Kékestető és Mátraháza: feledhetetlen téli kirándulás a Mátra szívében

Mátra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 09:15
A Mátra oldalában megbújó Mátraháza az ország egyik legfontosabb hegyi üdülőtelepe, amely télen egészen más arcát mutatja, mint a nyári kirándulószezonban. A település közvetlen szomszédságában emelkedő Kékestető pedig ilyenkor nemcsak földrajzi értelemben magasodik a környék fölé, hanem programkínálatban és hangulatban is.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Mátraháza Heves vármegyében, Gyöngyöstől mintegy 10–12 kilométerre, Budapesttől nagyjából 100 kilométerre található. Autóval másfél óra alatt elérhető, a hegyre vezető út jól karbantartott, bár télen – különösen hóesés idején – lassabb haladásra kell számítani. A település fekvése miatt természetes kapuja a Kékes, illetve Kékestető felé vezető túra- és közúti útvonalaknak, ezért nem csupán átmenő állomás, hanem önálló kirándulóhely is.

A Kékestető csúcsjelzés a Mátrában.
A Mátrában található, 1014 méter magas Kékestető hazák legmagasabb csúcsa / Fotó: © Wikipédia
  • Könnyen elérhető téli úti cél Budapesttől, illetve Gyöngyöstől is.
  • Szánkópályák, túraútvonalak és panoráma egy helyen, az ország legmagasabb pontján.
  • Mátraháza nyugalma és a Kékestető téli hangulata együtt ideális téli úti cél.

Kékestető télen – Mátraházáról indulva

A Mátraházáról induló séták és rövid túrák már önmagukban is élvezhető programot kínálnak. A település központjában álló Mátraházai Magyarok Nagyasszonya ferences templom egyszerű, letisztult épülete jól illeszkedik a hegyi környezethez, mellette a Naphimnusz Park csendes, szobrokkal tagolt területe télen is bejárható. A hóval borított park különösen alkalmas rövid sétákra, amikor a táj inkább szemlélésre, elményülésre, mint mozgásra hív. Mátraháza egykor ikonikus épülete volt a híres Hotel Pagoda is, azonban a jellegzetes épület ma már sajnos egyre inkább az enyészeté lesz.

Téli erdő, kopasz fák a Mátrában.
A téli erdő csendjében akár egy rövid séta is felüdülést nyújthat / Fotó: Czímer Tamás /  Shutterstock 

A Kékestető Mátraházáról gyalogosan és autóval egyaránt könnyen megközelíthető, ezért a két hely télen szinte összeolvad. Magyarország legmagasabb pontja 1014 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, és a hideg hónapokban gyakran hópaplant kap akkor is, amikor az alacsonyabban fekvő területeken már nincs télies hangulat. A csúcs környéke jól kiépített, a parkolók, kilátópontok és vendéglátóhelyek télen is működnek.

A Kékestető a téli sportok paradicsoma

A Kékestető sípályái – megfelelő hóviszonyok esetén – elsősorban kezdőknek és kisgyerekes családoknak kínálnak jó lehetőséget. Bár itt található Magyarország 2. leghosszabb lesiklópályája, az 1,8 km-es pálya – amely a Mátraháza feletti Veronika-rétnél ér véget – nem igényel nagy kihívást. Persze a Kékestetőn is vannak nehezebb pályák, ezek azonban jóval rövidebbek.

A Kékestető Sícentrum azonban 2021 óta technikai okok miatt nem üzemel, a bezárás viszont nem végleges, remélhetőleg mihamarabb újra megnyitja kapuit a siklani vágyók előtt.

A szánkópályák viszont azok számára is élményt adnak, akik nem síelnek. Mátraházán működő szánkópálya van, Mátraszentimrén az üzemen kívüli sípályán, illetve a Bagolyirtáson lehet csúszni, míg Mátrafüred is két szánkópályával várja a szánkózókat.  

Az előkészítés alatt álló, illetve a működő sípályákon szigorúan tilos a szánkózás!

Szánkózók a Mátra egyik szánkópályáján.
A Mátrában több szánkópálya is akad, ahol hódolhatsz a lesiklás jelentette örömöknek / Fotó: CZIMER TAMAS

A környék egyik előnye, hogy a téli sport könnyen kombinálható sétával vagy rövidebb túrával, amely nem igényel egész napos elköteleződést. A túrázók számára Mátraházáról több jelzett útvonal vezet a Kékes irányába. Télen ezek a szakaszok más ritmust kívánnak: a havas erdei utak, a fenyvesek csendje és a ritkább turistaforgalom miatt a hangsúly inkább a lassú sétán és a táj megfigyelésén van. A kilátás ilyenkor tisztább, a levegő szárazabb, így egy erdei séta igazi feltöltődést nyújthat.

Magyarország legmagasabb panorámája

A Kékestetőn álló televíziós torony kilátószintje tiszta időben messzire nyíló panorámát kínál, télen különösen látványos a havas Mátra gerinceinek látképe. Ez az a pont, ahol jól érzékelhető, miért vonzó a környék a hideg évszakban is: a lombtalan erdők miatt a kilátás nyitottabb, a havas hegyoldalak lankái jobban érvényesülnek, így a panoráma letisztultabb képet nyújt a Mátráról.

A Kékestetőn álló televízós torony őszi erdővel körülvéve.
A Kékestetőn magasodó  televíziós torony kilátószintjéről minden évszakban lenyűgöző kilátás nyílik / Fotó: © Wikipédia

Mátraháza és a Kékestető, mint téli kirándulóhelyek, nem ígérnek extrém élményeket, sokkal inkább jól szervezhető programokat. Síelés, szánkózás, rövid túrák és csendes séták váltják egymást, miközben a hegyvidéki környezet valódi télélményt nyújt.

Ez a kettősség – a könnyű elérhetőség és a hegyi hangulat együttese – az, ami miatt a Mátra ezen része évről évre visszatérő célpont a téli hónapokban.

Nézd meg videón, milyen szép a Kékestető télen:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
