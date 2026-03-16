Julianus-kilátó, Börzsöny

Irány Nagymaros: lehengerlő panoráma vár a Julianus-kilátóból

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 16:15
belföldi utazás túra Nagymaros dunakanyar Börzsöny
Végre beköszöntött a tavasz, az aktív pihenés szerelmesei pedig újra felvehetik a túracipőt, hogy a természetben töltsék a szabadidejüket. Ehhez kiváló úti cél a Dunakanyar, pontosabban Nagymaros és az onnan megközelíthető Julianus-kilátó, amelyet megmászva páratlan kilátásban lehet részünk.
László Juli
  • A Julianus-kilátó története majdnem 100 éves. 
  • Elképesztő panorámát nyújt a magaslat teteje.
  • Körtúra keretében is megközelíthetjük a kilátót. 
  • Nem szabad megfeledkezni a felszerelésről sem.

A Börzsöny nyugati peremén, Nagymaros és Zebegény között található a Julianus-kilátó, amely mindkét településről megközelíthető egy könnyű, de kaptatókkal átszőtt túra keretében. Megéri azonban a fáradtságot a hegymenetes gyaloglás, hiszen a jutalmunk lélegzetelállító lesz.

A Julianus-kilátó alulnézetből
Tökéletes úti cél lehet a Julianus-kilátó barátokkal, családdal, és a párunkkal, de akár négylábú barátainkkal is
Érdekességekkel átszőtt a Julianus-kilátó története

A két világháború közötti időszakban, vagyis a magyar turistamozgalom idején épült meg a Julianus-kilátó, amelyet az Encián Turista Egyesület építtetett. Nevét a 13. században élő domonkos szerzetesről, Julianus barátról kapta, aki ismert volt keleti utazásairól, és a magyarság felkutatásáról. Ennek a felfedező és messzi vidékeket járó személynek állít emléket a kilátó. 

A bástyára emlékeztető kétemeletes magasles kőből épült, a szinteket csigalépcsővel közelíthetjük meg, itt azonban érdemes óvatosan közlekedni, mivel a felfelé vezető út kifejezetten keskeny és meredek.

A környék legszebb panorámája tárul elénk

A Julianus-kilátó 2025-ben az Év Kilátója versenyen a harmadik helyezést érte el, de nemcsak emiatt érdemes meglátogatni. A magasles tetejéről egyszerre gyönyörködhetünk a Duna kanyarulatában, a Visegrádi várban, valamint a Visegrádi-hegység és a Börzsöny vonulataiban, méghozzá 360 fokban. Amerre fordulunk, más és más arcát láthatjuk a környező helyeknek, a folyónak és a hegyvidéknek, egyszóval a természetnek. 

Panoráma a Julianus-kilátóból
Tiszta időben a távolabbi hegyek is felsejlenek a Julianus-kilátóból nézelődve
Körtúra: a Julianus-kilátó meglátogatása

Akik szeretnének egy közepes nehézségű túrát végigcsinálni, azoknak a kb. 10,5 km hosszúságú, nagyjából 400 méretes szintemelkedést magában foglaló körtúrát javasoljuk, amely Nagymarosról indul és oda is ér vissza. A túra kezdetén a kék jelzést, vagyis az Országos Kéktúra útvonalat kell követnünk. Mintegy 40 perc alatt érhetünk fel a 442 méteren található Szent Mihály-nyeregbe, ahonnan igény szerint egy kis kitérővel a sárga jelzést követve eljuthatunk a Szent Mihály-hegyre, illetve a kék barlang ábrát követve a Remete-barlanghoz. Innen térhetünk vissza az eredeti kék útvonalra, míg némi emelkedő után fel nem jutunk a 482 méteren álló Hegyes-tetőre. Erről a pontról hamar megpillanthatjuk az 1939-ben épült, mára teljesen felújított és biztonságosan látogatható 15 méteres Julianus-kilátót. 

A körtúra pontos útvonala: 

Nagymaros – Templom-völgy – Szent Mihály-nyereg – Hegyes-tető – Büdös-tó – Köves-mező – Gubacsi-hálás – Nagymaros

A magasságok után némi lejtő következik, ám ezeket járva is érdemes időnként megállni, felnézni, és a fák között felsejlő Dunakanyar látványában gyönyörködni. Utunkat folytatva a Köves-mező után áttérünk a zöld háromszög jelzésre és ezen haladunk egészen a 360 méteren található Gubacsi-hálásig, amely Nagymaros határához közel terül el. Az eltéveszthetetlen kereszteződéshez érve végül a piros jelzésen megyünk lefelé és érkezünk be a városba, majd a kiindulási pontra.

Erről semmiképpen se feledkezz meg

A túrához tanácsos megfelelő felszerelést összeállítani, amelynek legfontosabb eleme egy strapabíró, emelkedők és lejtők bejárására is alkalmas túracipő vagy bakancs. Segíthet a meredek szakaszokon a túrabot, amellyel biztonságosabban közlekedhetünk és az esetleges sérüléseket is megelőzhetjük. Fontos a technikai ruházat is, amely megfelelően szellőzik és segít elvezetni az izzadtságot. Mindenképpen legyen a túrahátizsákban megfelelő mennyiségű folyadék, főleg hogy az út során nincs vízvételi lehetőség. Érdemes némi ételt is csomagolni, amelyet a Julianus-kilátó tövénél elhelyezett padokon fogyaszthatunk el pihenésképpen. Aki pedig a túrát segítő vagy kiegészítő telefonos applikációkra esküszik, még az indulás előtt töltse le a számára megfelelőt. 

Nincs kivel túráznod? Egyedül sem kell félned, hiszen vannak praktikák, amelyekkel biztonságban érezheted magad az erdőben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
