A Rák újhold különleges jelentéssel bír a csillagjegyed számára

Egy hihetetlenül erőteljes Újhold emelkedik fel a Rák jegyében július 14-én, kedden, amely segít az érzelmi intelligenciánk fejlesztésében. A jelenlegi retrográd Merkúr próbára tesz minket, lehetővé téve a múltbeli leckék újraélését. Ez az időszak az ego elengedéséről és a másokra való odafigyelésről szól.
Íme, mit hoz az Újhold az egyes csillagjegyeknek:
Késztetést érzel arra, hogy utánaeredj a családtörténetednek, és lezárj néhány múltbéli fejezetet. A Rák Újhold a belső gyermeked meggyógyítására ösztönöz. A kreatív önkifejezés és a hobbijaid most gyógyírként hatnak rád.
Motivációt kapsz, hogy szembenézz azokkal a dolgokkal, amelyek hátráltatták a fejlődésedet. Ha korábban feladtad az álmaidat, most kapsz egy második esélyt. Változtass a gondolkodásmódodon, és fókuszálj arra, amit a következő hat hónapban építhetsz.
Ez az Újhold az öngondoskodásról szól. Ha a karrieredre összpontosítasz, áttörésre számíthatsz. Most hatékonyan oldasz meg problémákat, és új módszereket találsz a pénz megtakarítására is.
A saját jegyedben lévő Újhold segít felismerni, milyen messzire jutottál az elmúlt évben. Gratulálj magadnak a kisebb sikerekért is. A nyilvános életed kerül a középpontba, és egyre magabiztosabban lépsz be vezetői szerepekbe.
Ez az energia arra ösztönöz, hogy ébreszd fel a kreatív, képzeletgazdag oldaladat. A retrográd Merkúr idején lehetőséged van újrafelfedezni a múzsáidat, vagy egy elfeledett projekten dolgozni. Az Újhold a megbocsátásra és az alázatra tanít.
Itt az ideje, hogy ott légy másoknak, és tisztán lásd a kapcsolataidat. Ez az Újhold jobbá formálja a barátságaidat, mert sokkal gondoskodóbbá és őszintébbé válsz. Légy türelmes, és emeld magasabb szintre a kötődéseidet.
Minden szem rád szegeződik, ezért fontos megértened a pozíciódat a szakterületeden. A szövetségek és a másokkal való együttműködés most hatalmas különbséget jelentenek. Ha szórakozásra és kalandra vágysz, ezen a héten megtalálhatod.
Amit most tanulsz, az megalapozza a szakmai ambícióidat a következő évre. Új kezdeteket tapasztalhatsz meg a karrieredben vagy a tanulmányaidban, akár előléptetést is kaphatsz. A retrográd Merkúr miatt azonban kétszeresen is ellenőrizd a munkádat.
A kapcsolataid bizonyos változásokon mennek keresztül, az Újhold pedig arra ösztönöz, hogy vállalj új szerepet otthon vagy a munkahelyeden. A fejlődésed nyilvánvaló, hinned kell magadban és a képességeidben. Diplomatikusabbá válsz másokkal szemben.
Kapsz egy esélyt, hogy lezárd a függőben lévő fejezeteket, és tiszta lappal indulj. Hagyd a múltban a régi, mérgező szerelmi történeteket, és készülj fel a pozitív kapcsolatokra. Most kezded igazán felfedezni a saját belső erődet.
Ez az időszak arra ösztönöz, hogy jobb kapcsolatokat építs a környezeteddel, és vegyél részt közös, együttműködésen alapuló projektekben. A fokozott együttérzés gyakorlása elengedhetetlen most ahhoz, hogy javíts a jelenlegi és jövőbeli kötődéseiden.
Vízöntő társként (vagyis vízjegyként) ez a te pillanatod, hogy kényelmesen érezd magad a reflektorfényben. Ne érd be kevesebbel, keresd azokat a partnereket, akik valóban a te értékeidet képviselik. Ha egyedülálló vagy, ebben az időszakban találkozhatsz valaki újjal.
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