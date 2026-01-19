Nem úgy megy, mint remélted? Ezt rontják el a legtöbben síeléskor

A síelés tanulása már az első mozdulatoknál eldől, később nehéz javítani a rossz beidegződéseken.

A túl korai vagy rosszul felépített kezdés félelmet és rossz technikákat rögzíthet.

Az első 20–25 óra oktatás hosszú évekre meghatározza a síélményt.

A síelés tanulásának megkezdésekor mindenki máshonnan indul. Van, aki sportos háttérrel érkezik, más teljesen a nulláról kezd. Van, akit az eséstől való félelem blokkol, és van, aki túl hamar túl sokat akar haladni. Az oktató feladata ilyenkor az, hogy felismerje az egyéni határokat és lehetőségeket. Erről beszélgettünk Zsigmond Tamással, a FreeRide Club Síiskola & Snowboardsuli oktatójával.

Zsigmond Tamás síoktató szerint a síelés tanulása során az első beidegződések évekre meghatározzák a technikát.

Fotó: Zsigmond Tamás

Mikor érdemes elkezdeni a síelést?

Van, aki már kétévesen sílécre állítja a gyerekét, de ez önmagában nem jelent valódi előnyt. Sokkal fontosabb, hogy akkor kezdjen el síelni, amikor már stabilan meg tud állni a léceken.

Négyéves kor előtt az ízületek még nincsenek úgy kifejlődve, hogy komolyabb terhelést kapjanak. A mozgáskoordináció is addigra áll össze annyira, hogy az alapoknak egyáltalán legyen értelme. Előtte inkább csak próbálkozásról beszélhetünk

– magyarázza Zsigmond Tamás. Abban ugyanakkor egyetért, hogy a gyerekek könnyebben tanulnak. Sokkal ösztönösebben mozognak, kevesebb bennük a félelem; és bár a kezdetleges koordinációjuk miatt a tanulási folyamat esetükben nem feltétlenül gyorsabb, sokkal egyenletesebb. Amit egyszer megértenek, arra nagyon sokáig emlékeznek.

„Az igazán optimális életkor hatéves kor környékén van. Ott történik egy ugrás. Akkor nagyon gyorsan és könnyen meg lehet tanítani a gyerekeket síelni” – teszi hozzá a síoktató.

Mit lát meg egy oktató az első percekben?

A síoktatás megkezdésekor még nem a technikát figyelik az oktatók. Zsigmond Tamás például a tanítványok egyensúlyérzékét teszteli néhány egyszerű gyakorlattal.

„Igazából menet közben derül ki minden. A mozgásminőség, az agilitás és a motiváció sokkal beszédesebb, mint bármilyen előre felállított teszt. Hamar látszik, mennyire figyel a tanítvány, mennyire együttműködő, és milyen tempóban lehet vele haladni.”