A Rák újhold különleges jelentéssel bír a csillagjegyed számára

Egy hihetetlenül erőteljes Újhold emelkedik fel a Rák jegyében július 14-én, kedden, amely segít az érzelmi intelligenciánk fejlesztésében. A jelenlegi retrográd Merkúr próbára tesz minket, lehetővé téve a múltbeli leckék újraélését. Ez az időszak az ego elengedéséről és a másokra való odafigyelésről szól.

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Íme, mit hoz az Újhold az egyes csillagjegyeknek:

Kos

Késztetést érzel arra, hogy utánaeredj a családtörténetednek, és lezárj néhány múltbéli fejezetet. A Rák Újhold a belső gyermeked meggyógyítására ösztönöz. A kreatív önkifejezés és a hobbijaid most gyógyírként hatnak rád.

Bika

Motivációt kapsz, hogy szembenézz azokkal a dolgokkal, amelyek hátráltatták a fejlődésedet. Ha korábban feladtad az álmaidat, most kapsz egy második esélyt. Változtass a gondolkodásmódodon, és fókuszálj arra, amit a következő hat hónapban építhetsz.

Ikrek

Ez az Újhold az öngondoskodásról szól. Ha a karrieredre összpontosítasz, áttörésre számíthatsz. Most hatékonyan oldasz meg problémákat, és új módszereket találsz a pénz megtakarítására is.

Rák

A saját jegyedben lévő Újhold segít felismerni, milyen messzire jutottál az elmúlt évben. Gratulálj magadnak a kisebb sikerekért is. A nyilvános életed kerül a középpontba, és egyre magabiztosabban lépsz be vezetői szerepekbe.

Oroszlán

Ez az energia arra ösztönöz, hogy ébreszd fel a kreatív, képzeletgazdag oldaladat. A retrográd Merkúr idején lehetőséged van újrafelfedezni a múzsáidat, vagy egy elfeledett projekten dolgozni. Az Újhold a megbocsátásra és az alázatra tanít.

Szűz

Itt az ideje, hogy ott légy másoknak, és tisztán lásd a kapcsolataidat. Ez az Újhold jobbá formálja a barátságaidat, mert sokkal gondoskodóbbá és őszintébbé válsz. Légy türelmes, és emeld magasabb szintre a kötődéseidet.

Mérleg

Minden szem rád szegeződik, ezért fontos megértened a pozíciódat a szakterületeden. A szövetségek és a másokkal való együttműködés most hatalmas különbséget jelentenek. Ha szórakozásra és kalandra vágysz, ezen a héten megtalálhatod.

Skorpió

Amit most tanulsz, az megalapozza a szakmai ambícióidat a következő évre. Új kezdeteket tapasztalhatsz meg a karrieredben vagy a tanulmányaidban, akár előléptetést is kaphatsz. A retrográd Merkúr miatt azonban kétszeresen is ellenőrizd a munkádat.