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A légiutas-kísérők elárulták a titkaikat.

A légiutas-kísérők kulisszatitkai: ezeket a helyeket imádja a személyzet, és ez az, ami sosem hiányozhat a táskájukból

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors légiutas-kísérő
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 10. 12:00
utaskényelemutazási trükk
A légiutas-kísérők rutinja és tapasztalata garancia a kényelmesebb repülésre, legyen szó hosszú távú járatról vagy egy rövid európai útról. Cikkünkben felfedjük a legpraktikusabb szakmai fogásokat, hiszen ezek a bevált utazási trükkök segítenek elkerülni a stresszt és a fizikai kellemetlenségeket.
Oroszi Rita
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A repülés világa kívülről nézve csupa kaland, de aki több ezer méteres magasságban éli az életét, az tudja: a siker titka a már bevált rutinokban rejlik. A következő, légiutas-kísérőktől megismert utazási trükkök nemcsak a kényelmet szolgálják, hanem abban is segítenek, hogy a megérkezés után ne a fáradtságtól, hanem az élményektől legyen emlékezetes az út. Egy neves német légitársaság két munkatársa most beavat minket titkaikba, elárulva, mi az, ami sosem hiányozhat a táskájukból.

A szingapúri Changi reptér a légiutas-kísérők kedvenc úti célja, akik utazási trükkök egész sorát is elárulták.
A lenyűgöző szingapúri Changi reptér, amely az abszolút kedvenc a légiutas-kísérők körében, akik a legfontosabb utazási trükkökről is fellebbentették a fátylat. 
Fotó: gracethang2
  • Folyadékpótlás okosan: vigyél üres palackot a biztonsági ellenőrzésen át, és töltsd újra ingyen a kapuknál.
  • Bőrvédelem a magasban: a száraz levegő és az erős UV-sugárzás ellen hidratálókrém és naptej használata javasolt.
  • Zavartalan pihenés: a zajszűrős fejhallgató és a szemmaszk segít, hogy a leghosszabb repülőutat is végigaludd.

Melyek a leghatékonyabb utazási trükkök a fedélzeten?

A repülőgépek utastere száraz, ami megviseli a szervezetet. A tapasztalt személyzet szerint az alapcsomag legfontosabb elemei a hidratálókrém, az ajakápoló és a szemcsepp: ezek nélkülözhetetlenek a bőr és a nyálkahártya kiszáradása ellen. Meglepő módon a naptej is alapfelszerelés, mivel a nagy magasságban az UV-sugárzás jóval erősebb. A felfrissüléshez sokan használnak termálvizes spray-t, a fülben jelentkező nyomás ellen pedig az orrspray és a rágógumi a leghatékonyabb, míg a trombózis ellen kompressziós harisnyát viselnek, akik gyakran repülnek hosszú távokon.

A profik egyik legnagyobb titka a tudatos folyadékpótlás. Érdemes egy üres palackot átvinni a biztonsági ellenőrzésen, majd azt a kapuknál újratölteni, így folyamatosan kortyolhatsz anélkül, hogy a kiszolgálásra várnál. A pihentető alvást a fényzáró szemmaszk és a zajszűrős fejhallgató teszi lehetővé. A személyzet táskájában gyakran lapul powerbank és melegvizes palack is, utóbbi a hűvös kabinban aranyat ér. Sokan esküsznek egy ajurvédikus indiai gyógyteára is, amely szinte minden kezdődő betegséget képes megállítani.

Kedvenc úti célok és a személyzet rémálmai

A légiutas-kísérők számára bizonyos városok jutalmat jelentenek. Fokváros abszolút favorit, Szingapúr pedig a modernitása miatt népszerű: a Changi repülőtér 2025-ben ismét a világ legjobbja lett. San Diego a belváros közelsége, Bangkok pedig a gasztronómia miatt kedvelt.

Vannak azonban kevésbé kedvelt helyszínek is. London a szigorú és lassú biztonsági ellenőrzések miatt stresszes, ahol gyakran a teljes csomagot ki kell pakolni. India repülőterein a bürokrácia és az akár háromórás beléptetési folyamat okoz nehézséget. A texasi Houston pedig az infrastruktúra hiánya miatt népszerűtlen: autó nélkül szinte lehetetlen a közlekedés, és kevés izgalmat kínál a pihenőidőre.

A rövidebb utak közül Kréta az örök ranglistavezető a vendégszeretet miatt, míg a Zöld-foki-szigetekhez tartozó Sal a nyugalom szigete. A légiutas-kísérők tapasztalata egyértelmű: a felkészültség teszi az utazást valódi élménnyé.

Nézz további utazási trükköket a videóban:

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