Elindult a tulipánszüret szezon: ezekre a helyekre érdemes menni 2026-ban

A tulipánszüret igazi családi program, hiszen ez az élmény egyszerre kirándulás a friss levegőn, esztétikai élmény és fotózás a természetben. Az elmúlt években a tulipánszüretből igazi szezonnyitó program lett. Egyre több helyszínen nyílnak meg a kertek, sokszor extra programokkal fűszerezve. Így már nem csak a virágok miatt érdemes ellátogatni egy ilyen helyre.
A tulipánszüret időpontja minden évben az időjárástól függ. Ha márciusban kellemesen meleg a hőmérséklet, már a hónap végén megjelenhetnek az első virágok, hűvösebb tavasz esetén inkább április elejére tolódik a nyitás. A legtöbb helyszínen néhány hétig tart a szezon, ezért érdemes előre kiválasztani a dátumot, nehogy elszalasszuk.
A Balaton déli partján több helyszínen is szerveznek tulipánszüretet. Kőröshegyen már évek óta az egyik legismertebb virágoskert várja a látogatókat, ahol több tucat fajta tulipán nyílik egyszerre. A területen külön fotós helyszíneket is kialakítanak, így sokan kifejezetten a képek miatt érkeznek ide. A közelben, Szőlősgyörökön egy másik látványos kert is megnyílik tavasszal. Itt akár egymillió virág között lehet sétálni, a hosszú sorok között haladva olyan érzésünk támad, mintha Hollandiában lennénk.
A Dunakanyar környéke sem marad ki a tavaszi programokból. Vác közelében több hétvégén is megnyitják a virágmezőt, ahol a tulipánszüret mellett kézműves vásár és családi programok is várják az érkezőket. A helyszín előnye, hogy könnyen megközelíthető Budapestről, így akár egy félnapos programnak is belefér.
Aki inkább nyugodtabb, természetközeli helyszínt keres, Csákvár környékén találhat jó opciót. A Vértes lankái között kialakított kertben több tucat tulipánfajta nyílik, és a gyönyörű kilátás miatt már önmagában a séta is megéri. A Tisza-tónál, Abádszalók közelében egyre nagyobb területen rendeznek tulipánszüretet. Több százezer virág borítja a mezőt, a helyszínen játszótér, pihenőhelyek és büfé is van, így családos programnak is kiváló választás.
A mórahalmi tulipánszüret néhány év alatt a térség egyik kedvelt tavaszi programja lett. A kert 2021-ben nyitott meg, és ma már a környék turisztikai kínálatának is része. A virágsorok között sétálva saját csokrot szedhetsz, a szervezők pedig hosszabb távon közösségi, kézműves programokkal is bővítik a kínálatot.
A legtöbb tulipánszüretes kert belépőjeggyel látogatható, és a leszedett virágokért külön kell fizetni. Egy szál tulipán ára általában néhány száz forint, a pontos árak helyszínenként eltérhetnek.
