Top 5 lenyűgöző síterep a világból, amelyről talán még nem is hallottál, pedig imádnád

A hideg hónapok sokak számára egyenlőek a téli sportok időszakával, a legtöbben ilyenkor felkerekednek és meg sem állnak a legismertebb síterepekig. Ausztria, Franciaország, Olaszország, Svájc vagy akár Lengyelország, Szlovákia közkedvelt pályái tárt karokkal várják ilyenkor a siklani vágyókat.
De a világon számos más helyen is találhatók izgalmas sípályák, olyan helyszíneken is, ahol álmodban sem gondoltad volna, hogy léteznek jó minőségű pályák, hó és infrastruktúra, amely az arra tévedő síelőket kiszolgálja. Alábbi összeállításunkban a világ legextrémebb síterepei közül mazsoláztunk.
A Teherántól alig több mint két órás autóútra északra található Dizin síközpont az Alborz-hegység közepén fekszik 2650-3600 méter magasan, ahol a síszezon decembertől májusig tart, a hóvastagság pedig 2-6 méter között van. Ez Irán első és legnagyobb síközpontja, amelyet a Nemzetközi Síszövetség is elismert, sőt számos nemzetközi verseny helyszíne is. Dizin sípályáin síelni és snowboardozni is lehet, míg a közeli Damavand-hegyen a pályán kívüli síelés is elérhető.
A 24 sípályát – amelyek elsősorban kevésbé tapasztalt síelők számára ideálisak, bár néhány nehezebb pálya is akad – 3 kabinos felvonó, 12 ülőlift, 1 csákányos és 7 tányéros felvonó szolgálja ki. A terepen emellett szállodák, magánapartmanok, éttermek, melegedők is megtalálhatók. A Dizin síközpont a világ 40 legmagasabban fekvő síterepe közé tartozik, az árak ugyanakkor európai mércével mérve kifejezetten olcsónak számítanak.
A Kelet-Anatóliában, Kars közelében, a Çamurlu-hegyen található Sarıkamış síközpont egész Törökország legjobb minőségű havával büszkélkedhet. A síközpont 7 pályával rendelkezik, melyek nyomvonala vadregényes fenyőerdők között vezet végig 2632 és 2130 méter tengerszint feletti magasságon. Az összesen 21,3 kilométer hosszú sípályák mellett egy 1,1 kilométer hosszú sífutópálya is található itt.
Sarıkamış síközpontban a síszezon december közepétől április közepéig tart, a helyszínen pedig sí- és snowboard leckéket is lehet venni. A téli pihenésüket itt töltők számára számos szálloda, panzió, vendégház, apartman és étterem áll rendelkezésre. A pályákat 5 modern sílift szolgálja ki, közülük az egyik egy 6 személyes, buborékos felvonó. A napi jegy 50 TRY, vagyis alig 2500 forint körül mozog.
Ulánbátortól 13 kilométerre, a Bogd Khan-hegyen található Sky Resort Mongólia első és legismertebb síterepe, amelynek lejtői 1570 és 1379 méter tengerszint feletti magasságban húzódnak. Összesen 9 pálya áll a siklani vágyók rendelkezésére, közülük 4 könnyű, 2 közepes és 1 nehéz sípálya, illetve egy síiskola és egy szánkópálya. Aki akar, éjszakai síelésen is részt vehet 18-22 óra között.
A síterepen 2 darab 4 személyes ülőlift, 2 tányéros és 3 mozgó szőnyeg található, illetve hóágyúkkal biztosítják a pályák minőségét, amikor nem hull elegendő hó. Az üdülőhely persze nemcsak télen várja a vendégeket, nyáron például golfpálya működik itt, így a létesítményhez szálloda, étterem, sífelszereléseket árusító üzlet, és uszoda is tartozik. A síszezon általában novembertől márciusig vagy áprilisig tart, az időjárási viszonyoktól függően.
Az indiai Gulmarg Ski Resort Ázsia egyik legjobb síterepe. Professzionálisan vezetett sí- és snowboardtanfolyamokat, valamint off-piste és backcountry túrákat (pályán kívüli síelési lehetőségek – ezek kizárólag haladó síelőknek ajánlottak) kínál kivételes minőségű porhóban. A síterep a nyugati Himalájában, 2650 méteres magasságban fekszik, ami stabil hóviszonyokat biztosít a téli szezonban.
Gulmargban emellett korcsolyázni és motoros szánozni is lehet, ugyanakkor a helyszín adottságai miatt ez a helyszín nem ajánlott kezdők vagy kisgyerekes családok számára. Fontos szem előtt tartani, hogy Gulmarg alapvető szolgáltatásokat kínál, de Kasmír nem egy luxus svájci síparadicsom, így az 5 csillagos kényelem nem általános.
Oukaïmeden a Magas-Atlaszban, Marrákestől nagyjából 70–80 kilométerre található, és Afrika egyik legmagasabb és legismertebb síterepe. A sípályák 3262 és 2610 méter közötti magasságban fekszenek, összesen mintegy 10 kilométer síelhető lejtővel és 7 felvonóval (egy 2 személyes ülőlift és 6 csákányos felvonó).
A terep elsősorban tapasztaltabb síelőknek lehet izgalmas, mivel a pályák nagy része a közepestől a nehézig terjed, de kezdők számára is akadnak könnyebb részek. A szezon jellemzően januártól márciusig tart, és a hóviszonyok a magas fekvés miatt többnyire megfelelőek a téli hónapokban. Oukaïmeden nem európai szintű infrastruktúrát kínál, de egyedi helyszínként különleges élményt nyújt a hegyvidéki környezetben. Oukaïmeden 1930 óta ismert síterep.
