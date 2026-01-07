Itthon is lehet síelni: ezek a legjobb sípályák

A síelés Magyarországon is lehetséges, hiszen több pálya is működik.

Mátrától Eplényig több hazai síterep várja a kezdőket és haladókat.

Új sípálya is nyílik Sátoraljaújhelyen.

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a síelés kizárólag alpesi műfaj, pedig egy-egy hidegebb, havasabb időszakban Magyarországon is van lehetőség léceken csúszni. A hazai pályák nem a hosszú lesiklások, hanem a tanulás, gyakorlás, családi programok és a könnyű kikapcsolódás helyszínei. Vedd sorra velünk, melyik az öt legjobb sípálya Magyarországon: körkép következik.

Az öt legjobb hazai sípálya Magyarországon is élvezetessé teszi a népszerű téli sportot.

Fotó: Andrey Sinenkiy / 123RF

Az 5 legjobb sípálya Magyarországon

Mátra

A hazai síelés központja továbbra is a Mátra. Itt működik a legtöbb olyan pálya, ahol mesterséges hóval is biztosítják a szezont. A Mátraszentistván Sípark évek óta a legmegbízhatóbb választás. Több kék és piros pálya, felvonók, hóágyúzás, síiskola és esti síelés is elérhető. Kezdőknek és újrakezdőknek ideális, de a gyakorlottabb síelők sem unják meg gyorsan. Családosok körében különösen népszerű, mert jól szervezett és átlátható. A szintén mátrai Kékestető inkább hangulatában erős, bár leginkább időjárásfüggő. Ha van természetes hó, kellemes, retró élményt nyújt, főleg kezdőknek. Hosszú sínapokra viszont kevésbé alkalmas.

A Mátra az egyik legnépszerűbb síterep hazánkban.

Fotó: Komka Péter / MTI

Bükk

Bánkút neve sok tapasztalt síelőnek ismerősen cseng. A pályák meredekebbek, technikásabbak, ezért a síelés itt inkább a haladóknak élvezetes. A terep akkor mutatja meg igazán az erejét, amikor vastag, természetes hó borítja a hegyet. Jó körülmények között az egyik legjobb hazai sípálya.

Eplény

Az egyik legnagyobb hazai sícentrum az Eplényben található Síaréna Vibe Park több kilométernyi pályával, hóágyúzással, számos felvonóval és esti síelési lehetőséggel. A síszezon itt sokszor tovább tart, mint máshol, viszont hétvégéken nagy tömegre kell számítani. Egy napos kiruccanásra és intenzívebb gyakorlásra is alkalmas az Eplény Sípálya.

Eplényben található a legnagyobb sípályánk.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Síelés Budapest közelében

A visegrádi Nagyvillám Sípálya inkább tanulásra való. A lejtők rövidek, könnyen megközelíthetők, ezért a síelés itt főként gyerekeknek és teljesen kezdőknek ideális. Egy gyors délutáni csúszásra tökéletes választás.