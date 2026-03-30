Fiatalító forrás rejlik a Bakony mélyén: így hathat rád a vize

Fiatalító forrás rejlik a Bakony mélyén: így hathat rád a vize

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 15:00
A Bakony erdeiben megbújik egy különlegesség, amelynek már a neve is sejtelmes. Vajon a Fiatalító-forrás tényleg segít abban, hogy visszafordítsuk az idő kerekét?
Egyre több kirándulót vonz a Zirctől nem mesze megbúvó Fiatalító-forrás. Az ideutazók mind szeretnék megtapasztalni a megfiatalodás élményét. A tapasztalatok szerint nemcsak a forrás kristálytiszta vize, hanem a körülötte uralkodó nyugalom is felfrissíti az embert, így hát a Bakonyban járva érdemes útba ejteni a hangulatos erdei pihenőhelyet.

A zirci fiatalító-forrásból vize
A Fiatalító-forrás Zirc mellett kedvelt helyszíne a túrázóknak
Illusztráció: Gorgev / Shutterstock

Hogyan közelíthető meg a Fiatalító-forrás Zirc mellett?

A forrás a Bakony szívében, a Pintér-hegy nyugati oldalában fakad, és az Országos Kéktúra útvonaláról letérve érhető el, így a természetjárók számára könnyen beilleszthető egy kirándulásba. A környéken padok és tűzrakóhely is található, ezért sok túrázó itt tart pihenőt a hosszabb útvonalak során. A forrás vízhozama változó: csapadékos időszakban bővebben csordogál, míg száraz nyarakon előfordul, hogy a forrás átmenetileg elapad.

Egy kellemes túra a Bakonyban

A Fiatalító-forrás gyakran szerepel különböző bakonyi túraútvonalak állomásai között. Egyes teljesítménytúrák során a kirándulók úgy tartják, hogy aki megérinti a forrás vizét, az újult erővel folytathatja az utat. A környéken vezető erdei ösvények általában közepes nehézségűek: lankás emelkedők, árnyas bükkösök és csendes völgyek váltják egymást, így a túra nemcsak sportélmény, hanem igazi feltöltődés is a Bakony egyik legbájosabb, kevésbé ismert zugában. Egyébként a Bakonyban sok szép kirándulóhely van, amit érdemes meglátogatni.

Tényleg hat ránk a forrás vize? 

A Fiatalító-forrás neve inkább csak legenda, mint tudományos állítás. A kirándulók szerint azonban a tiszta erdei levegő, a csobogó víz hangja és a pihenés együtt valóban felfrissíti az embert. A bakonyi források többsége természetes eredetű karsztvízből táplálkozik, amely a hegyek mészkőrétegein keresztül szűrődik meg, ezért különösen tisztának tartják. A látogatók gyakran visznek magukkal kulacsot, hogy minél tovább élvezhessék áldásos hatását, de sokan inkább csak megmossák benne az arcukat vagy a kezüket, mintegy jelképes fiatalító rituáléként.

A Fiatalító-forrás legendájának nyomában

A bakonyi erdőkben sok forráshoz kötődnek apró történetek, és ez alól a Fiatalító-forrás sem kivétel. A helyiek szerint a név onnan ered, hogy a régi időkben a környéken dolgozó erdészek és favágók gyakran megálltak itt pihenni. A hideg vízzel megmosták az arcukat, és úgy látták, mintha éveket fiatalodtak volna. Mások szerint a név inkább a hely hangulatára utal: a csendes bükkös, a friss levegő és a csobogó víz együtt olyan felüdülést nyújt, amely után az ember valóban könnyebbnek és energikusabbnak érzi magát.

Mit érdemes még megnézni a közelben?

A környék igazi kirándulóparadicsom. A Pintér-hegy erdős lejtői bükkerdőkkel borítottak, és több kisebb barlang is található a közelben. A hegy tövében tanösvény vezet végig, amely bemutatja a Bakony geológiáját, növény -és állatvilágát, így egy családi kirándulás során is izgalmas program lehet. A térség ráadásul a természetjárók kedvelt útvonala: a Bakony számos forrása, patakvölgye és szurdoka további látnivalókat kínál, ezért érdemes egy egész napot szánni a környék felfedezésére. A bakonyi Gyilkos-tavat láttad már? 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu