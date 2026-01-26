Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő, hogy mi vár rád a világ leghosszabb alagútjában

alagút
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 12:45
Norvégianevezetesség
Norvégia fjordjai alatt egyedülálló mérnöki csoda húzódik, amely az autósok számára különleges élményt kínál. A Lærdalstunnelen a világ leghosszabb alagútja, ahol a 24,5 kilométeres út során olyan élményeket tapasztalhatsz meg, amelyek világszinten egyedülállóak.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A Lærdal alagutat ötévnyi építkezés után, 2000 novemberében adták át. Az építés költsége mintegy 1,08 milliárd norvég korona volt, ami körülbelül 62 milliárd forintnak felel meg. A világ leghosszabb alagútja arról nevezetes, hogy a 24,5 kilométeres út minden 6 kilométerénél tágas barlangrészekbe szélesedik, ahol színes fények – sárga és kék árnyalatok – váltják a fehér folyosófényeket. Ezek a pihenőhelyek nemcsak vizuális élményt nyújtanak, hanem lehetőséget biztosítanak a vezetőknek, hogy megálljanak és felfrissüljenek.

A norvégiai Lærdalstunnelen a világ leghosszabb alagútja, amelyben színes fények és pihenőbarlangok fokozzák az élményt.
A norvégiai Lærdalstunnelen a világ leghosszabb alagútja, legalábbis a közúti alagutak közül. 
Fotó: Matt Makes Photos / Shutterstock 
  • A 24,5 km hosszú Lærdalstunnelen Norvégiában, a világ leghosszabb alagútja
  • Színes fények és barlangi pihenőhelyek az autósok kényelméért
  • Modern biztonsági rendszerek és vészhelyzeti felszerelések a biztonságért

Miről híres a világ leghosszabb alagútja?

A Norvégiában, Bergentől északkeletre található 24,5 kilométer hosszú alagút a hegyek alatt halad, ami fokozza az utazás élményét. E táv autóval nagyjából 20 perc alatt tehető meg, ha betartjuk a  80 km/órás sebességhatárt. A szakértők, köztük a National Geographic is, a világ egyik legbiztonságosabb útszakaszának tartják a Lærdalt, mely modern szellőzőrendszerrel, légszűréssel, 15 kamerával és minden 500 méteren elhelyezett vészhelyzeti felszereléssel gondoskodik a balesetek elkerüléséről.

Alfa Romeo a Lærdalstunnelen egyik kék megvilágítást kapott pihenőbarlangjában.
Egy leparkolt autó a Lærdalstunnelen egyik relaxáló színű pihenőbarlangjában. 
Fotó: Thor-Wilhelm Tollefsen / Wikipedia /By Torw - Own work

Egyedi élmény a sofőröknek

Az alagút egyre népszerűbb turisztikai célpont is. Google-értékelések szerint a látogatók különösen élvezik a színes világítást és a pihenőbarlangokat. Egy autós így fogalmazott: 

Különleges élmény volt áthajtani a világ leghosszabb alagútján, 24,5 km-en. Minden 6 km-nél kék fények váltják a fehér világítást, ami kíméli a szemet. Az út 18 percig tartott oda-vissza, érdemes felfedezni.

Egy másik vélemény szerint: „Hihetetlen élmény volt a Lærdalstunnelen alagúton áthajtani. Bár a hosszú alagút elsőre ijesztőnek tűnik, a biztonságos és kényelmes környezet, valamint a látványos fények teljesen lekötötték a figyelmemet.”

A világ második leghosszabb közúti alagútja a törökországi Ovit-alagút, amely 14,3 kilométer hosszú, és Rize térségét köti össze Erzurummal.

A Lærdalstunnelen falait különböző színű megvilágítással látták el, hogy oldják a monotonitást.
A Lærdalstunnelen falait különböző színű megvilágítással látták el, hogy oldják a monotonitást.
Fotó: Matt Makes Photos / Shutterstock 

Hasonló mérnöki csoda – a Gotthard Base alagút

Bár a Lærdal a közúti alagutak között a leghosszabb, a világ leghosszabb alagútja a svájci Gotthard Base alagút, amely kizárólag vonatok számára készült, és 56,9 kilométer hosszú. Az ilyen hatalmas infrastruktúrák nemcsak közlekedési szempontból jelentősek, hanem turisztikai és mérnöki szempontból is figyelemre méltóak.

A Lærdalstunnelen így nemcsak az autósok kényelmét szolgálja, hanem a világ mérnöki teljesítményének egyik lenyűgöző példája is (ahogy a legmélyebb alagút is, amely szintén Norvégiában épül). A színes fények, a barlangi pihenőhelyek és a hegyek alatt húzódó útvonal együtt teszik ezt a norvég alagutat egyedülálló úti céllá.

Nézd meg a videót a világ leghosszabb közúti alagútjáról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu