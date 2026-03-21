Elindult a tulipánszüret szezon: ezekre a helyekre érdemes menni 2026-ban

Elindult a tulipánszüret szezon: ezekre a helyekre érdemes menni 2026-ban

tulipánszüret
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 13:45
kirándulásSzedd magadfotózástavasz
A tavasz közeledtével elkezdjük szervezni a szabadtéri programokat. A tulipánszüret az elmúlt években igazi szezonnyitó programmá vált, ahol egy egész napot eltölthetsz. Összeszedtük, hol és mikor nyílnak meg az első tulipánmezők 2026-ban.
Szabó Szilvi
  • A tulipánszüret az egyik legnépszerűbb tavaszi program.
  • A tulipánszüret időpontja az időjárástól függ.
  • Balatontól a Dunakanyarig több látványos helyszín is vár.

A tulipánszüret igazi családi program, hiszen ez az élmény egyszerre kirándulás a friss levegőn, esztétikai élmény és fotózás a természetben.  Az elmúlt években a tulipánszüretből igazi szezonnyitó program lett. Egyre több helyszínen nyílnak meg a kertek, sokszor extra programokkal fűszerezve. Így már nem csak a virágok miatt érdemes ellátogatni egy ilyen helyre.

Tulipánszüret a tulipánmezőn.
Tulipánszüret tavasszal, ahol saját csokrot is szedhetsz.
Fotó: Kurka Geza Corey /   shutterstock

Tulipánszüret 2026: mikor indul a szezon?

A tulipánszüret időpontja minden évben az időjárástól függ. Ha márciusban kellemesen meleg a hőmérséklet, már a hónap végén megjelenhetnek az első virágok, hűvösebb tavasz esetén inkább április elejére tolódik a nyitás. A legtöbb helyszínen néhány hétig tart a szezon, ezért érdemes előre kiválasztani a dátumot, nehogy elszalasszuk.

Balatoni panoráma és tulipánmezők 

A Balaton déli partján több helyszínen is szerveznek tulipánszüretet. Kőröshegyen már évek óta az egyik legismertebb virágoskert várja a látogatókat, ahol több tucat fajta tulipán nyílik egyszerre. A területen külön fotós helyszíneket is kialakítanak, így sokan kifejezetten a képek miatt érkeznek ide. A közelben, Szőlősgyörökön egy másik látványos kert is megnyílik tavasszal. Itt akár egymillió virág között lehet sétálni, a hosszú sorok között haladva olyan érzésünk támad, mintha Hollandiában lennénk. 

Tulipánszüret a Dunakanyarban

A Dunakanyar környéke sem marad ki a tavaszi programokból. Vác közelében több hétvégén is megnyitják a virágmezőt, ahol a tulipánszüret mellett kézműves vásár és családi programok is várják az érkezőket. A helyszín előnye, hogy könnyen megközelíthető Budapestről, így akár egy félnapos programnak is belefér.

Vértes és Tisza-tó: természetközeli élmény

Aki inkább nyugodtabb, természetközeli helyszínt keres, Csákvár környékén találhat jó opciót. A Vértes lankái között kialakított kertben több tucat tulipánfajta nyílik, és a gyönyörű kilátás miatt már önmagában a séta is megéri. A Tisza-tónál, Abádszalók közelében egyre nagyobb területen rendeznek tulipánszüretet. Több százezer virág borítja a mezőt, a helyszínen játszótér, pihenőhelyek és büfé is van, így családos programnak is kiváló választás.

Tulipánszüret a Dél-Alföldön

A mórahalmi tulipánszüret néhány év alatt a térség egyik kedvelt tavaszi programja lett. A kert 2021-ben nyitott meg, és ma már a környék turisztikai kínálatának is része. A virágsorok között sétálva saját csokrot szedhetsz, a szervezők pedig hosszabb távon közösségi, kézműves programokkal is bővítik a kínálatot.

Mire számíts a helyszíneken?

A legtöbb tulipánszüretes kert belépőjeggyel látogatható, és a leszedett virágokért külön kell fizetni. Egy szál tulipán ára általában néhány száz forint, a pontos árak helyszínenként eltérhetnek.

Ami közös ezekben a programokban:

  • fotózásra kialakított területek
  • „szedd magad” rendszer
  • családbarát környezet
  • büfé vagy pihenőhelyek

Ha a saját kertedben ültetnél tulipánt, érdemes megnézned az alábbi videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu