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Kiadták a riasztást: apokaliptikus porviharok várhatók, halálos rémületet hozva

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halálos
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 12. 19:00
völgyi lázporvihar
A halálos „völgyi láz” gombás spórái apokaliptikus nyári porviharokban több területen is végigsöpörhetnek, ami miatt millióknak adtak ki sürgős figyelmeztetést, hogy keressenek menedéket.

Apokaliptikus porviharok sújtják az Egyesült Államokat ezen a nyáron, halálos, rejtett veszélyt hordozva a szélben. A szakértők hátborzongató egészségügyi figyelmeztetést adtak ki, mivel mérgező porfelhők készülnek végigsöpörni legalább 11 államon, mikroszkopikus méretű gombaspórákat szabadítva fel, amelyek halált is okozhatnak.

 

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a legrosszabb körülmények még hetekre vannak. Az előrejelzések szerint a délnyugati régió óriási porviharai szeptemberig felkavarják a halálos, talajban élő gombát, ami milliók életét veszélyezteti a „völgyi láz” (valley fever) fertőzés kockázatával.

Ezt a szörnyű tüdőfertőzést a láthatatlan Coccidioides részecskék belélegzése váltja ki, amelyeket a heves sivatagi szelek kavarnak fel.

Míg sokan csak enyhe, influenzaszerű tüneteket tapasztalnak – például fejfájást és köhögést –, a súlyos esetek tönkretehetik a szerveket és a csontokat, és halálos kimenetelűek lehetnek. A megbetegedések száma várhatóan ugrásszerűen megnő, mivel az észak-amerikai monszunszezon heves zivatarokat és üvöltő szeleket hoz.

A mérgező por által veszélyeztetett 11 főbb helyszín közé tartozik Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah és Colorado. Új-Mexikó, Texas, Washington, Oregon, Idaho és Wyoming déli része szintén kockázatnak van kitéve.

Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) arra figyelmeztet, hogy a spórák végül az USA teljes nyugati felén elterjedhetnek. Az egészségügyi ügynökség riasztó elismerése szerint: „Néhány járvány olyan helyeken fordult elő, ahol a tudósok nem számítottak a gomba jelenlétére.”

Ez a félelmetes időjárási jelenség óriási porfalakat, úgynevezett „haboob”-okat hoz létre pont akkor, amikor a talaj a legszárazabb. Az AccuWeather klímaszakértői már korábban figyelmeztettek arra, hogy az USA egy pusztító „mini-Dust Bowl” (porvihar-időszak) krízisbe süllyedhet, ha a jelenlegi időjárási minták többéves szárazságot idéznek elő.

A völgyi lázas esetek száma már most is robbanásszerűen megnőtt. A Geophysical Research Letters című folyóiratban megjelent 2017-es tanulmány megjegyezte: „A porviharok által gyakran sújtott Délnyugaton a völgyi láz fertőzési aránya rejtélyes módon több mint 800 százalékkal emelkedett 2000 és 2011 között.” A tudósok a klímaváltozást okolják amiatt, hogy a régió szárazabbá válik, és több por kavarodik fel.

Celeste Saulo, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára a BBC Science Focus-nak nyilatkozva elmondta: „A homok- és porviharok nemcsak piszkos ablakokat és homályos eget jelentenek.” „Károsítják emberek millióinak egészségét és életminőségét, és sok millió dolláros kárt okoznak a légi és közúti közlekedés, a mezőgazdaság, valamint a napenergia-termelés megzavarásával.”

Az egészségügyi tisztviselők arra sürgetik a helyieket, hogy azonnal keressenek menedéket, amikor a viharok lecsapnak. A CDC azt tanácsolja mindenkinek, hogy maradjon zárt térben, és zárja be az ablakokat, amíg a levegő ki nem tisztul.

A gyilkos gomba elkerülése érdekében az Arizonai Egészségügyi Szolgálat Maricopa megyei kirendeltsége közölte: „A lehető legnagyobb mértékben kerüljék a poros területeket, például az építkezéseket és a földmunkák helyszíneit. Ha nem tudják elkerülni őket, viseljenek N95-ös maszkot vagy légzőkészüléket az ilyen helyeken.”

A helyieknek azt is tanácsolják, hogy locsolják le a sivatagi talajt, mielőtt megmozgatnák. Eközben a vakító porfelhőbe került autósoknak az Országos Időjárási Szolgálat azt tanácsolja: „Húzódjon félre, maradjon életben!” („Pull Aside, Stay Alive”) – azaz hajtsanak le az útról, állítsák le a motort, csukják be az ablakokat, és kapcsolják a szellőzést belső keringtetésre.

 

 

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