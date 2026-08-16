Csillag örökbefogadás: így lehet saját csillagod

Egy csillag örökbefogadása igazán különleges ajándék lehet egy szerettünknek vagy akár saját magunk számára. Bár a gesztus jelképes, mégis maradandó emléket jelenthet. Nézzük, mire érdemes figyelnünk, ha egy égi fényt szeretnénk névvel ellátni.
Először válasszunk ismert és megbízható csillag elnevező szolgáltatót. Mielőtt döntünk, nézzünk utána a vásárlói véleményeknek és annak is, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag. Erre már léteznek magyar weboldalak is.
Mielőtt vásárlunk, érdemes több szolgáltató ajánlatát is megnéznünk. Nem mindig a legdrágább csomag a legjobb választás, ezért figyeljünk arra is, milyen szolgáltatásokat kapunk az árért. A NASA ugyan nem árul csillagot, de a honlapjukon több hivatalos hely is található a vásárlásra. Hogy mennyibe kerül egy saját csillag nagyban függ attól, hogy hol veszed, és melyik csomagot választod, általában 15 000 és 27 000 forint között mozognak a csomagok.
Legyünk tisztában azzal, hogy a csillag örökbefogadása egy „szimbolikus névadás”. Az égitest hivatalos, tudományos elnevezése nem változik meg, de ettől még különleges és személyes emléket jelenthet számunkra vagy annak, akit megajándékozunk.
Érdemes előre átgondolnunk, milyen nevet szeretnénk adni a csillagnak. Választhatunk kereszt- vagy becenevet, egy fontos dátumot vagy akár rövid üzenetet is, ha ezt a szolgáltató engedélyezi.
Az alkalmazás vagy weboldal segítségével kiválaszthatjuk a horoszkópunk vagy a kedvenc csillagképünk egyik kis bolygóját. Az astronet oldalán bővebben olvashatsz róla, hogy melyik csillagjegyet melyik bolygó segíti leginkább. A nagy szolgáltatók ügyelnek arra is, hogy egy csillag csak egy névhez tartozzon.
Mielőtt megrendeljük a csomagot, nézzük meg, mit tartalmaz. A legtöbb esetben tanúsítvány, csillagtérkép, koordináták és egy rövid ismertető is jár az örökbefogadáshoz.
Ha ajándékba szánjuk, rendeljük meg időben. A tanúsítvány elkészítése és a kiszállítás több napot vagy akár hetet is igénybe vehet, ezért ne hagyjuk az utolsó pillanatra. Plusz pont, ha egy látványos égi jelenség mellett adod át az ajándékod.
A kapott koordináták segítségével akár mi magunk is megkereshetjük a kiválasztott csillagot az égbolton egy távcső segítségével. Ebben csillagtérképek és mobiltelefonos alkalmazások is segíthetnek.
Az ajándék még emlékezetesebb lesz, ha a tanúsítványt egy szép képkeretbe tesszük, vagy írunk mellé néhány személyes sort. Ezek az apró figyelmességek sokat hozzáadnak az élményhez - írja a Fanny magazin.
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