Klausmann Viktor: „Mind a három volt páromat nagyon szeretem”

A Szerencsekerék műsorvezetőjeként hatalmas népszerűségre tett szert Klausmann Viktor, aki később, egy tudatos döntés eredményeként mégis kilépett ebből a világból. Arról, hogy hogyan él ma, domonyvölgyi strandján kérdeztük, amely, saját bevallása szerint amolyan családegyesítő hely is számukra. Három gyermeke – a 20 éves Dominik, a 17 éves Tamara és a 3 és fél éves Ármin – más-más anyukáktól született, de imádják egymást, és sokat vannak együtt.
Bár nyár közepére már nagyon el szokott fáradni a csapatával, azt mondja, mégsem cserélné el semmivel ezt a munkát. Főleg, mert így a gyermekei nyáron végig a közelében vannak.
„Több mint húsz éve üzemeltetjük ezt a strandot, és már Ármin is van akkora, hogy lent aludjon velem” – mesélte a hot!-nak a büszke édesapa. – „Itt nevelkedik a strandon, ugyanúgy, mint korábban a két nagyobb. Tamci egyébként a büfében süti a lángost hétvégente, a legnagyobb minden este jön, és tisztítja a partot, lapátolja be a várakat, hordja a szemetet, tehát mindenki itt van. Amolyan családegyesítési program ez nekünk…”
Gyermekkoromban évekig jártunk a szüleimmel Zamárdiba, ahol volt egy 20 méteres szakasz, szép homokos volt, nem volt kikövezve. Onnan engem nem lehetett kiszedni! Valószínűleg ez csípődött be, mert felnőttként kitaláltam, hogy egyszer csinálunk egy hasonlót, és, íme, megvan…
Viktornak, aki idén februárban ünnepelte a 60. születésnapját, 2022 decemberében született meg a második kisfia.
„Egészen más ebben az életkorban gyermeket vállalni. Ármin egy csoda, imádom őt, és örülök, hogy van, még akkor is, ha az édesanyjával már csak ritkábban találkozunk, amikor hozom-viszem a fiunkat. Egyébként az, hogy három anyukától születtek a gyerekeim, eleinte nehéz volt logisztikailag. Szerencsére mind a három volt páromat nagyon szeretem, még ha más-más módon is. Össze kell hozni valahogy, hogy mindenki kedvelje a másikat. Nem kell szeretni, csak mindenki fogadjon el mindenkit! A gyerekek szeretik egymást, Ármin egyik kedvenc bébiszittere nem más, mint a nővére, Tamci, de a bátyja is szokott vele foglalkozni. Jó őket együtt látni!” – mondta Klausmann Viktor gyerekeiről.
A Szerencsekerék című műsor kapcsán egy időben összeforrt a neve Gajdos Tamáséval, akivel a mai napig nagyon jó barátok.
„Gyakran fordul meg itt, a strandon, itt is készül a versenyeire, télen meg együtt járunk síelni” – árulta el Viktor. „Ő az én ellenpontom, az üzleti vénája sok esetben jött jól nekem is. Most elárulok egy titkot: anno a szerencsekerekes gázsimat is ő alkudta föl helyettem. Elképesztő formában van 68 évesen, de én is igyekszem, bringázom, úszom, síelek. Ugye, a terep nekem nyáron adott, télen pedig a Mátraszentistváni Síparkban dolgozunk, a Kékes Kutató-Mentő Alapítvánnyal, ahol elsősorban pályamentők vagyunk. Egyszóval nem unatkozunk!”
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