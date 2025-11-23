Ezek Magyarország legjobb termálfürdői, ahol garantált a feltöltődés

Magyarország termálvíz nagyhatalom, országszerte több helyen, különféle wellness szállodákban és fürdőkben élvezhetjük a gyógyvizek áldásos hatásait. Bár nem volt könnyű dolgunk, de összegyűjtöttük Magyarország top 5 legjobb termálfürdőjét, ahol a pihenés és feltöltődés mellett a tested is gyógyulhat.

Bemutatjuk Magyarország legjobb termálfürdőit, közéjük tartozik a Hungarospa Hajdúszoboszló is.

Fotó: Németh András Péter / Szabadföld

TOP 5 magyar termálfürdő

Hévízi tófürdő

A mindenki által talán legjobban ismert Hévízi-tó 4,44 hektáros kiterjedésével és az azt körülölelő 50 hektár területű véderdővel a kontinens legnagyobb gyógyhatású melegvizes tava, és a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes gyógyvize. A tó hőmérsékletét a föld mélyéből érkező hideg és meleg forrásvíz együttes hatása alakítja.

A forrásbarlangból feltörő gyógyvíz a felszínen 40°C hőmérsékletű. A tó vize három és fél naponta kicserélődik, így egyenletesen tud tisztulni. A Hévízre látogató vendégek főként magával ragadó környezetét, illetve a tó vizének jótékony hatásait sorolják fel legfontosabb vonzerőként.

A Hévízi tófürdő külföldről is vonzza a gyógyulni vágyókat.

Fotó: Shutterstock

Hungarospa Hajdúszoboszló

A hajdúszoboszlói fürdő, a Hungarospa fürdőkomplexum gyógyfürdője, valamint az Aqua-Palace élményfürdő egész évben várja a gyógyulni, feltöltődni vágyókat. A gyógyfürdőben három fedett – 32, 36, illetve 38 C hőfokú – gyógyvizes medence közül választhatnak a vendégek. A fürdő zárt udvarának négy nyitott gyógyvizes medencéjében télen is megmártózhatnak a látogatók.

A hajdúszoboszlói jódos, brómos, konyhasós gyógyvíz főként reumatikus betegségek gyógyítására javallott. Az idült mozgásszervi problémáknál, kopásos, degeneratív betegségek esetében a betegek több, mint 90 százaléka pozitív eredményekről számolt be.

Az egyik legjobb termálfürdő, a Hungarospa Hajdúszoboszló.

Fotó: Németh András Péter / Szabadföld

Zalakarosi fürdő

Zalakaros környékén az 1960-as években szénhidrogént kerestek, ekkor bukkantak rá a mozgásszervi betegségekre kiválóan alkalmas gyógyvízre. A fúrásnál forró, kénes víz tört a felszínre, azóta is támogatva a különböző betegségek gyógyítását. Összetételének köszönhetően a zalakarosi gyógyvizet ízületi- és mozgásszervi megbetegedésekre, valamint az immunrendszer erősítésre is alkalmazzák.