„26 évbe telt, mire megkaptam a diagnózist” - Súlyos tünetek kínozzák a nőt, szörnyű kínokat él át

Egy nő, aki egy kötőszöveti rendellenesség miatt állandó, súlyos ízületi fájdalmakkal él, azt mondja, olyan érzése van, mintha „éjjel-nappal egy kényszerzubbonyt viselne”. Úgy érzi, már csak önmaga árnyéka, és a profi futóvá válásról szőtt álmai szertefoszlottak. A diagnózisra mégis sokat kellett várnia.

Éveket várt a nő a diagnózisra

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A diagnózisig vezető út

A 31 éves szabadúszó szoftverfejlesztő, Pippa Barrett elmondta, hogy tinédzserként gyakran elcsuklott a hangja, emellett súlyos szorongással és visszatérő depressziós időszakokkal küzdött. Pippa jelenleg egy lakóautóban él Angliában, főként Cumbria térségében tartózkodik. Elmondása szerint gyerekkora óta nem volt minden rendben vele, 18 éves korától pedig elviselhetetlen fájdalmai voltak, amelyek miatt kénytelen volt félbehagyni a tanulmányait. Később azonban visszatért az oktatásba, és 20 évesen biomedicinát kezdett tanulni.

Az évek során az egészségi állapota tovább romlott. Rohamok jelentkeztek nála és úgy érezte, mintha összeszorulna a torka, alig tudott beszélni, emellett súlyos migrének is gyötörték.

Minden egyes nap rémálom. Olyan érzés, mintha az izmaim folyamatosan egy kényszerzubbonyba szorítanának, emellett időnként becsípődött ideg okozta fájdalmam van – olyan, mintha valaki egy kést döfne a gerincembe. A nyakam, a vállaim és a koponyám töve is fáj. Az egész testemben kemény csomók vannak, olyanok, mintha kemény cukorkák lennének a bőröm alatt.

Végül 26 éves korában diagnosztizálták nála a hipermobil Ehlers–Danlos-szindrómát (hEDS), egy kötőszöveti betegséget, amely az orvosok szerint magyarázatot adott az évek óta tartó, súlyosan életminőséget rontó tüneteire. Azóta számos kezelési módszert kipróbált állapotának enyhítésére, jelenleg pedig magánellátásban szeretne részt venni egy idegblokád-kezelésen a krónikus fájdalmai csökkentése érdekében - írja a Mirror.