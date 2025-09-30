Az orvos, aki visszafordította az öregedést – Most elárulta egyszerű, fiatalító rutinját, ami tényleg működik

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 11:45
öregedésfiatalítás
Az emberiség évszázadok óta keresi az örök fiatalság kulcsát, amire lehet, hogy végre fény derült! Cikkünkben ezért most feltárjuk, hogy egy orvos, aki sok éve a halál torkában találta magát, hogyan fordította vissza az öregedést. Egyszerű, napi rutinját ugyanis bárki a szokásává teheti!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Nincs olyan ember a Földön, akit előbb vagy utóbb ne érne utol rövid életünk szomorú valósága. Ebből adódóan nem véletlen, hogy annyian próbálkoznak különböző fiatalító rutinokkal, étrendekkel és táplálék-kiegészítőkkel, amelyekkel sokáig egészségesek, fittek és szépek maradhatnak. Azonban egy orvos most azt állítja, hogy egy teljesen egyszerű napi rutinnal te is visszafordíthatod az öregedést!

Nő, aki felvette a harcot az öregedéssel szemben
Egy orvos végre felfedezte az öregedés ellenszerét!
Fotó: Dimitri Otis /  GettyImages

Tényleg visszafordítható az öregedés? A rutin, ami évtizedeket adhat

Dr. Alka Patelt több mint 10 évvel ezelőtt szállították kórházba, miután magas láza miatt sokszervi elégtelenséget diagnosztizáltak nála. A háromgyermekes édesanya elmondása szerint rettenetesen stresszes életet élt és nem vette észre a vészjelzéseket. Ma azonban, 14 évvel később az 53 éves Dr. Patel azt állítja, hogy biológiai kora egy 20 évesének felel meg, ezt pedig lenyűgöző rutinjának köszönheti, amit te is könnyedén elsajátíthatsz. A technikák ugyanis – amelyek akár plusz évtizedeket adhatnak – ingyenesek és nagyon kevés időt vesznek igénybe. Lássuk is, melyek ezek!

  • Napindító rutin

Dr. Patel szerint érdemes nyújtással kezdened a napot, melynek fontos alapját képezik az egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok, amelyeket maximum 1 percig kell kitartanod. (Egy korábbi kutatás ugyanis azt mutatta, hogy akik nem tudtak 10 másodpercig fél lábon állni, azoknál pár év elteltével több mint 80 százalékkal nőtt a halálozás kockázata.) Ezt követően pedig ne a kávéfőző felé vedd az irányt, hanem inkább igyál pár korty vizet és ezt tedd meg fél óránként.

Idős nő, aki reggeli nyújtással kezd, így lassítva az öregedést
A reggelé nyújtás sokat segíthet az öregedés lassításában, visszafordításában
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 
  • Déli rutin

Természetesen a táplálkozásodra is nagyon oda kell figyelned, ha vissza szeretnéd fordítani az öregedést. Ennek érdekében ebédidőben részesítsd előnyben a fehérjében és rostban gazdag ételeket, majd menj el egyet sétálni vagy futni. Továbbá, ha te is gép előtt görnyedsz, mint Dr. Patel, akkor ne csak ülve, hanem állva is dolgozz, hogy javítsd a vérkeringésed és szíved egészségét.

  • Napvégi rutin

Egy húzós nap után huppanj le a kanapéra és gondold át a napodat. Adj hálát a legapróbb dolgokért is, amelyek örömet okoztak. Ezek ugyanis csökkentik a stresszt és javítják a kognitív funkciókat. Ezután jöhet egy korai vacsora, így szervezeted még lefekvés előtt be tudja fejezni az emésztést, ami hozzájárul a pihentető alváshoz.

  • Esti rutin

Az alvást szinte mindenhol hangsúlyozzák, ahol az egészség, valamint a hosszú élet témája kerül terítékre. A szakértő azonban ennél tovább megy, ugyanis estére is állít ébresztőt, ezzel jelezve, hogy lejárt a képernyőhasználat. Elmondása szerint ez  a rutin segít neki ráhangolódni az alvásra és a kék fény sem gátolja meg a melatonin termelést.

Az alábbi videó felfedi a sikeres öregedés képletét:

