Kékestető és Mátraháza: feledhetetlen téli kirándulás a Mátra szívében

Mátraháza Heves vármegyében, Gyöngyöstől mintegy 10–12 kilométerre, Budapesttől nagyjából 100 kilométerre található. Autóval másfél óra alatt elérhető, a hegyre vezető út jól karbantartott, bár télen – különösen hóesés idején – lassabb haladásra kell számítani. A település fekvése miatt természetes kapuja a Kékes, illetve Kékestető felé vezető túra- és közúti útvonalaknak, ezért nem csupán átmenő állomás, hanem önálló kirándulóhely is.

A Mátrában található, 1014 méter magas Kékestető hazák legmagasabb csúcsa / Fotó: © Wikipédia

Könnyen elérhető téli úti cél Budapesttől, illetve Gyöngyöstől is.

Szánkópályák, túraútvonalak és panoráma egy helyen, az ország legmagasabb pontján.

Mátraháza nyugalma és a Kékestető téli hangulata együtt ideális téli úti cél.

Kékestető télen – Mátraházáról indulva

A Mátraházáról induló séták és rövid túrák már önmagukban is élvezhető programot kínálnak. A település központjában álló Mátraházai Magyarok Nagyasszonya ferences templom egyszerű, letisztult épülete jól illeszkedik a hegyi környezethez, mellette a Naphimnusz Park csendes, szobrokkal tagolt területe télen is bejárható. A hóval borított park különösen alkalmas rövid sétákra, amikor a táj inkább szemlélésre, elményülésre, mint mozgásra hív. Mátraháza egykor ikonikus épülete volt a híres Hotel Pagoda is, azonban a jellegzetes épület ma már sajnos egyre inkább az enyészeté lesz.

A téli erdő csendjében akár egy rövid séta is felüdülést nyújthat / Fotó: Czímer Tamás / Shutterstock

A Kékestető Mátraházáról gyalogosan és autóval egyaránt könnyen megközelíthető, ezért a két hely télen szinte összeolvad. Magyarország legmagasabb pontja 1014 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, és a hideg hónapokban gyakran hópaplant kap akkor is, amikor az alacsonyabban fekvő területeken már nincs télies hangulat. A csúcs környéke jól kiépített, a parkolók, kilátópontok és vendéglátóhelyek télen is működnek.

A Kékestető a téli sportok paradicsoma

A Kékestető sípályái – megfelelő hóviszonyok esetén – elsősorban kezdőknek és kisgyerekes családoknak kínálnak jó lehetőséget. Bár itt található Magyarország 2. leghosszabb lesiklópályája, az 1,8 km-es pálya – amely a Mátraháza feletti Veronika-rétnél ér véget – nem igényel nagy kihívást. Persze a Kékestetőn is vannak nehezebb pályák, ezek azonban jóval rövidebbek.

A Kékestető Sícentrum azonban 2021 óta technikai okok miatt nem üzemel, a bezárás viszont nem végleges, remélhetőleg mihamarabb újra megnyitja kapuit a siklani vágyók előtt.

A szánkópályák viszont azok számára is élményt adnak, akik nem síelnek. Mátraházán működő szánkópálya van, Mátraszentimrén az üzemen kívüli sípályán, illetve a Bagolyirtáson lehet csúszni, míg Mátrafüred is két szánkópályával várja a szánkózókat.