Egy csillag örökbefogadása igazán különleges ajándék lehet egy szerettünknek vagy akár saját magunk számára. Bár a gesztus jelképes, mégis maradandó emléket jelenthet. Nézzük, mire érdemes figyelnünk, ha egy égi fényt szeretnénk névvel ellátni.

Csillag örökbefogadás: így lehet saját csillagod Fotó: Matt Anderson Photography / Getty Images

1. Saját csillag vásárlása csakis megbízható forrásból

Először válasszunk ismert és megbízható csillag elnevező szolgáltatót. Mielőtt döntünk, nézzünk utána a vásárlói véleményeknek és annak is, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag. Erre már léteznek magyar weboldalak is.

2. Hol lehet csillagot örökbe fogadni?

Mielőtt vásárlunk, érdemes több szolgáltató ajánlatát is megnéznünk. Nem mindig a legdrágább csomag a legjobb választás, ezért figyeljünk arra is, milyen szolgáltatásokat kapunk az árért. A NASA ugyan nem árul csillagot, de a honlapjukon több hivatalos hely is található a vásárlásra. Hogy mennyibe kerül egy saját csillag nagyban függ attól, hogy hol veszed, és melyik csomagot választod, általában 15 000 és 27 000 forint között mozognak a csomagok.

3. A csillag elnevezése csak jelképes gesztus

Legyünk tisztában azzal, hogy a csillag örökbefogadása egy „szimbolikus névadás”. Az égitest hivatalos, tudományos elnevezése nem változik meg, de ettől még különleges és személyes emléket jelenthet számunkra vagy annak, akit megajándékozunk.

4. Bármilyen csillag név vásárlás lehetséges?

Érdemes előre átgondolnunk, milyen nevet szeretnénk adni a csillagnak. Választhatunk kereszt- vagy becenevet, egy fontos dátumot vagy akár rövid üzenetet is, ha ezt a szolgáltató engedélyezi.

5. Válasszunk égitestet a horoszkóp alapján

Az alkalmazás vagy weboldal segítségével kiválaszthatjuk a horoszkópunk vagy a kedvenc csillagképünk egyik kis bolygóját. Az astronet oldalán bővebben olvashatsz róla, hogy melyik csillagjegyet melyik bolygó segíti leginkább. A nagy szolgáltatók ügyelnek arra is, hogy egy csillag csak egy névhez tartozzon.

6. Mi tartalmaz a csillag örökbefogadási csomag?

Mielőtt megrendeljük a csomagot, nézzük meg, mit tartalmaz. A legtöbb esetben tanúsítvány, csillagtérkép, koordináták és egy rövid ismertető is jár az örökbefogadáshoz.