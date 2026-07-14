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„Egyszer csak már nem reagált az üzeneteimre” – Szolnoki Péter haláláról megtörte a csöndet Joshi Bharat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szolnoki Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 14. 06:00
gyászJoshi Bharat
Megható vallomást tett Joshi Bharat. Az egykori műsorvezető nagyon jó barátságot ápolt Szolnoki Péterrel, ezért őt is nagyon megrázta a zenészlegenda halálíre. Joshi most megosztotta lapunkkal személyes történetüket.
Bors
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Váratlan tragédiára ébredt vasárnap reggel a zenészvilág, a Bon-Bon zenekar énekese, a szakma megkerülhetetlen alakja, Szolnoki Péter elhunyt. A hírt a család és zenésztársa, Török Tamás egy közös közleményben tudatták. A tragédia hírét követően a hazai sztárvilágból többen is kifejezték őszinte részvétüket a család felé, és megható sorokkal búcsúztak Szolnoki Pétertől közösségi oldalaikon. Hasonlóképp tett Joshi Bharat is, aki most egy interjú keretében azt is elárulta a Borsnak, mi volt az ő barátságuk története Péterrel, illetve, hogy mikor beszéltek utoljára.

Joshi Bharat az Instagramon búcsúzott Szolnoki Pétertől.
Szolnoki Péter és Joshi Bharat nagyon jó baráti kapcsolatban álltak (Fotó: hot! magazin)

Szolnoki Péter egy idő után már nem ragált az üzenetekre

Néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kórházba került, így a rajongók és kollégák együtt imádkoztak a felépüléséért, de sajnos az állapota nem javult, és végül a szervezete feladta a harcot. Joshi Bharat, miután megemlékezett közösségi oldalán, a Borsnak bővebben kifejtette, milyen is volt az ő barátsága Szolnoki Péterrel.

Ő úgy szólított, hogy bátyám, én meg úgy szólítottam, hogy öcsém. Mert sok mindenben hasonlítottunk. Volt egy időszak, amikor fizikailag is nagyon hasonlított rám. A humorunk is egyforma volt, meg a hozzáállásunk a világhoz. Jó barátságban voltunk. Az ember ilyenkor nem tud megszólalni. A gyász ilyenkor befelé zajlik. De ez hatalmas nagy fájdalom, hogy egy ilyen tehetséges, még fiatal, jó ember eltávozik a világból

– kezdte Joshi Bharat, aki elárulta, hogy Szolnoki Péter betegsége nem volt számára ismeretlen.

Szolnoki Péter és Joshi Bharat több mint 10 évig voltak jóban.
Szolnoki Péter halálhíre az egész országot megrázta (Fotó: Takács József/Észak-Magyarország)

 

Én először akkor találkoztam vele, mikor meghívtam a TV2-be, a Mokka műsorába, amit akkor én vezettem. Akkor ő az első betegségen túl volt és a halálhírért keltették. Erről beszéltünk, akkor jót is nevettünk ezen. Innen kezdődött az ismeretség. Ez több mint 12 évvel ezelőtt volt már.  Sokszor találkoztunk, kávéztunk, dumáltunk, beszélgettünk a világról, viccelődtünk. Ez egy ritka barátság volt. Olyan volt, mintha a tesóm lett volna

– mesélte meghatottan Joshi, és azt is elárulta, hogy beszélt Szolnoki Péterrel a zenész kórházban töltött ideje alatt.

Amikor kórházba került, akkor írtam neki és válaszolt. Utána beszéltünk egy picit. 2-3 naponta írtam neki, hogy küldünk energiát és gyógyuljon meg. Akkor még szívecskével válaszolt. És utána egyszer csak már nem reagált az üzeneteimre. Ott már volt egy rossz érzésem, hogy baj van

 – zárta mondandóját Joshi Bharat.

@borsonline

Elhunyt Szolnoki Péter! Július 12-én érkezett a hír, hogy elhunyt Szolnoki Péter. Az egész ország gyászol. #bors #szolnokipéter #elhunyt #betegség #halál

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