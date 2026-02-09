Ha ezt beállítod a telefonodon, utazás közben nem leszel rosszul

Ezentúl nem lesz annyira egyhangú az utazás, te is nézhetsz filmet, olvashatsz könyvet vagy híreket a telefonodon vagy a táblagépeden. Ugyanis van egy hasznos funkció, amit ha bekapcsolsz, búcsút mondhatsz az utazási betegségnek.
Ismerős az érzés, hogy elkezdesz émelyegni, amikor utazás közben a telefonodra vagy a könyvedre nézel? Sokan élik át az utazási betegséget, aminek egyszerű fiziológiai okai vannak. A testünk a helyzetünk meghatározásához elsősorban a belső fülben elhelyezkedő egyensúlyért felelős szervet, és a szemeket használja. Viszont miközben egy járművön ülünk, az egyensúlyszerv érzékeli a mozgást, míg a szemek olvasás vagy a telefon görgetése közben egy statikus felületet látnak. Ez a két különböző inger összezavarja az idegrendszert, ami szédüléshez és hányingerhez vezet. Aki hajlamos az effajta rosszullétre, annak általában azt szokták javasolni, hogy nézzenek ki az ablakon és figyeljék a felbukkanó tárgyakat.
Mostantól viszont a rosszullétre hajlamos emberek is élvezhetik a filmnézés és olvasás örömét utazás közben is, ugyanis az Apple okostelefonjain és táblagépein, a 2024 tavasza után kijött modelleken van egy nagyon hasznos funkció, ami lehetővé teszi a gondtalan utazást.
Ezt követően fekete színű aktiválás pontok jelennek meg a képernyő széleinek közelében. Ezek a pontok követik a jármű mozgását, és így segítenek csökkenteni a mozgás által okozott rosszullétet. Ha változik a jármű sebessége, akkor ezek a pontok előre és hátrafelé mozdulnak el, amikor kanyarodik, akkor a pontok oldalirányban mozdulnak el. Ha már nincs rá szükségünk, a vezérlőközpontban gyorsan kikapcsolhatjuk a járműmozgási jelölőket.
Egyelőre az androidos rendszerek nem rendelkeznek ezzel a funkcióval, de a hírek szerint a Google már dolgozik azon, hogy továbbfejlesztett mozgásérzékelő funkciókkal lással el a készülékeket. Addig is a Google Play áruházból több olyan appot is letölthetünk a telefonunkra, amelyek segítenek az utazási betegség megelőzésében.
