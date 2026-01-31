Egy tökéletes hétvége Sárospatakon: termálvíz, borospincék és zempléni kalandok

Sárospatak ideális úti cél, ha egy hétvégére szeretnél kiszakadni és egyszerre vágysz termálfürdőre, hegyvidéki környezetre és egy jó pohár tokajira. A Bodrog völgyében fekvő város rövid idő alatt is sokféle élményt nyújt. Mutatjuk, mit érdemes megnézni.
Sárospatak Észak-Magyarország egyik meghatározó kulturális és történelmi városa. A Bodrog völgyében fekszik, nagyjából 70 kilométerre Miskolctól északkeletre. A környék már az őskor óta lakott, a középkorban pedig a Lengyelország felé vezető kereskedelmi út közelsége adott különös jelentőséget a településnek. A város múltját a 13. században emelt vár és a környező táj is jól őrzi. A Sárospatakot ölelő hegyekben egykor kőbánya működött, amely egészen 1907-ig adott munkát a helyieknek. A bezárás után a területet magára hagyták, a természet pedig gyorsan visszavette, ami az övé volt. A sűrű növényzet benőtte a sziklákat, az esővíz pedig lassan feltöltött egy közel 64 méter mély szurdokot. Ma ez az egykori kőbánya szinte mesebeli látványt nyújt. A sziklafalak mentén vezető túraösvények kedvelt kirándulóhellyé tették, még akkor is, ha a fürdés hivatalosan tiltott. A környéket néhány éve Magyarország egyik legszebb tájaként is elismerték, ami valóban nem túlzás.
Sárospatak a régió kulturális és történelmi központja, amelynek meghatározó jelképe a Rákóczi-vár. A vár együttese különleges módon kapcsolja össze a középkori erődítményt a reneszánsz és barokk építészeti elemekkel, miközben ma már múzeumi térként is funkcionál. Története egészen a magyarok Kárpát-medencébe érkezéséig vezethető vissza, amikor a Bodrog partján földvár állt. Ezt később kőből építették újjá, végleges formáját pedig a 16. században nyerte el, a Rákóczi család idején. Ez volt Sárospatak egyik legdinamikusabb korszaka, amikor a város gazdasági és szellemi értelemben is látványos fejlődésnek indult. Rákóczi György és felesége, Lórántffy Zsuzsanna kiemelt figyelmet fordítottak az oktatásra és a kultúrára, de az ipar fejlesztése sem maradt háttérben. A városban ágyúöntő műhelyt hoztak létre, amelynek létezése később feledésbe merült, maradványait csak a 20. században tárták fel. Ma a vár parkjában ennek az egykori mesterségnek a folyamata is megismerhető, így a történelem itt kézzelfogható közelségbe kerül.
Sárospatak látnivalói közé tartoznak a helyi múzeumok, kisebb galériák, hagyományos piacok és kávézók váltják egymást a városban. Sárospatakon található a református egyház híres könyvtára is, ahol a magyar történelem legértékesebb, legrégebbi könyvei és kéziratai közül többet is őriznek. A különleges tér hangulata miatt gyakran a világ legszebb könyvtárai között emlegetik.
A hosszabb városi séták után jólesik elmerülni a Végardó Termálfürdő medencéiben. A körülbelül 38 fokos gyógyvíz különösen csábító, amikor kint fagyos a levegő. A fürdő családbarát, mégis nyugodt, van wellnessrészleg, szauna és pezsgőfürdő is.
Sárospatak közelében sorakoznak Hercegkút jellegzetes borospincéi is, amelyek az UNESCO által védett Tokaji borvidék részét alkotják. Több mint 160 pince vájt járatai futnak a vulkáni domboldalban, ahol egész évben állandó a hőmérséklet. Egy téli borkóstoló itt egészen más hangulatú: kevesebb a turista, több az idő beszélgetni és kóstolni.
A várostól körülbelül 12 kilométerre található a Zempléni Kalandpark, ahol a 2,3 kilométer hosszú bobpálya az egyik legizgalmasabb hely a környéken, ahol télen sem áll meg az élet. A 2,3 kilométer hosszú bobpálya igazi sláger, de van libegő, zipline, mászóútvonal és kilátó is. Tiszta időben egészen a Magas-Tátráig ellátni. A kalandparkban található a Nemzeti Összetartozás Hídja is, amely 84 méterrel a völgy fölött, 723 méteres hosszával a világ leghosszabb kétirányú gyalogos függőhídja. A Szár-hegy és a Várhegy között ível át, közepén egy 8 méteres üvegplatformmal, ahonnan a mélybe is le lehet nézni, ez a különleges elem teszi még izgalmasabbá a hidat.
