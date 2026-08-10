Az anyatejes táplálást segítenék a modern technológiával

Most ért véget a 2026-os Szoptatás Világhete (augusztus 1–7.), ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy a technológia hogyan segítheti az édesanyákat az első közös hónapokban a gyermekükkel. Az Anker Innovations márkája, a eufy olyan okoseszközökkel rukkolt elő, amelyek a kisgyermekes családok mindennapjait támogatják, és segítik az édesanyákat az anyatejes táplálás során, írja az Origo.

Az anyatejes táplálás kiemelten fontos lehet a babák fejlődésében (illusztráció)

Fotó: Jonathan Borba / Pexels

Az anyatejes táplálást a modern technológia is segítheti

Közép-Európa legtöbb országában a kezdeti szoptatási arány meghaladja a 90 százalékot: az édesanyák többsége szeretné anyatejjel táplálni gyermekét. Hat hónapos korra azonban a kizárólagosan anyatejjel táplált babák aránya jelentősen visszaesik: 20 százalék alá csökken, messze elmaradva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 50 százalékos globális célkitűzésétől. Az Anker szerint ez nem az édesanyák elkötelezettségének hiánya. Sokkal inkább annak jele, hogy a hosszú távú támogatás még nem elégséges.

A szoptatás minden édesanya és kisbaba számára egyéni folyamat, amely során számos olyan élethelyzet adódhat, amikor egy mellszívó hasznos támogatást jelenthet.

Segíthet a tejtermelés fenntartásában,

átmeneti nehézségek esetén,

illetve akkor is, ha az édesanya és a baba egy időre nem lehetnek együtt,

segíthet az utazás, a munkába való visszatérés vagy más élethelyzetek során, miközben lehetőséget biztosít arra, hogy a baba továbbra is anyatejes táplálásban részesüljön.

Nehézségek és kihívások, amíg az édesanyák eljutnak a lefejt anyatejig

A lefejt anyatej lehetővé teszi azt is, hogy a partner vagy más családtag is részt vegyen az anyatejes táplálásban, miközben az édesanya pihenhet vagy más feladatokra fordíthat időt. Viszont kihívásokkal is jár:

• időigényes: Nemcsak maga a folyamat, hanem az előkészítés, az alkatrészek kezelése és a tisztítás miatt is plusz feladatokat jelent

• higiénia: a mellszívók és cumisüvegek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése fontos, de hosszú távon megterhelő

A hosszú távú támogatást olyan technológiák segíthetik, hívja fel rá a figyelmet az Anker közleménye, amelyek csökkentik a fejéssel járó időbeli és gyakorlati terheket, egyszerűsítik a higiéniai folyamatokat, valamint alkalmazkodnak a modern családok változó napirendjéhez – legyen szó az éjszakai használatról, a kisebb életterekről vagy a munkába való visszatérés időszakáról. A hordható, csendes és intelligens funkciókkal rendelkező mellszívó-megoldások, valamint az automatizált tisztítási rendszerek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szoptatás könnyebben illeszkedjen a családok mindennapjaiba.