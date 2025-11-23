Ezek Magyarország legjobb termálfürdői, ahol garantált a feltöltődés

Magyarország termálvíz nagyhatalom, országszerte több helyen, különféle wellness szállodákban és fürdőkben élvezhetjük a gyógyvizek áldásos hatásait. Bár nem volt könnyű dolgunk, de összegyűjtöttük Magyarország top 5 legjobb termálfürdőjét, ahol a pihenés és feltöltődés mellett a tested is gyógyulhat.
A mindenki által talán legjobban ismert Hévízi-tó 4,44 hektáros kiterjedésével és az azt körülölelő 50 hektár területű véderdővel a kontinens legnagyobb gyógyhatású melegvizes tava, és a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes gyógyvize. A tó hőmérsékletét a föld mélyéből érkező hideg és meleg forrásvíz együttes hatása alakítja.
A forrásbarlangból feltörő gyógyvíz a felszínen 40°C hőmérsékletű. A tó vize három és fél naponta kicserélődik, így egyenletesen tud tisztulni. A Hévízre látogató vendégek főként magával ragadó környezetét, illetve a tó vizének jótékony hatásait sorolják fel legfontosabb vonzerőként.
A hajdúszoboszlói fürdő, a Hungarospa fürdőkomplexum gyógyfürdője, valamint az Aqua-Palace élményfürdő egész évben várja a gyógyulni, feltöltődni vágyókat. A gyógyfürdőben három fedett – 32, 36, illetve 38 C hőfokú – gyógyvizes medence közül választhatnak a vendégek. A fürdő zárt udvarának négy nyitott gyógyvizes medencéjében télen is megmártózhatnak a látogatók.
A hajdúszoboszlói jódos, brómos, konyhasós gyógyvíz főként reumatikus betegségek gyógyítására javallott. Az idült mozgásszervi problémáknál, kopásos, degeneratív betegségek esetében a betegek több, mint 90 százaléka pozitív eredményekről számolt be.
Zalakaros környékén az 1960-as években szénhidrogént kerestek, ekkor bukkantak rá a mozgásszervi betegségekre kiválóan alkalmas gyógyvízre. A fúrásnál forró, kénes víz tört a felszínre, azóta is támogatva a különböző betegségek gyógyítását. Összetételének köszönhetően a zalakarosi gyógyvizet ízületi- és mozgásszervi megbetegedésekre, valamint az immunrendszer erősítésre is alkalmazzák.
A Zalakarosi Fürdő fedett részlege egész évben üzemel. Húsz medencéje közül hétben gyógyvízben mártózhatnak meg a vendégek. A tíz különböző vízi attrakciót és a vadvízi áramot is felvonultató beltéri élménymedencéből közvetlen kijárat vezet a kültéri medencébe.
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő az év minden napján várja a fürdőzőket, pihenésre, feltöltődésre, illetve gyógyulásra vágyó vendégeket a gyógyfürdő, élményfürdő, aquapark, szauna részlegeken, míg nyáron strand áll a vendégek szolgálatára.
A komplexum gyógyfürdő szárnyában elsősorban a pihenésé, a gyógyulásé a főszerep, itt találhatóak a gyógyvizes medencék, valamint az élménymedencék. Mivel elkülönül a családi szárnytól, ezért a vendégek itt zavartalanul élvezhetik a lazító, melegvizes, relaxáló fürdőzést.
A kiváló minőségű sárvári gyógyvízzel töltött medencék gyógyírt kínálnak a fájó ízületekre, valamint a reumatikus panaszokra is. Az élménymedencében vállmasszírozó, sodrófolyosó és buzgárok egészítik ki a tökéletes kikapcsolódást.
A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda Budapest szívében, a Döbrendeti tér 9. szám alatt várja a 14 év feletti látogatókat. A létesítmény híres a törökfürdőjéről, amelyet külön látogathatnak a férfiak és a nők. A wellness és szaunavilág mellett különböző masszázsokra is be lehet fizetni, aki pedig egy igazán különleges élményre vágyik, a fürdő tetején lévő nyitott medencéből csodálhatja meg Budapestet. A fürdő gyógyvize elsősorban mozgásszervi betegségek, csontritkulás és porckorongsérv kezelésére alkalmasak. De a gyógyvizet az ivókutakból belsőleg is érdemes fogyasztani, ugyanis kiváló vesebetegségek és emésztési problémák kezelésére.
Az alábbi izgalmas videó bemutatja, honnan származik a Rudas Gyógyfürdő vize:
