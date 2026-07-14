Schobert Norbi mindenkit figyelmeztet: „Egészséges ember se...”

Schobert Norbi és Rubint Réka élete a sport, és ez az évtizedek múlásával sem változott. A Schobert család feje 55 évesen is napi szinten edz, annak ellenére, hogy a szívével több probléma is volt az évek során. Schobert Norbi stroke-ja óta szerettei különösen aggódnak érte, de ő úgy érzi, elég, ha néhány apró szabályt betart és nem lehet gond. Ráadásul mindezt azoknak is ajánlja, akik ugyan teljesen egészségesek, de szintén szabadtéren sportolnak minden nap. Mutatjuk, mik ezek!

Rubint Réka betegsége és Schobert Norbi szívproblémái nem akadályozzák őket az edzésben, még a kánikula idején sem (Fotó: Tumbász Hédi)

Schobert Norbi szívbetegsége miatt különösen nagy veszélyben van kánikula idején, és bár egy-egy hidegfront hoz néha lehűlést, de inkább előbbi jellemző idén nyáron az ország időjárására. Bár elmondása szerint ő semmilyen hatását nem érzi a korábbi egészségügyi problémáknak, azt azért elárulta, hogyan óvja magát a hőségriasztás alatt.

„Egészségesnek érzem magam, jó a fizikumom, a súlyom annyi, mint 25 évesen, de azért odafigyelek, hogy akkor sportoljak, amikor még nincs nagy meleg. Reggel hétkor elmegyek futni, meg edzeni szabadtérre, mert akkor a legelviselhetőbb az idő, azon kívül pedig bent vagyok. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem teszem ki a lábam, de akkor már nem sportolok kint, mert az nemcsak rám, mindenkire nézve veszélyes” – magyarázta a fitneszguru, akinek új fotója a napokban hatalmas figyelmet generált, hiszen újra szőke lett.

Rubint Réka és Schobert Norbi gyerekei is úgy nőttek fel, hogy a szüleik minden nap sportolnak, így ők is ezt a példát követik (Fotó: Knap Zoltán)

Schobert Norbi edzéseit nem akadályozza a meleg

Schobert Norbi betegsége ellenére úgy érzi, nincs miért aggódnia, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá a hőség idején, mint másokra.

Azt gondolom, hogy egészséges ember se sportoljon hőségben, szabadtéren. De remélem, ez mindenki számára egyértelmű, akinek az élete része a mozgás. Emellett nyilván a folyadékfogyasztás is nagyon fontos, akár mozgásról, akár csak a melegről van szó, mert nemcsak a kiszáradás veszélye fenyeget, de maga az edzés is hatásosabb, és sokkal jobban megy, ha eleget hidratálunk

– tanácsolta a fitneszguru a kánikula idejére, ami az előrejelzések szerint a napokban egy újabb hőkupolával tér vissza, és még hosszabb ideig számíthatunk extrém hőségre, mint korábban.