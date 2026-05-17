Villám csapott a repülőbe, utasokkal tömve hajtott végre kényszerleszállást

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 20:35
Siralmas perceket éltek át azok az utasok, akik csütörtök délután szálltak fel Londonban. Menetrend szerint indultak Olaszországba, de a rémálom alig néhány perccel a felszállás után elkezdődött.
Hatalmas dörej, vakító villanás, majd a halálos csend – valahogy így élhették meg az easyJet U28305-ös járatának utasai azt a horrorisztikus pillanatot, amikor a repülőgépükbe csapott a villám. Az Airbus A319-es gép csütörtök délután, pontban 14 óra 22 perckor emelkedett a magasba a londoni Gatwick repülőtérről, hogy Milánóba repítse a fedélzeten tartózkodókat. Alig hagyták el azonban a kifutópályát, a természet brutális erővel sújtott le rájuk.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A pilóták azonnal kapcsoltak: nem kockáztattak, megfordították a gépet, és vészhelyzetet jelentve azonnal megkezdték a kényszerleszállást.

Megszólalt a drámai landolás után az easyJet

Bár a fedélzeten ülők minden bizonnyal életük legfélelmetesebb perceit élték át, a légitársaság igyekezett hűteni a kedélyeket.

A repülőgép a felszállás után nem sokkal visszatért a London Gatwick repülőtérre, miután a szabályzatnak megfelelően villámcsapás érte

– nyilatkozta az easyJet szóvivője, aki hozzátette: a gépeket felkészítették az ilyen extrém helyzetekre.

A repülőgép fel van szerelve a villámcsapások biztonságos elviselésére, a járat biztonsága egyetlen percig sem forgott kockázatban. A pilóta rutinleszállást hajtott végre. Az utasoknak frissítőket biztosítottunk a terminálon, és gondoskodtunk egy cseregépről, valamint új személyzetről, hogy még aznap este eljuthassanak Milánóba.

Gyakoribb, mint hinnénk?

A Gatwick repülőtér munkatársai is megerősítették a drámai eseményeket. Elmondásuk szerint a gép biztonságosan földet ért, és bár az eset rendkívül ijesztőnek tűnik, a modern repülőket úgy tervezték, hogy elvezessék az elektromos töltést az utasoktól.

A statisztikák szerint egy-egy repülőgépet évente átlagosan egyszer vagy kétszer ér villámcsapás. Sőt, a szakértők szerint gyakran maguk a repülők „vonzzák be” a bajt, mivel jelenlétük felerősíti a viharfelhők elektromos mezejét. Szerencsére a technika működik: évtizedek óta nem történt katasztrófa villámcsapás miatt, de a sokkot kapott utasoknak ez aligha nyújtott vigaszt a felhők között. A pórul járt Airbus most kényszerpihenőre vonul, a kötelező és szigorú átvizsgálásig nem emelkedhet a magasba – adta hírül a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
