Ezek Magyarország legjobb termálfürdői, ahol garantált a feltöltődés

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 13:15
Magyarország rendkívül gazdag hőforrásokban, gyógyvizekben, így – érthető módon – Európa egyik termálfürdő fellegvárának számít. Cikkünkben górcső alá vettük az ország legfelkapottabb termálfürdőit Hévíztől Hajdúszoboszlóig.
Etédi Alexa
Magyarország termálvíz nagyhatalom, országszerte több helyen, különféle wellness szállodákban és fürdőkben élvezhetjük a gyógyvizek áldásos hatásait. Bár nem volt könnyű dolgunk, de összegyűjtöttük Magyarország top 5 legjobb termálfürdőjét, ahol a pihenés és feltöltődés mellett a tested is gyógyulhat.

termálfürdőzők Hungarospa Hajdúszoboszló
Bemutatjuk Magyarország legjobb termálfürdőit, közéjük tartozik a Hungarospa Hajdúszoboszló is. 
Fotó: Németh András Péter / Szabadföld

TOP 5 magyar termálfürdő

Hévízi tófürdő

A mindenki által talán legjobban ismert Hévízi-tó 4,44 hektáros kiterjedésével és az azt körülölelő 50 hektár területű véderdővel a kontinens legnagyobb gyógyhatású melegvizes tava, és a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes gyógyvize. A tó hőmérsékletét a föld mélyéből érkező hideg és meleg forrásvíz együttes hatása alakítja.

A forrásbarlangból feltörő gyógyvíz a felszínen 40°C hőmérsékletű. A tó vize három és fél naponta kicserélődik, így egyenletesen tud tisztulni. A Hévízre látogató vendégek főként magával ragadó környezetét, illetve a tó vizének jótékony hatásait sorolják fel legfontosabb vonzerőként.

Hévízi tófürdő termálfürdő
A Hévízi tófürdő külföldről is vonzza a gyógyulni vágyókat. 
Fotó:  Shutterstock 

Hungarospa Hajdúszoboszló

A hajdúszoboszlói fürdő, a Hungarospa fürdőkomplexum gyógyfürdője, valamint az Aqua-Palace élményfürdő egész évben várja a gyógyulni, feltöltődni vágyókat. A gyógyfürdőben három fedett – 32, 36, illetve 38 C hőfokú – gyógyvizes medence közül választhatnak a vendégek. A fürdő zárt udvarának négy nyitott gyógyvizes medencéjében télen is megmártózhatnak a látogatók.

A hajdúszoboszlói jódos, brómos, konyhasós gyógyvíz főként reumatikus betegségek gyógyítására javallott. Az idült mozgásszervi problémáknál, kopásos, degeneratív betegségek esetében a betegek több, mint 90 százaléka pozitív eredményekről számolt be.

Hungarospa Hajdúszoboszló termálfürdő
Az egyik legjobb termálfürdő, a Hungarospa Hajdúszoboszló.
Fotó: Németh András Péter / Szabadföld

Zalakarosi fürdő

Zalakaros környékén az 1960-as években szénhidrogént kerestek, ekkor bukkantak rá a mozgásszervi betegségekre kiválóan alkalmas gyógyvízre. A fúrásnál forró, kénes víz tört a felszínre, azóta is támogatva a különböző betegségek gyógyítását. Összetételének köszönhetően a zalakarosi gyógyvizet ízületi- és mozgásszervi megbetegedésekre, valamint az immunrendszer erősítésre is alkalmazzák.

A Zalakarosi Fürdő fedett részlege egész évben üzemel. Húsz medencéje közül hétben gyógyvízben mártózhatnak meg a vendégek. A tíz különböző vízi attrakciót és a vadvízi áramot is felvonultató beltéri élménymedencéből közvetlen kijárat vezet a kültéri medencébe.

Zalakarosi fürdő gyógyfürdő
A Zalakarosi Fürdőt elsősorban ízületi- és mozgásszervi panaszoktól szenvedő betegek keresik fel. 
Fotó: Varga György /  MTI

Gyógy- és Wellnessfürdő Sárvár

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő az év minden napján várja a fürdőzőket, pihenésre, feltöltődésre, illetve gyógyulásra vágyó vendégeket a gyógyfürdő, élményfürdő, aquapark, szauna részlegeken, míg nyáron strand áll a vendégek szolgálatára.

A komplexum gyógyfürdő szárnyában elsősorban a pihenésé, a gyógyulásé a főszerep, itt találhatóak a gyógyvizes medencék, valamint az élménymedencék. Mivel elkülönül a családi szárnytól, ezért a vendégek itt zavartalanul élvezhetik a lazító, melegvizes, relaxáló fürdőzést.

A kiváló minőségű sárvári gyógyvízzel töltött medencék gyógyírt kínálnak a fájó ízületekre, valamint a reumatikus panaszokra is. Az élménymedencében vállmasszírozó, sodrófolyosó és buzgárok egészítik ki a tökéletes kikapcsolódást.

Sárvári gyógyfürdő gyógyvíz
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő kinti és benti medencékkel is várja a látogatókat. 
Fotó: Benkő Sándor /  Vas Népe

Rudas Gyógyfürdő és Uszoda

A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda Budapest szívében, a Döbrendeti tér 9. szám alatt várja a 14 év feletti látogatókat. A létesítmény híres a törökfürdőjéről, amelyet külön látogathatnak a férfiak és a nők. A wellness és szaunavilág mellett különböző masszázsokra is be lehet fizetni, aki pedig egy igazán különleges élményre vágyik, a fürdő tetején lévő nyitott medencéből csodálhatja meg Budapestet. A fürdő gyógyvize elsősorban mozgásszervi betegségek, csontritkulás és porckorongsérv kezelésére alkalmasak. De a gyógyvizet az ivókutakból belsőleg is érdemes fogyasztani, ugyanis kiváló vesebetegségek és emésztési problémák kezelésére. 

Az alábbi izgalmas videó bemutatja, honnan származik a Rudas Gyógyfürdő vize:


