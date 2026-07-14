Egy olcsó apróság, ami sokat segíthet az utazási betegségen

Az utazási betegség, más néven kinetózis, vagy tengeri betegség során az agy ellentmondásos jeleket kap a test mozgásérzékelő rendszereitől, ami hányingert, szédülést, fejfájást, hidegrázást vagy izzadást okozhat – különösen hosszabb utazások során, akár órákon át. A probléma megelőzésére létezik egy olcsó, természetes megoldás, ami nem igényel drága gyógyszert vagy különleges kiegészítőket.

Az utazási betegség titkos fegyvere a borsmenta, amelynek vegyületei segítenek enyhíteni a hányingert.

Fotó: SNeG17

Fogyassz borsmenta teát utazás előtt, ami segít csökkenteni a hányingert.

Útközben mentolos cukorka is enyhítheti a rosszullétet és hidratáltságot biztosít.

Autóban szellőztess, nézd a horizontot, repülőn vagy kompon a középső részen ülj a mozgásérzet csökkentésére.

Mi használ utazási betegség ellen? A sokoldalú borsmenta

A borsmenta tea természetes vegyületei segítenek ellazítani a gyomrot és csökkenteni a hányingert. „Az emberek gyakran meglepődnek, mennyire hatásos,” mondja Yasmin Pekel, utazási szakértő. „Nem kell drága gyógyszert vagy különleges csuklópántot használni. Egy borsmenta tea a boltban mindössze néhány száz forintba kerül, és valóban segít nyugtatni a gyomrot még az utazás előtt.”

A tea nemcsak olcsó alternatíva a gyógyszerekkel szemben, amelyek gyakran kellemetlen mellékhatásokkal járhatnak, de felnőttek és gyermekek számára egyaránt biztonságos. A borsmenta illata önmagában is enyhíti a rosszullét érzését, és a tea fogyasztása hidratáltságot biztosít, ami szintén segíthet a panaszok mérséklésében. Ha nincs idő teát főzni, egy cukorka vagy mentolos tabletta is enyhítheti a tüneteket útközben.

A borsmenta teát már az ókorban is használták enyhébb gyomor-bélrendszeri betegségek kezelésére.

Fotó: SNeG17

Utazási tippek a kellemetlenségek elkerülésére

Az utazás során a zsúfolt, meleg környezet tovább súlyosbíthatja az utazási betegségből adódó rosszullétet. Yasmin szerint a megelőzés egyszerű apróságokon múlik: „Vastag kabát, zsúfolt jármű, korai indulás – ezek mind növelhetik a hányinger kockázatát. Egy kis változtatás, mint a borsmenta tea fogyasztása vagy egy mentolos cukorka szopogatása még az indulás előtt, nagy különbséget tehet.”

Autóban érdemes a szellőzést biztosítani és a horizontot nézni, elkerülve a telefonon olvasást vagy a jármű mozgásának folyamatos követését. Repülőn a szárny mellett, komp középső részén ülve a mozgásérzet csökkenthető.