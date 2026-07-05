28 évesen hunyt el az édesapa, összeomlott a család

A 28 éves David Hartley nem ébredt fel, miután lefeküdt aludni a nyaralás alatt. Családja elmondása szerint David, aki egy 3 éves gyermek édesapja volt, alvási apnoéban és szívbetegségben szenvedett.
A Gatesheadből származó férfi néhány nappal azután halt meg Antalyában, hogy június 25-én megérkezett családjával Törökországba. Nem volt utasbiztosítása, ezért váratlan halála után családja hatalmas költségekkel szembesült, hogy hazaszállíthassák a holttestet az Egyesült Királyságba.
Szerettei kétségbeesetten próbálnak elegendő pénzt összegyűjteni, hogy Davidet hazavihessék, és méltó módon elbúcsúzhassanak tőle - írja a Mirror. Ennek érdekében adománygyűjtő kampány indult. Az adománygyűjtést David unokatestvére, Megan indította el, aki így fogalmazott:
Megtört szívvel osztjuk meg a lesújtó hírt, hogy szeretett unokatestvérünk, David Hartley törökországi nyaralása során tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mindössze 28 éves volt. Hátrahagyta gyönyörű, hároméves kislányát, összetört családját és számtalan barátját, akik nagyon szerették. Ez felfoghatatlan veszteség számunkra. Mindössze három év alatt elveszítettük David nagymamáját, az édesanyját, és most őt is. A szívünk teljesen összetört.
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