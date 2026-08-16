Klausmann Viktor: „Mind a három volt páromat nagyon szeretem”

A Szerencsekerék műsorvezetőjeként hatalmas népszerűségre tett szert Klausmann Viktor, aki később, egy tudatos döntés eredményeként mégis kilépett ebből a világból. Arról, hogy hogyan él ma, do­monyvölgyi strandján kérdeztük, amely, saját bevallása szerint amolyan családegyesítő hely is számukra. Három gyermeke – a 20 éves Dominik, a 17 éves Tamara és a 3 és fél éves Ármin – más-más anyukáktól született, de imádják egymást, és sokat vannak együtt.

Klausmann Viktor őszintén mesélt korábbi párjairól és gyerekeiről is.

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Klausmann Viktor domonyvölgyi strandján éli ma már mindennapjait.

domonyvölgyi strandján éli ma már mindennapjait. Három gyermeke gyakran együtt tölti vele a nyarat.

Ármin, a legkisebb fia, szinte a strandon nevelkedik.

A műsorvezető szerint gyerekei és volt párjai elfogadják egymást.

Gajdos Tamással máig szoros barátságot ápol, és aktív életet él.

Klausmann Viktor gyermekeiről: „Ármin itt nevelkedik a strandon”

Bár nyár közepére már ­nagyon el szokott fáradni ­a csapatával, azt mondja, mégsem cserélné el semmivel ezt a munkát. Főleg, mert így a gyermekei nyáron végig a közelében vannak.

„Több mint húsz éve üzemeltetjük ezt a strandot, és már Ármin is van akkora, hogy lent aludjon velem” – mesélte a hot!-nak a büszke édesapa. – „Itt nevelkedik a strandon, ugyanúgy, mint korábban a két nagyobb. Tamci egyébként a büfében süti a lángost hétvégente, a legnagyobb minden este jön, és tisztítja a partot, lapátolja be a várakat, hordja a szemetet, tehát mindenki itt van. Amolyan családegyesítési program ez nekünk…”

Gyermekkoromban évekig jártunk a szü­leimmel Zamárdiba, ahol volt egy 20 méteres szakasz, szép homokos volt, nem volt kikövezve. Onnan engem nem lehetett kiszedni! Valószí­nűleg ez csípődött be, mert felnőttként kitaláltam, hogy egyszer csinálunk egy hasonlót, és, íme, megvan…

Viktornak, aki idén februárban ünnepelte a 60. születésnapját, 2022 decemberében született meg a második kisfia.

„Egészen más ebben az életkorban gyermeket vál­lalni. Ármin egy csoda, ­imádom őt, és örülök, hogy van, még akkor is, ha az édesanyjával már csak ritkábban találkozunk, amikor hozom-viszem a fiunkat. Egyébként az, hogy három anyukától születtek a gye­rekeim, eleinte nehéz volt logisztikailag. Szerencsére mind a három volt páromat nagyon szeretem, még ha más-más módon is. Össze kell hozni valahogy, hogy mindenki kedvelje a másikat. Nem kell szeretni, csak mindenki fogadjon el mindenkit! A gyerekek szeretik egymást, Ármin egyik kedvenc bébiszittere nem más, mint a nővére, Tamci, de a bátyja is szokott vele foglalkozni. Jó őket együtt látni!” – mondta Klausmann Viktor gyerekeiről.