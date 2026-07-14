Kiadták a riasztást: jégesővel jönnek a zivatarok, szinte az egész országot érinti

A mai nap szinte az egész országban zivatarok jönnek az időjárás előrejelzések szerint.
Kedden már többfelé erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Elsősorban a nyugati, középső és északi tájakon növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A hajnali minimumok 17–22, a délutáni maximumok 29–34 Celsius-fok között alakulnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a Köpönyeg. Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére kivételével az egész ország elsőfokú riasztást kapott a zivatarok miatt - írja a HungaroMet. Ezeket a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Szerdán fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12, 22 fokról délutánra 27, 34 fok közé melegszik fel a levegő.
Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 28 és 34 fok között valószínű.
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