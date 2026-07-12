Kiadták a riasztást: apokaliptikus porviharok várhatók, halálos rémületet hozva

Apokaliptikus porviharok sújtják az Egyesült Államokat ezen a nyáron, halálos, rejtett veszélyt hordozva a szélben. A szakértők hátborzongató egészségügyi figyelmeztetést adtak ki, mivel mérgező porfelhők készülnek végigsöpörni legalább 11 államon, mikroszkopikus méretű gombaspórákat szabadítva fel, amelyek halált is okozhatnak.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a legrosszabb körülmények még hetekre vannak. Az előrejelzések szerint a délnyugati régió óriási porviharai szeptemberig felkavarják a halálos, talajban élő gombát, ami milliók életét veszélyezteti a „völgyi láz” (valley fever) fertőzés kockázatával.

Ezt a szörnyű tüdőfertőzést a láthatatlan Coccidioides részecskék belélegzése váltja ki, amelyeket a heves sivatagi szelek kavarnak fel.

Míg sokan csak enyhe, influenzaszerű tüneteket tapasztalnak – például fejfájást és köhögést –, a súlyos esetek tönkretehetik a szerveket és a csontokat, és halálos kimenetelűek lehetnek. A megbetegedések száma várhatóan ugrásszerűen megnő, mivel az észak-amerikai monszunszezon heves zivatarokat és üvöltő szeleket hoz.

A mérgező por által veszélyeztetett 11 főbb helyszín közé tartozik Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah és Colorado. Új-Mexikó, Texas, Washington, Oregon, Idaho és Wyoming déli része szintén kockázatnak van kitéve.

Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) arra figyelmeztet, hogy a spórák végül az USA teljes nyugati felén elterjedhetnek. Az egészségügyi ügynökség riasztó elismerése szerint: „Néhány járvány olyan helyeken fordult elő, ahol a tudósok nem számítottak a gomba jelenlétére.”

Ez a félelmetes időjárási jelenség óriási porfalakat, úgynevezett „haboob”-okat hoz létre pont akkor, amikor a talaj a legszárazabb. Az AccuWeather klímaszakértői már korábban figyelmeztettek arra, hogy az USA egy pusztító „mini-Dust Bowl” (porvihar-időszak) krízisbe süllyedhet, ha a jelenlegi időjárási minták többéves szárazságot idéznek elő.

A völgyi lázas esetek száma már most is robbanásszerűen megnőtt. A Geophysical Research Letters című folyóiratban megjelent 2017-es tanulmány megjegyezte: „A porviharok által gyakran sújtott Délnyugaton a völgyi láz fertőzési aránya rejtélyes módon több mint 800 százalékkal emelkedett 2000 és 2011 között.” A tudósok a klímaváltozást okolják amiatt, hogy a régió szárazabbá válik, és több por kavarodik fel.