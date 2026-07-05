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28 évesen hunyt el az édesapa, összeomlott a család

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors törökország
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 05. 06:00
édesapacsalád
Egy mindössze hároméves kislány apa nélkül maradt. Az édesapa törökországi nyaralása során, álmában halt meg.
Bors
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A 28 éves David Hartley nem ébredt fel, miután lefeküdt aludni a nyaralás alatt. Családja elmondása szerint David, aki egy 3 éves gyermek édesapja volt, alvási apnoéban és szívbetegségben szenvedett.

Az apa elaludt, de többé nem ébredt fel
Az apa elaludt, de többé nem ébredt fel
Fotó: GoFundMe


Az apa álmában hunyt el

A Gatesheadből származó férfi néhány nappal azután halt meg Antalyában, hogy június 25-én megérkezett családjával Törökországba. Nem volt utasbiztosítása, ezért váratlan halála után családja hatalmas költségekkel szembesült, hogy hazaszállíthassák a holttestet az Egyesült Királyságba.

Szerettei kétségbeesetten próbálnak elegendő pénzt összegyűjteni, hogy Davidet hazavihessék, és méltó módon elbúcsúzhassanak tőle - írja a Mirror. Ennek érdekében adománygyűjtő kampány indult. Az adománygyűjtést David unokatestvére, Megan indította el, aki így fogalmazott:

Megtört szívvel osztjuk meg a lesújtó hírt, hogy szeretett unokatestvérünk, David Hartley törökországi nyaralása során tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mindössze 28 éves volt. Hátrahagyta gyönyörű, hároméves kislányát, összetört családját és számtalan barátját, akik nagyon szerették. Ez felfoghatatlan veszteség számunkra. Mindössze három év alatt elveszítettük David nagymamáját, az édesanyját, és most őt is. A szívünk teljesen összetört.

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu