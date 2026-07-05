28 évesen hunyt el az édesapa, összeomlott a család

A 28 éves David Hartley nem ébredt fel, miután lefeküdt aludni a nyaralás alatt. Családja elmondása szerint David, aki egy 3 éves gyermek édesapja volt, alvási apnoéban és szívbetegségben szenvedett.

Az apa elaludt, de többé nem ébredt fel

Fotó: GoFundMe



Az apa álmában hunyt el

A Gatesheadből származó férfi néhány nappal azután halt meg Antalyában, hogy június 25-én megérkezett családjával Törökországba. Nem volt utasbiztosítása, ezért váratlan halála után családja hatalmas költségekkel szembesült, hogy hazaszállíthassák a holttestet az Egyesült Királyságba.

Szerettei kétségbeesetten próbálnak elegendő pénzt összegyűjteni, hogy Davidet hazavihessék, és méltó módon elbúcsúzhassanak tőle - írja a Mirror. Ennek érdekében adománygyűjtő kampány indult. Az adománygyűjtést David unokatestvére, Megan indította el, aki így fogalmazott: