Az anyatejes táplálást segítenék a modern technológiával

Most ért véget a 2026-os Szoptatás Világhete (augusztus 1–7.), ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy a technológia hogyan segítheti az édesanyákat az első közös hónapokban a gyermekükkel. Az Anker Innovations márkája, a eufy olyan okoseszközökkel rukkolt elő, amelyek a kisgyermekes családok mindennapjait támogatják, és segítik az édesanyákat az anyatejes táplálás során, írja az Origo.
Közép-Európa legtöbb országában a kezdeti szoptatási arány meghaladja a 90 százalékot: az édesanyák többsége szeretné anyatejjel táplálni gyermekét. Hat hónapos korra azonban a kizárólagosan anyatejjel táplált babák aránya jelentősen visszaesik: 20 százalék alá csökken, messze elmaradva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 50 százalékos globális célkitűzésétől. Az Anker szerint ez nem az édesanyák elkötelezettségének hiánya. Sokkal inkább annak jele, hogy a hosszú távú támogatás még nem elégséges.
A szoptatás minden édesanya és kisbaba számára egyéni folyamat, amely során számos olyan élethelyzet adódhat, amikor egy mellszívó hasznos támogatást jelenthet.
A lefejt anyatej lehetővé teszi azt is, hogy a partner vagy más családtag is részt vegyen az anyatejes táplálásban, miközben az édesanya pihenhet vagy más feladatokra fordíthat időt. Viszont kihívásokkal is jár:
• időigényes: Nemcsak maga a folyamat, hanem az előkészítés, az alkatrészek kezelése és a tisztítás miatt is plusz feladatokat jelent
• higiénia: a mellszívók és cumisüvegek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése fontos, de hosszú távon megterhelő
A hosszú távú támogatást olyan technológiák segíthetik, hívja fel rá a figyelmet az Anker közleménye, amelyek csökkentik a fejéssel járó időbeli és gyakorlati terheket, egyszerűsítik a higiéniai folyamatokat, valamint alkalmazkodnak a modern családok változó napirendjéhez – legyen szó az éjszakai használatról, a kisebb életterekről vagy a munkába való visszatérés időszakáról. A hordható, csendes és intelligens funkciókkal rendelkező mellszívó-megoldások, valamint az automatizált tisztítási rendszerek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szoptatás könnyebben illeszkedjen a családok mindennapjaiba.
A eufy Wearable Breast Pump S2 Pro azoknak az édesanyáknak készült, akik szeretnék rugalmasabban beilleszteni a fejést a mindennapjaikba. A hordható kialakítás, a csendes működés és az intelligens funkciók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fejés könnyebben illeszkedjen a változó élethelyzetekhez. A továbbfejlesztett vezeték nélküli töltőtokkal akár 7 napig is használható a mellszívó töltés nélkül. A tokban maga a készülék és a szoptatáshoz szükséges kiegészítők is kényelmesen elférnek, így minden könnyen magunkkal vihető.
A beépített érzékelőknek köszönhetően a mellszívó automatikusan leáll, amikor megtelik, és figyelmeztet, ha szivárgást érzékel.
A beállítások a eufy alkalmazásból távolról is vezérelhetők, az appban pedig relaxációs, meditációs hanganyagok is elérhetők. A mindössze 46 dB-es működési zajnak köszönhetően a gyártó ígérete szerint a mellszívó használata csendes és diszkrét. Mindössze öt alkatrészt kell tisztítani, a különböző méretű, szakértők által tervezett betétek pedig kényelmes illeszkedést biztosítanak.
A eufy Bottle Washer S1 Pro pedig a szoptatáshoz és cumisüveges tápláláshoz kapcsolódó egyik leginkább időigényes feladatot támogatja: a tisztítást. A készülék automatikus mosási, fertőtlenítési és szárítási funkciókkal segíti a szülőket, így csökkentheti a kézi tisztítással járó időráfordítást.
100 °C-os gőzfertőtlenítésre képes, amely a kórokozók 99,99%-át elpusztítja.
A tágas belső térben egyetlen programmal akár egy egész napnyi eszköz megtisztítható. Egyszerre 10 cumisüveg, vagy 4 cumisüveg és egy teljes mellszívókészlet fér el benne.
Teljes szárítást ígér a gyártó 40 perc alatt: 360 fokos légáramlással juttatja el a levegőt a cumisüvegek minden részébe a gép, így azok higiénikusan és nedvesség nélkül száradnak meg, külön szárítóállvány használata nélkül. A eufy alkalmazással távolról is elindíthatók a programok, nyomon követhető a folyamat, értesítések kérhetők, valamint egyéni tisztítási módok is kiválaszthatók.
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