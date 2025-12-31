Építészeti csoda, amit neked is látnod kell – Zöld utat kapott a világ leghosszabb függőhídja Olaszországban

A tervek szerint a világ leghosszabb függőhídja, a Messina-híd két, egyenként 400 méter magas toronyból állna, és mintegy 3,3 kilométeres szakaszon ívelne át a Messinai-szoros fölött, összekötve Calabria szárazföldjét Szicíliával.
A Messina-hidat két oldalt három-három forgalmi sáv, középen pedig két vasúti sín foglalná el, így jelentősen lerövidítené a Calabria és Szicília közötti közlekedést. Ha a híd valaha is megépül, nemcsak a helyiek, de a turizmus is komolyan profitálhat a rövidebb utazási időkből, hiszen a kompút – a csúcsidőszakban gyakran torlódásokkal – akár több órát is igénybe vehet, míg a hídon keresztül ez csupán pár perc lenne.
A kormány tervei szerint a híd építése 2032–2033-ra készülhet el, és évente mintegy 120 000 munkahelyet teremthet, ami a szegényebb dél-olasz régiók gazdasági fejlődését is elősegítheti. A beruházás becsült költsége 13,57 milliárd euró, ami mai árfolyamon nagyjából 13 565 000 000 000 forint.
Bár az olasz kormány 2025 augusztusában újra jóváhagyta a projektet, a Messina-híd története tele van megakadt tervekkel. Korábban a maffia és a korrupció gyanúja, a magas költségek, a biztonsági kérdések és a környezeti aggályok miatt többször is elhalasztották az építkezést. A szoros környéke különösen földrengésveszélyes, ezért a tervezőknek mindenekelőtt a híd stabilitását kell figyelembe venniük.
Legutóbb az egyik olasz bíróság az EU környezetvédelmi és közbeszerzési szabályainak megsértése miatt állította meg a projektet. A számvevőszék álláspontja szerint a hivatkozott közérdekű érvek nem voltak megfelelően alátámasztva műszaki dokumentációval. Ennek ellenére a kormány nem adta fel, és a döntést újra áttekintve továbbra is elkötelezett a híd megépítése mellett.
Azonban a helyi lakosok érdekei szintén komoly kérdést jelentenek: a szoros mindkét oldalán körülbelül 4 000 ember él, akiknek otthonait részben el kellene bontani, ami újabb jogi vitákhoz vezethet.
A jelenlegi leghosszabb függőhíd a világon a törökországi 1915 Canakkale-híd, amely Ázsiát és Európát köti össze, és hat perc alatt lehet átjutni az egyik partról a másikra. Az építkezés 2017-ben kezdődött, és három évvel később nyitották meg a közlekedés számára. A híd használatával az utazási idő akár 93%-kal csökkenthető, a korábbi 90 perces kompút helyett.
Az olasz Messina-híd – ha sikerül felépíteni – nemcsak technikai bravúr lenne, hanem a régió gazdasági és turisztikai életét is jelentősen átalakíthatja. Ugyanakkor a megvalósításig még sok kérdés vár megoldásra, így a világ leghosszabb függőhídjának terve továbbra is izgalmas, de kihívásokkal teli projekt marad.
Nézd meg a tervezett hídról készült videót is:
