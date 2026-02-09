Ha ezt beállítod a telefonodon, utazás közben nem leszel rosszul

Ezentúl nem lesz annyira egyhangú az utazás, te is nézhetsz filmet, olvashatsz könyvet vagy híreket a telefonodon vagy a táblagépeden. Ugyanis van egy hasznos funkció, amit ha bekapcsolsz, búcsút mondhatsz az utazási betegségnek.

Az utazási betegség jelentősen csökkenthető a megfelelő telefonbeállításokkal

Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Az utazási betegség kialakulásának okai.

Az Apple 2024 tavasza után megjelent okostelefonjain és táblagépein van egy hasznos funkció, ami segít megelőzni a rosszullétet filmnézés és olvasás közben.

Így állítsd be a funkciót az Apple eszközön.

Az Androidos telefonokon még nem fut ilyen alkalmazás, de már dolgoznak rajta, addig marad az app letöltés.

Miért alakul ki az utazási betegség?

Ismerős az érzés, hogy elkezdesz émelyegni, amikor utazás közben a telefonodra vagy a könyvedre nézel? Sokan élik át az utazási betegséget, aminek egyszerű fiziológiai okai vannak. A testünk a helyzetünk meghatározásához elsősorban a belső fülben elhelyezkedő egyensúlyért felelős szervet, és a szemeket használja. Viszont miközben egy járművön ülünk, az egyensúlyszerv érzékeli a mozgást, míg a szemek olvasás vagy a telefon görgetése közben egy statikus felületet látnak. Ez a két különböző inger összezavarja az idegrendszert, ami szédüléshez és hányingerhez vezet. Aki hajlamos az effajta rosszullétre, annak általában azt szokták javasolni, hogy nézzenek ki az ablakon és figyeljék a felbukkanó tárgyakat.

Okostelefon-hackek az utazási betegség ellen

Mostantól viszont a rosszullétre hajlamos emberek is élvezhetik a filmnézés és olvasás örömét utazás közben is, ugyanis az Apple okostelefonjain és táblagépein, a 2024 tavasza után kijött modelleken van egy nagyon hasznos funkció, ami lehetővé teszi a gondtalan utazást.

Beállítás Apple telefonon és táblagépen

oldd fel a telefont és menj a beállítások menüpontra

majd kattints a kisegítő lehetőségekre

válaszd a mozgást

majd kattints a járműmozgási jelölők megjelenítése opcióra és az aktiválásra

Ezt követően fekete színű aktiválás pontok jelennek meg a képernyő széleinek közelében. Ezek a pontok követik a jármű mozgását, és így segítenek csökkenteni a mozgás által okozott rosszullétet. Ha változik a jármű sebessége, akkor ezek a pontok előre és hátrafelé mozdulnak el, amikor kanyarodik, akkor a pontok oldalirányban mozdulnak el. Ha már nincs rá szükségünk, a vezérlőközpontban gyorsan kikapcsolhatjuk a járműmozgási jelölőket.