Építészeti csoda, amit neked is látnod kell – Zöld utat kapott a világ leghosszabb függőhídja Olaszországban

A tervek szerint a világ leghosszabb függőhídja, a Messina-híd két, egyenként 400 méter magas toronyból állna, és mintegy 3,3 kilométeres szakaszon ívelne át a Messinai-szoros fölött, összekötve Calabria szárazföldjét Szicíliával.

A tervek szerint a világ leghosszabb függőhídja a legkeskenyebb pontján mindössze 3,1 kilométer széles Messinai-szoroson ívelne át

Fotó: Restuccia Giancarlo / shutterstock

Az olasz kormány zöld utat adott a világ leghosszabb függőhídja, a Messina-híd építésére, amely Calabria és Szicília között ívelne át.

A projekt becsült költsége 13,57 milliárd euró, és évente 120 000 munkahelyet teremthet.

A megvalósítás előtt azonban számos akadály áll: jogi viták, környezeti szabályok, földrengésveszély és a helyi lakosok érdekei.

A világ leghosszabb függőhídja – ambíciók és műszaki kihívások

A Messina-hidat két oldalt három-három forgalmi sáv, középen pedig két vasúti sín foglalná el, így jelentősen lerövidítené a Calabria és Szicília közötti közlekedést. Ha a híd valaha is megépül, nemcsak a helyiek, de a turizmus is komolyan profitálhat a rövidebb utazási időkből, hiszen a kompút – a csúcsidőszakban gyakran torlódásokkal – akár több órát is igénybe vehet, míg a hídon keresztül ez csupán pár perc lenne.

A kormány tervei szerint a híd építése 2032–2033-ra készülhet el, és évente mintegy 120 000 munkahelyet teremthet, ami a szegényebb dél-olasz régiók gazdasági fejlődését is elősegítheti. A beruházás becsült költsége 13,57 milliárd euró, ami mai árfolyamon nagyjából 13 565 000 000 000 forint.

Hosszú még az út a megvalósulásig

Bár az olasz kormány 2025 augusztusában újra jóváhagyta a projektet, a Messina-híd története tele van megakadt tervekkel. Korábban a maffia és a korrupció gyanúja, a magas költségek, a biztonsági kérdések és a környezeti aggályok miatt többször is elhalasztották az építkezést. A szoros környéke különösen földrengésveszélyes, ezért a tervezőknek mindenekelőtt a híd stabilitását kell figyelembe venniük.

Legutóbb az egyik olasz bíróság az EU környezetvédelmi és közbeszerzési szabályainak megsértése miatt állította meg a projektet. A számvevőszék álláspontja szerint a hivatkozott közérdekű érvek nem voltak megfelelően alátámasztva műszaki dokumentációval. Ennek ellenére a kormány nem adta fel, és a döntést újra áttekintve továbbra is elkötelezett a híd megépítése mellett.