Elképesztő, hogy mi vár rád a világ leghosszabb alagútjában

A Lærdal alagutat ötévnyi építkezés után, 2000 novemberében adták át. Az építés költsége mintegy 1,08 milliárd norvég korona volt, ami körülbelül 62 milliárd forintnak felel meg. A világ leghosszabb alagútja arról nevezetes, hogy a 24,5 kilométeres út minden 6 kilométerénél tágas barlangrészekbe szélesedik, ahol színes fények – sárga és kék árnyalatok – váltják a fehér folyosófényeket. Ezek a pihenőhelyek nemcsak vizuális élményt nyújtanak, hanem lehetőséget biztosítanak a vezetőknek, hogy megálljanak és felfrissüljenek.

A norvégiai Lærdalstunnelen a világ leghosszabb alagútja, legalábbis a közúti alagutak közül.

Fotó: Matt Makes Photos / Shutterstock

A 24,5 km hosszú Lærdalstunnelen Norvégiában, a világ leghosszabb alagútja

Színes fények és barlangi pihenőhelyek az autósok kényelméért

Modern biztonsági rendszerek és vészhelyzeti felszerelések a biztonságért

Miről híres a világ leghosszabb alagútja?

A Norvégiában, Bergentől északkeletre található 24,5 kilométer hosszú alagút a hegyek alatt halad, ami fokozza az utazás élményét. E táv autóval nagyjából 20 perc alatt tehető meg, ha betartjuk a 80 km/órás sebességhatárt. A szakértők, köztük a National Geographic is, a világ egyik legbiztonságosabb útszakaszának tartják a Lærdalt, mely modern szellőzőrendszerrel, légszűréssel, 15 kamerával és minden 500 méteren elhelyezett vészhelyzeti felszereléssel gondoskodik a balesetek elkerüléséről.

Egy leparkolt autó a Lærdalstunnelen egyik relaxáló színű pihenőbarlangjában.

Fotó: Thor-Wilhelm Tollefsen / Wikipedia /By Torw - Own work

Egyedi élmény a sofőröknek

Az alagút egyre népszerűbb turisztikai célpont is. Google-értékelések szerint a látogatók különösen élvezik a színes világítást és a pihenőbarlangokat. Egy autós így fogalmazott:

Különleges élmény volt áthajtani a világ leghosszabb alagútján, 24,5 km-en. Minden 6 km-nél kék fények váltják a fehér világítást, ami kíméli a szemet. Az út 18 percig tartott oda-vissza, érdemes felfedezni.

Egy másik vélemény szerint: „Hihetetlen élmény volt a Lærdalstunnelen alagúton áthajtani. Bár a hosszú alagút elsőre ijesztőnek tűnik, a biztonságos és kényelmes környezet, valamint a látványos fények teljesen lekötötték a figyelmemet.”

A világ második leghosszabb közúti alagútja a törökországi Ovit-alagút, amely 14,3 kilométer hosszú, és Rize térségét köti össze Erzurummal.