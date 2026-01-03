Top 5 lenyűgöző síterep a világból, amelyről talán még nem is hallottál, pedig imádnád

A hideg hónapok sokak számára egyenlőek a téli sportok időszakával, a legtöbben ilyenkor felkerekednek és meg sem állnak a legismertebb síterepekig. Ausztria, Franciaország, Olaszország, Svájc vagy akár Lengyelország, Szlovákia közkedvelt pályái tárt karokkal várják ilyenkor a siklani vágyókat.

A marokkói Oukaimeden síterepe azon helyek közé tartozik, ahol nem is gondolnád, hogy lehet síelni.

Fotó: Loubane.mcs / Shutterstock

A világ távoli és váratlan helyein is találhatók működő síterepek, például Iránban, Marokkóban vagy Mongóliában.

Ezek a síközpontok különböző nehézségű pályákat, felvonókat és téli sportlehetőségeket kínálnak kezdőknek és haladóknak egyaránt.

Sok síterep nemcsak a téli hónapokban vonzó, hanem egyedi fekvésük, a kulturális élmények és a megfizethető árak miatt is érdemes felkeresni.

Extrém síterep-különlegességek a világ váratlan pontjain

De a világon számos más helyen is találhatók izgalmas sípályák, olyan helyszíneken is, ahol álmodban sem gondoltad volna, hogy léteznek jó minőségű pályák, hó és infrastruktúra, amely az arra tévedő síelőket kiszolgálja. Alábbi összeállításunkban a világ legextrémebb síterepei közül mazsoláztunk.

Dizin síközpont, Irán

A Teherántól alig több mint két órás autóútra északra található Dizin síközpont az Alborz-hegység közepén fekszik 2650-3600 méter magasan, ahol a síszezon decembertől májusig tart, a hóvastagság pedig 2-6 méter között van. Ez Irán első és legnagyobb síközpontja, amelyet a Nemzetközi Síszövetség is elismert, sőt számos nemzetközi verseny helyszíne is. Dizin sípályáin síelni és snowboardozni is lehet, míg a közeli Damavand-hegyen a pályán kívüli síelés is elérhető.

A 24 sípályát – amelyek elsősorban kevésbé tapasztalt síelők számára ideálisak, bár néhány nehezebb pálya is akad – 3 kabinos felvonó, 12 ülőlift, 1 csákányos és 7 tányéros felvonó szolgálja ki. A terepen emellett szállodák, magánapartmanok, éttermek, melegedők is megtalálhatók. A Dizin síközpont a világ 40 legmagasabban fekvő síterepe közé tartozik, az árak ugyanakkor európai mércével mérve kifejezetten olcsónak számítanak.

Sarıkamış síközpont, Törökország

A Kelet-Anatóliában, Kars közelében, a Çamurlu-hegyen található Sarıkamış síközpont egész Törökország legjobb minőségű havával büszkélkedhet. A síközpont 7 pályával rendelkezik, melyek nyomvonala vadregényes fenyőerdők között vezet végig 2632 és 2130 méter tengerszint feletti magasságon. Az összesen 21,3 kilométer hosszú sípályák mellett egy 1,1 kilométer hosszú sífutópálya is található itt.