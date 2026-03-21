Elindult a tulipánszüret szezon: ezekre a helyekre érdemes menni 2026-ban

A tulipánszüret az egyik legnépszerűbb tavaszi program.

A tulipánszüret időpontja az időjárástól függ.

Balatontól a Dunakanyarig több látványos helyszín is vár.

A tulipánszüret igazi családi program, hiszen ez az élmény egyszerre kirándulás a friss levegőn, esztétikai élmény és fotózás a természetben. Az elmúlt években a tulipánszüretből igazi szezonnyitó program lett. Egyre több helyszínen nyílnak meg a kertek, sokszor extra programokkal fűszerezve. Így már nem csak a virágok miatt érdemes ellátogatni egy ilyen helyre.

Tulipánszüret tavasszal, ahol saját csokrot is szedhetsz.

Fotó: Kurka Geza Corey / shutterstock

Tulipánszüret 2026: mikor indul a szezon?

A tulipánszüret időpontja minden évben az időjárástól függ. Ha márciusban kellemesen meleg a hőmérséklet, már a hónap végén megjelenhetnek az első virágok, hűvösebb tavasz esetén inkább április elejére tolódik a nyitás. A legtöbb helyszínen néhány hétig tart a szezon, ezért érdemes előre kiválasztani a dátumot, nehogy elszalasszuk.

Balatoni panoráma és tulipánmezők

A Balaton déli partján több helyszínen is szerveznek tulipánszüretet. Kőröshegyen már évek óta az egyik legismertebb virágoskert várja a látogatókat, ahol több tucat fajta tulipán nyílik egyszerre. A területen külön fotós helyszíneket is kialakítanak, így sokan kifejezetten a képek miatt érkeznek ide. A közelben, Szőlősgyörökön egy másik látványos kert is megnyílik tavasszal. Itt akár egymillió virág között lehet sétálni, a hosszú sorok között haladva olyan érzésünk támad, mintha Hollandiában lennénk.

Tulipánszüret a Dunakanyarban

A Dunakanyar környéke sem marad ki a tavaszi programokból. Vác közelében több hétvégén is megnyitják a virágmezőt, ahol a tulipánszüret mellett kézműves vásár és családi programok is várják az érkezőket. A helyszín előnye, hogy könnyen megközelíthető Budapestről, így akár egy félnapos programnak is belefér.

Vértes és Tisza-tó: természetközeli élmény

Aki inkább nyugodtabb, természetközeli helyszínt keres, Csákvár környékén találhat jó opciót. A Vértes lankái között kialakított kertben több tucat tulipánfajta nyílik, és a gyönyörű kilátás miatt már önmagában a séta is megéri. A Tisza-tónál, Abádszalók közelében egyre nagyobb területen rendeznek tulipánszüretet. Több százezer virág borítja a mezőt, a helyszínen játszótér, pihenőhelyek és büfé is van, így családos programnak is kiváló választás.