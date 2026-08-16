Izomhúzódásnak hitte a fájdalmat az apuka, végül rákban halt meg

Egy ikerpár édesapa egy körülbelül 100 000 emberből mindössze kettőt érintő rákbetegségben halt meg. A férfi kezdetben azt gondolta, hogy egyszerűen meghúzta a hasizmát, az orvosok pedig eleinte savas refluxként kezelték a panaszait.
A 30 éves, Solihullból származó Tasha és Serena Kainth elmondták, hogy édesapjuk, Harmi 2022 márciusában még nem aggódott a hasi fájdalma miatt. A fájdalom azonban egy hónap elteltével sem múlt el, és ekkor szokatlan fáradtság is jelentkezett nála. Július végére Serena szerint Harmi több mint 18 kilót fogyott, besárgult a bőre és a szeme, vizelete barna színűvé vált, nem volt étvágya, és állandó csuklása volt, ami miatt aludni sem tudott. Már attól is kifulladt, ha fel kellett mennie a lépcsőn.
Egy CT-vizsgálat után, augusztus 5-én telefonon közölték vele a diagnózist: 59 éves korában epeúti rákot, azaz kolangiokarcinómát állapítottak meg nála.
A brit egészségügy szerint a betegség főbb tünetei közé tartozhat a sárgaság, a viszkető bőr, a sötétebb vizelet, az étvágytalanság, a fáradtság vagy általános rosszullét, a hányás, a magas láz, illetve a hasi fájdalom. Serena elmondása szerint édesapjának a következő két évben több mint 100 kórházi időpontja volt. Több kemoterápiás kezelésen, műtéten és ellenőrzésen esett át, és hatszor került sürgősségi osztályra olyan életveszélyes állapotok miatt, mint például a szepszis. 2024 októberében Harmit egy hospice intézménybe vitték, ahol egy héttel később, 62 éves korában meghalt.
Tasha úgy érezte, hogy már édesapja halála előtt megkezdődött nála a gyász folyamata, majd amikor Harmi meghalt, egyfajta érzelmi bénultságot érzett. Serena – aki édesapja betegsége alatt sok gondozási feladatot vállalt – inkább elveszettnek érezte magát. A testvérek közel két éven keresztül művészetterápián vettek részt, amelyet a hospice biztosított számukra. Ez segített nekik feldolgozni a veszteséget, és közben olyan emberekkel is találkoztak, akik hasonló traumán mentek keresztül. A testvérpár szeretné felhívni a figyelmet az olyan ritka daganatos betegségekre, mint a kolangiokarcinóma - írja a Mirror.
Serena így fogalmazott:
Ha úgy érzed, hogy valami nincs rendben a testedben, menj el orvoshoz és vizsgáltasd ki magad. Te ismered legjobban a saját testedet… a korai felismerés életet menthet.
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