Az autóbeálló hiánya gyakori probléma: hogyan oldjuk meg néhány nap alatt, anélkül, hogy építésvezetővé válnánk?

Vége a fárasztó építkezésnek

A hagyományos építkezésnek megvannak a maga vitathatatlan előnyei, de időt, türelmet és meglehetősen vastag pénztárcát igényel. Ahelyett, hogy hetekre felásnánk az udvart, érdemes olyan szerkezeteket megfontolni, amelyek kész elemekként érkeznek a helyszínre. Az 1996 óta működő Bomstal gyártó a modularitásra építi kivitelezéseit, bizonyítva, hogy a profilokból készült váz és a horganyzott lemezborítás tökéletesen elegendő a vagyontárgyak esőtől és naptól való védelmére.

A szomszédos országokban a ház körüli tárolók építésének moduláris megközelítése mindennapos, a vásárlási folyamat pedig a minimálisra rövidült. Elég csak a magyar piacra tekinteni, ahol az ilyen típusú építmények könnyűszerkezetes garázs néven ismertek, és éppen a formai egyszerűségüknek köszönhetően hódítanak. Minden falat és tetőelemet a gyártócsarnokban vágnak méretre, így a végleges helyszínen elkerülhető a hagyományos munkálatokkal járó felhajtás és rendetlenség.

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Homlokzat, amely illik a kertbe

A lemeztárolókra évekig a kevéssé esztétikus barakkok címkéje ragadt, amelyeket kényszerből a telek egy eldugott sarkába állítottak fel. Ma már ez a kép teljesen elavult. A háztulajdonosok úgy választhatják ki a falak burkolatát, hogy az új építmény egyszerűen jól illeszkedjen a kert terébe. Ha a garázskapu vagy az ereszcsatorna színe is kiválasztható, miért kellene a lemezgarázs külsejének véletlenszerűnek lennie?

Ha valaki értékeli a természetes megjelenést, a Wood termékcsalád bevonata sikeresen utánozza a valódi faerezetet. Azok számára, akik a modernebb vagy klasszikusabb stílust kedvelik, egyszínű paletta áll rendelkezésre. A megrendelés leadásakor többek között az alábbiak közül választhat:

Nagyon népszerű, sötét antracit (RAL 7016 jelzéssel)

Klasszikus barna, amely jól illik a hagyományos tetőcserepekhez (RAL 8017)

Tiszta fehér (RAL 9003), amely kiválóan visszaveri a nyári napsugarakat

A sárga világos és meleg árnyalata

Igényekhez igazított méretek

A legtöbb személygépkocsi nem igényli hatalmas csarnokok építését ahhoz, hogy szabadon ki lehessen nyitni az ajtókat és ki lehessen venni a bevásárlást a csomagtartóból. A leggyakrabban választott alapváltozat 2,95 méter széles és 5 méter hosszú. A tető diszkréten lejt a hátsó fal felé, ami megkönnyíti a vízelvezetést egy heves nyári zivatar után. A behajtási magasság itt pontosan 2 méter, míg az elülső fal 2,13 méter magasra emelkedik.