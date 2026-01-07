Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Itthon is lehet síelni: ezek a legjobb sípályák

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 11:53
Ha nincs időd vagy pénzed egy hosszabb alpesi síútra, Magyarországon is akad néhány olyan sípálya, ahol egy-egy téli hétvégén elő lehet venni a léceket. Íme, ez az öt legjobb sípálya Magyarországon, ahol érdemes próbálkoznod.
  • A síelés Magyarországon is lehetséges, hiszen több pálya is működik.
  • Mátrától Eplényig több hazai síterep várja a kezdőket és haladókat.
  • Új sípálya is nyílik Sátoraljaújhelyen.

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a síelés kizárólag alpesi műfaj, pedig egy-egy hidegebb, havasabb időszakban Magyarországon is van lehetőség léceken csúszni. A hazai pályák nem a hosszú lesiklások, hanem a tanulás, gyakorlás, családi programok és a könnyű kikapcsolódás helyszínei. Vedd sorra velünk, melyik az öt legjobb sípálya Magyarországon: körkép következik.

A legjobb sípálya Magyarországon boldogan síelő fiatalokkal
Az öt legjobb hazai sípálya Magyarországon is élvezetessé teszi a népszerű téli sportot.
Fotó: Andrey Sinenkiy / 123RF

Az 5 legjobb sípálya Magyarországon

Mátra

A hazai síelés központja továbbra is a Mátra. Itt működik a legtöbb olyan pálya, ahol mesterséges hóval is biztosítják a szezont. A Mátraszentistván Sípark évek óta a legmegbízhatóbb választás. Több kék és piros pálya, felvonók, hóágyúzás, síiskola és esti síelés is elérhető. Kezdőknek és újrakezdőknek ideális, de a gyakorlottabb síelők sem unják meg gyorsan. Családosok körében különösen népszerű, mert jól szervezett és átlátható. A szintén mátrai Kékestető inkább hangulatában erős, bár leginkább időjárásfüggő. Ha van természetes hó, kellemes, retró élményt nyújt, főleg kezdőknek. Hosszú sínapokra viszont kevésbé alkalmas.

Sípálya a Mátrában
A Mátra az egyik legnépszerűbb síterep hazánkban.
Fotó: Komka Péter / MTI

Bükk

Bánkút neve sok tapasztalt síelőnek ismerősen cseng. A pályák meredekebbek, technikásabbak, ezért a síelés itt inkább a haladóknak élvezetes. A terep akkor mutatja meg igazán az erejét, amikor vastag, természetes hó borítja a hegyet. Jó körülmények között az egyik legjobb hazai sípálya.

Eplény

Az egyik legnagyobb hazai sícentrum az Eplényben található Síaréna Vibe Park több kilométernyi pályával, hóágyúzással, számos felvonóval és esti síelési lehetőséggel. A síszezon itt sokszor tovább tart, mint máshol, viszont hétvégéken nagy tömegre kell számítani. Egy napos kiruccanásra és intenzívebb gyakorlásra is alkalmas az Eplény Sípálya.

Eplényi sípálya
Eplényben található a legnagyobb sípályánk.
Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Síelés Budapest közelében

A visegrádi Nagyvillám Sípálya inkább tanulásra való. A lejtők rövidek, könnyen megközelíthetők, ezért a síelés itt főként gyerekeknek és teljesen kezdőknek ideális. Egy gyors délutáni csúszásra tökéletes választás.

Újdonság: síelés Sátoraljaújhelyen

A sor végére egy újonnan nyíló sípálya kerül: a 2026-os szezon jó híre, hogy január 9-től újra megnyílik Sátoraljaújhelyen a Zemplén Kalandpark sípályája. A pálya libegővel közelíthető meg, síiskola is működik, a szánkópálya pedig ingyenes. A jegyárak a hazai mezőnyben barátságosak, így ez a hely jó alternatíva lehet azoknak, akik kelet felé keresnek itthoni síelési lehetőséget.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
