észak-Magyarország egyik meghatározó kulturális és történelmi városa. A Bodrog völgyében fekszik, nagyjából 70 kilométerre Miskolctól északkeletre. A környék már az őskor óta lakott, a középkorban pedig a Lengyelország felé vezető kereskedelmi út közelsége adott különös jelentőséget a településnek. A város múltját a 13. században emelt vár és a környező táj is jól őrzi. A Sárospatakot ölelő hegyekben egykor kőbánya működött, amely egészen 1907-ig adott munkát a helyieknek. A bezárás után a területet magára hagyták, a természet pedig gyorsan visszavette, ami az övé volt. A sűrű növényzet benőtte a sziklákat, az esővíz pedig lassan feltöltött egy közel 64 méter mély szurdokot. Ma ez az egykori kőbánya szinte mesebeli látványt nyújt. A sziklafalak mentén vezető túraösvények kedvelt kirándulóhellyé tették, még akkor is, ha a fürdés hivatalosan tiltott. A környéket néhány éve Magyarország egyik legszebb tájaként is elismerték, ami valóban nem túlzás.

A sárospataki vár, a késő reneszánsz építészet egyik legértékesebb emléke, az 500 forintos bankjegyünk hátoldalán is ez az épület látható

Fotó: zedspider / Shutterstock

A sárospataki vár egy mesebeli kastélynak tűnik

Sárospatak a régió kulturális és történelmi központja, amelynek meghatározó jelképe a Rákóczi-vár. A vár együttese különleges módon kapcsolja össze a középkori erődítményt a reneszánsz és barokk építészeti elemekkel, miközben ma már múzeumi térként is funkcionál. Története egészen a magyarok Kárpát-medencébe érkezéséig vezethető vissza, amikor a Bodrog partján földvár állt. Ezt később kőből építették újjá, végleges formáját pedig a 16. században nyerte el, a Rákóczi család idején. Ez volt Sárospatak egyik legdinamikusabb korszaka, amikor a város gazdasági és szellemi értelemben is látványos fejlődésnek indult. Rákóczi György és felesége, Lórántffy Zsuzsanna kiemelt figyelmet fordítottak az oktatásra és a kultúrára, de az ipar fejlesztése sem maradt háttérben. A városban ágyúöntő műhelyt hoztak létre, amelynek létezése később feledésbe merült, maradványait csak a 20. században tárták fel. Ma a vár parkjában ennek az egykori mesterségnek a folyamata is megismerhető, így a történelem itt kézzelfogható közelségbe kerül.