Az autóbeálló hiánya gyakori probléma: hogyan oldjuk meg néhány nap alatt, anélkül, hogy építésvezetővé válnánk?

A hagyományos építkezésnek megvannak a maga vitathatatlan előnyei, de időt, türelmet és meglehetősen vastag pénztárcát igényel. Ahelyett, hogy hetekre felásnánk az udvart, érdemes olyan szerkezeteket megfontolni, amelyek kész elemekként érkeznek a helyszínre. Az 1996 óta működő Bomstal gyártó a modularitásra építi kivitelezéseit, bizonyítva, hogy a profilokból készült váz és a horganyzott lemezborítás tökéletesen elegendő a vagyontárgyak esőtől és naptól való védelmére.
A szomszédos országokban a ház körüli tárolók építésének moduláris megközelítése mindennapos, a vásárlási folyamat pedig a minimálisra rövidült. Elég csak a magyar piacra tekinteni, ahol az ilyen típusú építmények könnyűszerkezetes garázs néven ismertek, és éppen a formai egyszerűségüknek köszönhetően hódítanak. Minden falat és tetőelemet a gyártócsarnokban vágnak méretre, így a végleges helyszínen elkerülhető a hagyományos munkálatokkal járó felhajtás és rendetlenség.
A lemeztárolókra évekig a kevéssé esztétikus barakkok címkéje ragadt, amelyeket kényszerből a telek egy eldugott sarkába állítottak fel. Ma már ez a kép teljesen elavult. A háztulajdonosok úgy választhatják ki a falak burkolatát, hogy az új építmény egyszerűen jól illeszkedjen a kert terébe. Ha a garázskapu vagy az ereszcsatorna színe is kiválasztható, miért kellene a lemezgarázs külsejének véletlenszerűnek lennie?
Ha valaki értékeli a természetes megjelenést, a Wood termékcsalád bevonata sikeresen utánozza a valódi faerezetet. Azok számára, akik a modernebb vagy klasszikusabb stílust kedvelik, egyszínű paletta áll rendelkezésre. A megrendelés leadásakor többek között az alábbiak közül választhat:
A legtöbb személygépkocsi nem igényli hatalmas csarnokok építését ahhoz, hogy szabadon ki lehessen nyitni az ajtókat és ki lehessen venni a bevásárlást a csomagtartóból. A leggyakrabban választott alapváltozat 2,95 méter széles és 5 méter hosszú. A tető diszkréten lejt a hátsó fal felé, ami megkönnyíti a vízelvezetést egy heves nyári zivatar után. A behajtási magasság itt pontosan 2 méter, míg az elülső fal 2,13 méter magasra emelkedik.
Ha a felhajtón egy hosszabb, kombi típusú autó parkol, a beruházók választhatják a 3 x 6 méteres modellt, amely megtartja ugyanezt a tetőkialakítást. Előfordul az is, hogy a fő problémát egyáltalán nem az autó, hanem a ház körül szétszórt fűnyírók, kerékpárok vagy gumiabroncsok jelentik. Ilyenkor tökéletesen elegendő egy kisebb, 2 x 3 méteres tároló, amely gond nélkül befér a kerítés melletti üres résbe.
A méretre gyártott elemek megrendelésének egyik legnagyobb félelme a nagy összegű előlegfizetés szükségessége. Megesik, hogy a proforma számla kifizetése után a szállításra való várakozás a végtelenségig húzódik. Itt a szabályok egyszerűek: a gyártó az építmény konfigurálásakor semmilyen előleget nem kér. A teljes összeget a sofőrnél kell kiegyenlíteni, abban a pillanatban, amikor az anyag fizikailag is a telekre kerül. Az esetleges garanciális igények alapja egy egyszerű számla.
A logisztika is hasonlóan problémamentes. A cég általában 5 és 25 munkanap között szállítja le a rendeléseket, és belső statisztikáik szerint a szállítások 98 százaléka pontosan érkezik. Ami nagyon fontos, hogy az ügyfél által előzetesen lebetonozott alapra érkezve a szerelők nem táboroznak fél napig a telken. Egy szabványos szerkezet összeszerelése egy tapasztalt csapat számára mindössze körülbelül 30 percet vesz igénybe, amely után azonnal el is fordíthatjuk a kulcsot a zárban.
Egy száraz hely kialakítása az autónak vagy a szerszámoknak egyáltalán nem kell, hogy az udvar teljes felújítását jelentse. A gyárilag méretre vágott profilok és lemezek felhasználásával ez a téma gyorsan és stresszes formaságok nélkül lezárható. Az előleg hiánya, a gazdag színpaletta és a villámgyors összeszerelés biztosítja, hogy az autó befedése csupán a megfelelő méret kiválasztásának és a szállításra való néhány napos várakozásnak a kérdése legyen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.