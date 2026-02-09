Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ha ezt beállítod a telefonodon, utazás közben nem leszel rosszul

utazási trükk
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 13:45
telefonhasználatApple iPhone
Eleged van belőle, hogy utazás közben nem tudsz megnézni egy filmet, vagy elolvasni egy könyvet a telefonodon vagy az Ipadeden, mert rád tör a rosszullét? Van egy jó hírünk az utazási betegségben szenvedőknek, ugyanis van egy beállítás az okostelefonodon, amivel kiküszöbölheted.
Szekáry Zsuzsanna
A szerző cikkei

Ezentúl nem lesz annyira egyhangú az utazás, te is nézhetsz filmet, olvashatsz könyvet vagy híreket a telefonodon vagy a táblagépeden. Ugyanis van egy hasznos funkció, amit ha bekapcsolsz, búcsút mondhatsz az utazási betegségnek. 

Kislány az autóban nem szenved utazási betegségtől, mert letöltötték a telefonra a megfelelő appot.
Az utazási betegség jelentősen csökkenthető a megfelelő telefonbeállításokkal
Fotó: Rawpixel.com /  Shutterstock 
  • Az utazási betegség kialakulásának okai. 
  • Az Apple 2024 tavasza után megjelent okostelefonjain és táblagépein van egy hasznos funkció, ami segít megelőzni a rosszullétet filmnézés és olvasás közben.
  • Így állítsd be a funkciót az Apple eszközön.
  • Az Androidos telefonokon még nem fut ilyen alkalmazás, de már dolgoznak rajta, addig marad az app letöltés. 

Miért alakul ki az utazási betegség? 

Ismerős az érzés, hogy elkezdesz émelyegni, amikor utazás közben a telefonodra vagy a könyvedre nézel? Sokan élik át az utazási betegséget, aminek egyszerű fiziológiai okai vannak. A testünk a helyzetünk meghatározásához elsősorban a belső fülben elhelyezkedő egyensúlyért felelős szervet, és a szemeket használja. Viszont miközben egy járművön ülünk, az egyensúlyszerv érzékeli a mozgást, míg a szemek olvasás vagy a telefon görgetése közben egy statikus felületet látnak. Ez a két különböző inger összezavarja az idegrendszert, ami szédüléshez és hányingerhez vezet. Aki hajlamos az effajta rosszullétre, annak általában azt szokták javasolni, hogy nézzenek ki az ablakon és figyeljék a felbukkanó tárgyakat. 

Okostelefon-hackek az utazási betegség ellen

Mostantól viszont a rosszullétre hajlamos emberek is élvezhetik a filmnézés és olvasás örömét utazás közben is, ugyanis az Apple okostelefonjain és táblagépein, a 2024 tavasza után kijött modelleken van egy nagyon hasznos funkció, ami lehetővé teszi a gondtalan utazást. 

Beállítás Apple telefonon és táblagépen

  • oldd fel a telefont és menj a beállítások menüpontra
  • majd kattints a kisegítő lehetőségekre
  • válaszd a mozgást
  • majd kattints a járműmozgási jelölők megjelenítése opcióra és az aktiválásra

Ezt követően fekete színű aktiválás pontok jelennek meg a képernyő széleinek közelében. Ezek a pontok követik a jármű mozgását, és így segítenek csökkenteni a mozgás által okozott rosszullétet. Ha változik a jármű sebessége, akkor ezek a pontok előre és hátrafelé mozdulnak el, amikor kanyarodik, akkor a pontok oldalirányban mozdulnak el. Ha már nincs rá szükségünk, a vezérlőközpontban gyorsan kikapcsolhatjuk a járműmozgási jelölőket.

Mi a helyzet az androidos telefonokkal?

Egyelőre az androidos rendszerek nem rendelkeznek ezzel a funkcióval, de a hírek szerint a Google már dolgozik azon, hogy továbbfejlesztett mozgásérzékelő funkciókkal lással el a készülékeket. Addig is a Google Play áruházból több olyan appot is letölthetünk a telefonunkra, amelyek segítenek az utazási betegség megelőzésében. 

Nézd meg hová érdemes elutazni 2026-ban:

Az alábbi cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu