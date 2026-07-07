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Budapest Ricky Martin kedvenc városa: ilyen volt a tegnap esti koncertje hazánkban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors koncert
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 07. 16:00
latinPapp László Budapest Sport­arénaRicky Martin
A latin popénekes felszántotta a Papp László Sportarénát. Ricky Martin budapesti koncertje akkora siker volt, hogy a sztár beleszeretett a városba.
Fekete Ágnes
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Ricky Martin budapesti koncertjén igazi fesztivál hangulatot teremtett. A latin pop világsztárja közel kétórás koncerttel, látványos koreográfiákkal és legnagyobb slágereivel varázsolta el a közönséget hétfőn a Papp László Budapest Sportarénában. 

Ricky Martin az Instagramján írta, hogy Budapest az egyik kedvenc városa.
Ricky Martin budapesti koncertjét a Papp László Budapest Sportarénában tartották július 6-án (Fotó: Alterphotos/Psnewz/Bestimage/Northfoto)
  • Ricky Martin koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában július 6-án, hétfőn
  • A budapesti fellépése az európai turnéjának egyik kiemelt állomása volt
  • A latin világsztár Instagram-oldalán a kedvenc európai városának nevezte Budapestet. 

Már az első perctől tombolt a közönség

A rajongók már órákkal Ricky Martin koncertjének kezdete előtt ellepték a Papp László Budapest Sportarénát. A latin pop ikonja hétfő este lépett színpadra, a közönség pedig az első daloktól kezdve állva ünnepelte őt. A koncerten természetesen nem maradhattak el a legismertebb slágerei sem. Felcsendült a Livin' la Vida Loca, a María, a She Bangs, a La Copa de la Vida, valamint a Nobody Wants to Be Lonely is, amelyeknél szinte az egész aréna együtt énekelt a világsztárral. A régi klasszikusok mellett pedig újabb dalok is helyet kaptak. A latin ritmusok és a látványos koreográfiák igazi fesztiválhangulatot teremtettek, és az egész aréna egyetlen hatalmas táncparketté változott. A koncert végére pedig a rajongók hatalmas tapssal és ovációval jutalmazták az énekest.

Ricky Martin jelenleg járja Európát a turnéjával.
Ricky Martin budapesti koncertje az európai turnéjának egyik kiemelt állomása volt (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Felejthetetlen estét kapott a magyar közönség

A budapesti koncert Ricky Martin idei európai turnéjának egyik legfontosabb állomása volt. Az előadó a magyar főváros előtt több európai városban is telt ház előtt lépett fel, Budapesten pedig szintén óriási érdeklődés övezte a koncertet. A közösségi oldalakat már a koncert alatt ellepték fotókkal és videókkal. Sokan azt írták, hogy a latin énekes energiája és karizmája mit sem változott az elmúlt évtizedekben, és még mindig képes ugyanazzal a lendülettel színpadra állni, mint karrierje csúcsán.

 

Ricky Martin kedvenc európai városának nevezte Budapestet

A négygyerekes sztár koncertje közben több alkalommal is megköszönte a magyar közönség szeretetét, és elmondta, mindig különleges érzés számára Budapesten fellépni. Ezt a kijelentését pedig a közösségi oldalán is megerősítette: Instagram-bejegyzésében a kedvenc európai városának nevezte Budapestet és ezt bizonyításképp, még egy rövidke videót is megosztott az itt töltött idejéről, sőt, tavaly decemberben még a karácsonyi vásárt is megnézte fővárosunkban.

 

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